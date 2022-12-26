Есть маленький вопрос.

Президент назначил посла Украины в Болгарии.

Мне сбросили ее профиль. Это действительно новый посол или случайное совпадение имени и фамилии? Потому что мои источники говорят, что это посол.

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Назначать послом человека, не работавшего дипломатом, не имеющего профильного образования и какого-либо опыта, а являвшегося сексологом-консультантом... Мне одному кажется это странным?

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Но назначать послом человека, который не работал дипломатом, не имеет профильного образования и какого-либо опыта, а был сексологом-консультантом... Мне одному кажется это странным?

Хотя, на фоне назначения послом в Словению бывшего министра обороны Тарана, который саботировал закупку боеприпасов, и послом в Швейцарию бывшую уволенную генпрокуроршу Венедиктову, это не удивляет.

Нахрена нам такая дипломатия?

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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