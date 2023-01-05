Не сойти с ума. Пункт первый в плане на 2023 год
Среди других задач: объяснить себе и Западу (а также Востоку) невозможность дальнейшего существования империи из-за постоянных угроз, которые она создает
Итак, наши задачи на 2023 год:
1. Всемерно поддерживать ВСУ для того, чтобы они вышли на границы 1991 года.
2. Поддерживать национально-освободительные движения угнетенных народов империи, чтобы они положили конец ее существованию.
3. Объяснить себе и Западу (а также Востоку) невозможность дальнейшего существования империи из-за постоянных угроз, которые она создает.
4. Вместе с международным сообществом запустить необратимые процессы трансформации империи, чтобы она больше никогда никому не угрожала (это и есть Победа).
5. Вместе с международными донорами вытеснить из украинской власти необходимые и обещанные реформы, чтобы не упустить шанс на евроинтеграцию и деньги на восстановление.
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Вместе с международным сообществом запустить необратимые процессы трансформации империи, чтобы она больше никогда никому не угрожала (это и есть Победа)
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6. Достичь максимальной экономической свободы для перезапуска экономики.
7. Запустить восстановление на принципах Лугано: партнерство, фокус на реформы, прозрачность и подотчетность, демократическое участие и децентрализация, включение бизнеса и гражданского общества, гендерное равенство и инклюзивность, постоянство.
8. Создать психологические, духовные, институциональные основы для возвращения всех уехавших и начать создавать материальные основы.
Не сойти с ума, поддерживать друг друга и сплачивать силы, чтобы выполнить все эти пункты
9. Воспользоваться мощностью бренда страны для привлечения инвестиций, развития экспорта и получения позиций на международной арене.
10. Увеличивать число интернациональных союзников на всех континентах.
11. Достичь немедленного восстановления всех демократических процедур и процессов после завершения военных действий.
12. Ввести переходное управление на территориях, оккупированных с 2014 года.
Можно продолжать, но это уже слишком много. Поэтому добавлю еще один пункт:
0. Не сойти с ума, поддерживать друг друга и сплачивать силы, чтобы выполнить все эти пункты.
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PS Пишут о вступлении в НАТО и переформатировании ООН. Мне эти задачи кажутся достаточно большими для 2023 года, скорее всего, это уже в 2024 году. Выбросить Россию из ООН – важная задача, входит в пункт 4.
Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии
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