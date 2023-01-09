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OPINION

Главный закон эволюции — меняйся или вымри. Меняйтесь и меняйте ситуацию к лучшему

9 января, 2023 понедельник
14:00
Мнение

Чем больше умных сограждан — тем больше перспектив и возможностей открывается перед нашей страной

Идиоты есть везде. В любой стране. Идиоты есть в Германии, Дании и Франции, в Израиле и США, в Мозамбике и в Анголе, в Венесуэле и в Перу, в России и в Северной Корее. Везде. И в демократических странах и в странах с тотальным нарушением прав и свобод своих граждан, в странах с высоким уровнем экономики, в странах с диким рынком и даже на бензоколонках с ядерным оружием. Везде. Отличие лишь в количестве идиотов. Чем больше идиотов — тем хуже живет страна. Исключения бывают, но редко.

Так вот, меня не интересует и не беспокоит соотношение идиотов к умным во всех странах, кроме Украины. Потому что я тут живу. И хорошо понимаю, что чем больше умных сограждан — тем больше перспектив и возможностей открывается перед нашей страной. И чем меньше умных граждан, тем... Дальше вы сами сможете вывести логическую цепочку.

Меня не интересует и не беспокоит соотношение идиотов к умным во всех странах, кроме Украины. Потому что я тут живу. И хорошо понимаю, что чем больше умных сограждан — тем больше перспектив и возможностей открывается перед нашей страной

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Наше гражданское общество ещё крайне молодо, а Украина все еще формируется как государство. И чем быстрее поумнеют граждане, тем быстрее Украина трансформируется в цивилизованное государство. А чем больше будет среди наших сограждан глупых и продажных, с отсутствием критического мышления и смотрящих российские каналы, антипрививочников и членов секты чипирования, ковидодиссидентов и любителей верить слухам, а так же тех, кто не понимает разницу между народным депутатом и депутатом местного совета, тех кто не знает, чем коалиция отличается от оппозиции, что записано в Конституции и у кого какие полномочия, тем дольше будет наш путь к хорошей и достойной жизни.

В запасе у нас не так много времени, если помнить, что мы не бессмертны. А еще хочу напомнить главный закон эволюции — меняйся или вымри

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И хочу напомнить, что в запасе у нас не так много времени, если помнить, что мы не бессмертны. А еще хочу напомнить главный закон эволюции — меняйся или вымри. Он актуален не только к живым видам, но и к государствам. Поэтому делайте выводы, друзья. И не думайте, что мы уникальны. У нас просто процент умных меньше.

Хотите поспорить? Тогда ответьте сами себе почему мы так живём, и делайте все для того, чтоб изменить эту ситуацию. Для каждого, для всех, для Украины. И если вы со мной не согласны, то нестрашно. Для вас. Будете жить, как жили. Но без улучшений. И хоть я не истина в последней инстанции, но меняйтесь и меняйте ситуацию к лучшему. Я верю, что это ещё возможно. Или исчезнем, как исчезла Украина 100 лет назад.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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