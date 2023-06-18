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OPINION

Пригожин и тень гражданской войны

Юрий Богданов
18 июня, 2023 воскресенье
10:05
Мнение

Пригожин – это первая ласточка того, что гниение диктатуры ведет к тому, что в процессе борьбы за власть и построение "мира после Путина" составляющие режима разрушают его

Коротко. Что происходило? Конфликт подконтрольных Шойгу и Герасимову ВС РФ и ЧВК "Вагнер" Пригожина и Шойгу вышел на новый уровень — дошло до еще не очень масштабных, но очевидных столкновений. ВагнерА взяли в плен целого подполковника ВС РФ.

Шойгу и Герасимов привлекли на свою сторону Рамзана Кадырова, которому выгодно и дальше держать все или значительную часть своих частных сил как можно дальше от войны. К примеру, в Белгородской области. Но медийная, политическая, финансовая мощь Кадырова теперь на стороне Шойгу.

Почему Кадыров на стороне МО? Потому усиление позиций Пригожина опасно для всех участников регаты. Кроме того, в ЧВК "Вагнер" очень много нацистов и радикальных ветеранов двух чеченских войн, ненавидящих "черных" на уровне глубокого личного и почти психиатрического. Что еще взять с нацистов?

Последние недели и Пригожин, и партия минобороны делали все, чтобы получить максимум внимания от Путина, традиционно выступающего арбитром конфликтов собственного окружения и вмешивающегося в их разборки в исключительных случаях. Это вообще характерно для старых азиатских монархий и диктатур, когда диктатор (царь, император) - "третейский судья" для элитарных групп, и применяет силу к тем, кто не слушается. Пока кто-то не набирется сил, чтобы игнорировать или устранить вообще диктатора.

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Несколько дней назад Шойгу и Герасимов фактически приказали ЧВК "Вагнер" вступить в ряды ВС РФ, подписав индивидуальные (это важно) контракты с Минобороны РФ. Пригожин и его бойцы отказались.

А на встрече с "военкорами" Путин уже лично, хоть и очень осторожно, заявил, что все "добровольцы" должны эти контракты подписать. Нет, он не стал угрожать Пригожину. Он сказал, что это необходимо для социальных гарантий, но все поняли.

Кстати, это не значит, что Путин встал на сторону Шойгу. Это означает, что Путина эта история уже коснулась лично и несколько раздражает. Например, за май 2023 года россияне в поисковых системах вдвое чаще интересовались Пригожиным, чем Путиным. Нет, конечно, Пригожин не конкурент Путина. Но он достаточно заметен (уже), чтобы его было трудно избавиться.

Потому Путин предлагает соглашение, элитарный мир, договоренность, новый баланс. (что, кстати, доказывает, что он мыслит вполне рационально). Что на призыв Путина подчиниться МО ответил Пригожин? А он отказался. Не будут "вагнеровцы" подписывать контракты с МО. Все больше. Пригожин призвал других "добровольцев" приобщаться и расширять его "частную армию".

На чем базируется дерзость Пригожина?

1. Он популярен в армии РФ, потому что планомерно работал над тем, чтобы утвердить свой авторитет эффективного руководителя на фоне Шойгу.

2. Он является едва ли не единственным поставщиком пищи для ВС РФ (это его основной бизнес). Шойгу (да и Путин) прекрасно понимают, что будет, если еще и "пищевая логистика" ВС РФ посыплется.

3. У него собственная медийная империя, позволившая стать вторым по упоминаемости человеком в стране (и первым по запросам в мае).

4. У него все еще есть отличный бизнес в Африке. Куда он может поехать как на запасный аэродром.

Сейчас Пригожин ощущает на себе давление системной элиты и защищается всеми доступными средствами. А лучший инструмент защиты – это нападение. И у него есть ресурс бороться.

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И реакция Путина на отказ Пригожина будет определять две тенденции:

1. Рост в системе власти РФ саботажа и энтропии.

2. Темпы деградации армии РФ.

Если Путин не сможет достойно ответить на отказ, это будет ударом и по Шойгу (авторитет в армии), и по Кремлю (авторитет Путина как арбитра). Пригодина могут прижать или даже уничтожить. Но это все ресурс – военный, медийный, финансовый. И – главное – ресурс легитимности.

Чем бы ни закончился этот конфликт, российский режим уже проиграл. Пригожин — первая ласточка того, что гниение диктатуры ведет к тому, что в процессе борьбы за власть и построение "мира после Путина", составляющие режима разрушают его. Нас устраивает победа всех сторон.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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