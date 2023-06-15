Росвождь провел встречу с "военкорами", во время которой нёс такую дичь, что шокировал даже верных адептов. Но интересно не это.

После встречи "военкоры" по телевизору и на своих каналах признались, что перед общением с бункерным дедом неделю сидели в карантине.

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Из чего следует, что "спонтанные встречи с людьми" и "визиты" Путина на оккупированную территорию Украины – это фейки/постановки. С таким подходом эти события невозможны в принципе.

В Украине в этом и так мало кто сомневался. Теперь есть свидетельские показания и для дорогих россиян.

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Об авторе. Алексей Копытько, советник министра обороны Украины

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