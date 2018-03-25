Сутки на фронте: боевики совершили 13 обстрелов

25 марта, 2018, 07:59

За минувшие сутки пророссийские войска 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины

Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов в районе Каменки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции возле Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья.