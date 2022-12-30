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OPINION

Назревает новый дипломатический скандал: Кулебу попросят на выход

30 декабря, 2022 пятница
08:08
Мнение

Основная причина смены главы МИД — "абсолютная верность престолу"

Оказывается мало нам скандала с сексологом, которого назначили послом в Болгарию. Назревает ещё один скандал.

Из общения со своим европейским коллегой я узнал, что ОП планирует назначить следующим министром иностранных дел нардепа от "слуг" Александра Мережко. Этот нардеп сейчас возглавляет комитет по внешней политике. На должности главы комитета он сменил Богдана "анал-табу" Яременко, который после секс-скандала остался депутатом, но потерял должность. О нем тогда писали все мировые СМИ.

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Мережко участвовал в выборе судей Европейского суда по правам человека и... проголосовал сам за себя. Но это ему не помогло

Я сказал, что это ещё не худший вариант, хотя слышал, что новым министром будет Сибига. И вот тут мой коллега мне напомнил, как Мережко участвовал в выборе судей Европейского суда по правам человека и... проголосовал сам за себя. Но это ему не помогло.

А такое поведение противоречит этическим нормам и стандартам европейской политики. Потому что при конфликте интересов кандидат не голосует сам за себя. Про Мережко известно, что он проголосовал. Есть не только это, но и этого достаточно чтобы в ЕС и не только морщили нос при Мережко. Никто ничего не забыл.

- Но вам не привыкать к таким назначениям, — резюмировал мой коллега, — назначение в Болгарию ведь тоже было скандальным.

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В ЕС знают и это обсуждают. Наш дипломатический корпус скоро станет притчей в языцах

Да, об этом тоже в ЕС знают и это обсуждают. Наш дипломатический корпус скоро станет притчей в языцах. А я позвонил "злым языкам с Банковой" и спросил правда это или нет? Получил ответ, что правда, и кандидатура Мережко действительно рассматривается сегодня, как наиболее реальная на смену Кулебе. "Основная причина — абсолютная верность престолу", — было дословно сказано мне.

Похоже, что МИД можно распускать и создать какое-то министерство международных факапов или даже министерство ермаковских дел. Тем более, что рассадка в Вашингтоне и назначение послов на основании решения Ермака говорят в пользу такого варианта. Ну, не могут у нас без скандалов. Не могут. Пороблено нам...

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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