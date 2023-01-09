Идиоты есть везде. В любой стране. Идиоты есть в Германии, Дании и Франции, в Израиле и США, в Мозамбике и в Анголе, в Венесуэле и в Перу, в России и в Северной Корее. Везде. И в демократических странах и в странах с тотальным нарушением прав и свобод своих граждан, в странах с высоким уровнем экономики, в странах с диким рынком и даже на бензоколонках с ядерным оружием. Везде. Отличие лишь в количестве идиотов. Чем больше идиотов — тем хуже живет страна. Исключения бывают, но редко.

Так вот, меня не интересует и не беспокоит соотношение идиотов к умным во всех странах, кроме Украины. Потому что я тут живу. И хорошо понимаю, что чем больше умных сограждан — тем больше перспектив и возможностей открывается перед нашей страной. И чем меньше умных граждан, тем... Дальше вы сами сможете вывести логическую цепочку.

Меня не интересует и не беспокоит соотношение идиотов к умным во всех странах, кроме Украины. Потому что я тут живу. И хорошо понимаю, что чем больше умных сограждан — тем больше перспектив и возможностей открывается перед нашей страной

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Наше гражданское общество ещё крайне молодо, а Украина все еще формируется как государство. И чем быстрее поумнеют граждане, тем быстрее Украина трансформируется в цивилизованное государство. А чем больше будет среди наших сограждан глупых и продажных, с отсутствием критического мышления и смотрящих российские каналы, антипрививочников и членов секты чипирования, ковидодиссидентов и любителей верить слухам, а так же тех, кто не понимает разницу между народным депутатом и депутатом местного совета, тех кто не знает, чем коалиция отличается от оппозиции, что записано в Конституции и у кого какие полномочия, тем дольше будет наш путь к хорошей и достойной жизни.

В запасе у нас не так много времени, если помнить, что мы не бессмертны. А еще хочу напомнить главный закон эволюции — меняйся или вымри

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И хочу напомнить, что в запасе у нас не так много времени, если помнить, что мы не бессмертны. А еще хочу напомнить главный закон эволюции — меняйся или вымри. Он актуален не только к живым видам, но и к государствам. Поэтому делайте выводы, друзья. И не думайте, что мы уникальны. У нас просто процент умных меньше.

Хотите поспорить? Тогда ответьте сами себе почему мы так живём, и делайте все для того, чтоб изменить эту ситуацию. Для каждого, для всех, для Украины. И если вы со мной не согласны, то нестрашно. Для вас. Будете жить, как жили. Но без улучшений. И хоть я не истина в последней инстанции, но меняйтесь и меняйте ситуацию к лучшему. Я верю, что это ещё возможно. Или исчезнем, как исчезла Украина 100 лет назад.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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