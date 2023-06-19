Если обобщить, то со стороны выглядит так.

Наши войска методично выбивали артиллерию врага.

В какой-то момент (накануне чего-то) акцент был сделан на уничтожение систем ПВО, достигли успеха (с 10 июня российское ПВО прячется).

Проредив систему ПВО, наши войска вошли в плотное соприкосновение с противником, вскрыли большой массив артиллерии/РСЗО и выкосили его.

Я не знаю, кто какие резервы куда перебрасывал, но цифры подсказывают, что у росвойск образовалась брешь как в системе ПВО, так и в сфере артиллерийской поддержки.

Эту брешь попытались заткнуть мобильными ударными средствами. В первую очередь – вертолётами, а также РСЗО, которые откуда-то за пару дней подтянули.

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Российские вертолёты начали чаще оказываться в зоне поражения наших ПВО (то ли мы насытили оборону, то ли россияне вынуждены идти на риск).

Если потери вертолётов продолжатся, значит, у россиян действительно чувствительные и невосполнимые потери в артиллерии. А каждый сбитый вертолёт – это очень больно, потому что потеря также невосполнимая.

В этой статистике наверняка есть какие-то неточности, приписки и т.д. Но тенденции видны и очень наглядны.

Мы не знаем планов командования. Поэтому не можем оценить – всё идёт по плану или нет. Но цифры показывают, что даже без радикальных изменений на карте оборона врага серьёзно подтачивается.

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Средств, чтобы встретить очередную волну нашей активности, становится значительно меньше. Плюс инциденты на складах с боеприпасами.

Российский спецназ в окопах может какое-то время стойко принимать себе на голову высокоточные снаряды, но это не может продолжаться бесконечно.

Посему. Наши войска сейчас выполняют сложнейшую работу в невообразимо тяжелых условиях. Россияне построили эпическую систему обороны. Наш Генштаб подбирает ключи к этой обороне. Результат виден, он уже заставляет врага реагировать. Раз враг в ре-активном положении, значит, украинские войска владеют инициативой и ведут игру.

Изменения накапливаются. До начала июля можно новости вообще не читать, только в цифры смотреть.

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Об авторе. Алексей Копытько, советник министра обороны Украины

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