Меня всегда удивляла и удивляет попытка оправдать факап, кумовство или коррупцию тем, что мол и раньше такое было. Проворовался чиновник и сразу звучат голоса - а что, раньше такое не происходило? Происходило. Но если в голове нет понимания того, что так не должно быть, то это голова больна или просто без мозгов. Или назначили лояльного, а не умного и компетентного, и сразу звучат голоса в его защиту, мол, а что раньше лучше было? Лучше будет, если начнут назначать на должности тех, кто разбирается в вопросе и может качественно делать работу, а не сексологинь и кинологов из своих знакомых.

Ещё одна попытка оправдать коррупцию — это сказать, что она есть везде. Конечно же коррупция есть везде, но во всех цивилизованных государствах с ней борются, а не толерантно к ней относятся

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Кстати, ещё одна попытка оправдать коррупцию — это сказать, что она есть везде. Конечно же коррупция есть везде, но во всех цивилизованных государствах с ней борются, а не толерантно к ней относятся. Не говорят, что борются, а наказывают и не покрывают коррупционеров. Если с коррупцией не бороться, то государственные институции перестают работать, а государство гибнет. Когда прокурор, полицейский или сбушник покрывает преступника за долю или же из-за кумовства, а не карает его, то в итоге государство деградирует и перестает исполнять свои функции. При этом запрос на справедливость остается, но не удовлетворяется государством. В ситуации с Украиной это приводит к Майдану и последствиям, которые не всегда позитивно влияют на государственные институции. А в худшем варианте вигиланты или же линчиватели забирают у государства монополию на насилие.

Когда прокурор, полицейский или сбушник покрывает преступника за долю или же из-за кумовства, а не карает его, то в итоге государство деградирует и перестает исполнять свои функции. При этом запрос на справедливость остается, но не удовлетворяется государством

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После войны придётся приложить немало усилий для возрождения и отстраивания Украины. Но придется отстраивать не только здания, дороги и инфраструктуру, а ещё и доверие к власти. Нам необходимо возродить доверие и уважение к институциям. Так же необходимо будет вернуть доверие к правоохранительным органам. Этого можно добиться исключительно делами, а не громкими заявлениями или словами, что коррупция побеждена. И необходимо будет создавать институт репутации в обществе. С нуля. Необходимо будет строить правовое государство в котором бы верховенство права и свободы были бы не пустым звуком. Придётся отстроить, перезагрузить или создать госинституции, которым бы доверяли граждане. А без этого мы не сможем возродить Украину.

Необходимо будет строить правовое государство в котором бы верховенство права и свободы были бы не пустым звуком. Придётся отстроить, перезагрузить или создать госинституции, которым бы доверяли граждане

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Пора понять, что в послевоенной Украине с чудовищно разрушенной инфраструктурой, с разрушенной экономикой и с сомнительными перспективами будут жить лишь при условии, что ситуация изменится. А в Украине, которая пронизана и пропитана кумовством и коррупцией, с фриками и корабельными соснами во власти, с глупыми и продажными политиками, чиновниками и медиа, с обществом пропитанным безверием и с нереализованным запросом на справедливость захотят жить лишь дураки и коррупционеры. Они будут согласны жить, как прежде, но они не смогут возродить Украину. И денег на восстановление им не дадут. Да и жить в такой Украине мало кто захочет. Тогда уедут молодые, умные, талантливые и креативные. И это будет катастрофа, ведь чудовищно срашно не проиграв России проиграть коррупционерам войну за будущее Украины. А система будет сопротивляться. Значит все самое сложное у нас впереди, после войны. Но кроме нас самих это никто не сделает.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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