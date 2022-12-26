Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Нахрена нам эта дипломатия?
OPINION

Нахрена нам эта дипломатия?

26 декабря, 2022 понедельник
16:07
Мнение

Назначать послом человека, который не работал дипломатом, не имеет профильного образования и какого-либо опыта, а был сексологом-консультантом...

Есть маленький вопрос.

Президент назначил посла Украины в Болгарии.

Мне сбросили ее профиль. Это действительно новый посол или случайное совпадение имени и фамилии? Потому что мои источники говорят, что это посол.

Читайте также: Очень далеко восточнее Эдема

Назначать послом человека, не работавшего дипломатом, не имеющего профильного образования и какого-либо опыта, а являвшегося сексологом-консультантом... Мне одному кажется это странным?

Читайте также: Об афере протестов против "торговли на крови" и безнаказанных исполнителей

Но назначать послом человека, который не работал дипломатом, не имеет профильного образования и какого-либо опыта, а был сексологом-консультантом... Мне одному кажется это странным?

Хотя, на фоне назначения послом в Словению бывшего министра обороны Тарана, который саботировал закупку боеприпасов, и послом в Швейцарию бывшую уволенную генпрокуроршу Венедиктову, это не удивляет.

Нахрена нам такая дипломатия?

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Украина
политика
Владимир Зеленский
Читайте также:
24 декабря, 2022 суббота
Наступление со стороны Беларуси состоится, а Украина начнет реагировать на опережение, – военный эксперт Копчак
Алексей Данилов
25 декабря, 2022 воскресенье
Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками"
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
25 декабря, 2022 воскресенье
Священников Московского патриархата с 1 января могут перестать пускать в Успенский собор Киево-Печерской лавры, - митрополит Павел
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 декабря
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
16:39
Украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго
16:33
Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
16:21
В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
16:09
На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
15:53
Samsung
Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
15:50
Совбез ООН
Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом
15:36
Эксклюзив
На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух
15:35
Эксклюзив
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
15:29
Вблизи Кременной идут бои, российское командование переместилось в Рубежное, - Гайдай
15:23
Россия объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева
15:00
В Новосибирске загорелся склад пластмассового производства, площадь пожара – около 1900 кв. м
14:48
В Польше выбирают главное слово 2022 года. Среди вариантов – много слов, связанных с войной в Украине
14:41
Германия выделила €35 млн помощи детям в Украине
14:27
Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины, - СМИ
14:25
Эксклюзив
Оккупанты сняли переправы через Северский Донец, чтобы контролировать гражданских и своих дезертиров в Луганской области, - глава ВА Северодонецкого района
14:21
В lifecell объяснили, почему "ложится" связь при отключениях электроэнергии и как работают операторы в условиях войны
14:19
Без единой ошибки не написал никто: 22-й Радиодиктант национального единства объявил имена победителей
14:09
OPINION
На ВСУ работает искусственный интеллект
14:06
OPINION
Об афере протестов против "торговли на крови" и безнаказанных исполнителях
14:06
Британский чемпион указал на неожиданную проблему Усика перед боем с Фьюри
13:59
Обрядовый хлеб Виннитчины признали нематериальным культурным наследием Украины
13:51
Эксклюзив
Путин может рассориться с собственной армией, - социолог Яковенко
13:48
"Уважаем суверенитет других стран, но больше всего любим собственную": премьер Грузии считает поддержку Украины достаточной
13:45
россия хакер
Совету нацбезопасности предлагают ввести санкции против тысяч российских силовиков и представителей IТ-сферы
13:38
Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три носителя "калибров"
13:30
Эксклюзив
Третья мировая война уже идет, но в разных частях света по-разному, - эксперт-международник Краев
13:30
Потери россиян вблизи Бахмута огромны, в ЧВК их даже не считают, - глава Донецкой ОВА
13:24
В МИД Ирана пригрозили Украине последствиями из-за обвинений в поставке России дронов
13:13
Число жертв ракетного удара по дому в Кривом Роге 16 декабря возросло до пяти: в больнице скончался 51-летний мужчина
12:53
"Во время войны нельзя": демограф озвучила ориентировочные сроки проведения переписи населения, которую планировали на 2023 год
12:51
Первый шаг после деоккупации Луганщины – перекрыть российскую пропаганду, - Гайдай
12:26
Британская разведка оценила эффективность оборонных позиций, которые РФ обустраивает на оккупированных территориях
12:25
"Цель №1 для врага": в Воздушных силах рассказали, куда прилетает больше всего российских ракет
12:13
Беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи: Сеул поднял боевую авиацию
12:04
OPINION
Почему гражданская война в России неизбежна
11:53
НБУ
В Украине создали общую банковскую сеть, которая будет работать даже в случае блэкаута
11:40
Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях и в Киеве
11:40
Эксклюзив
Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы, - генерал Маломуж
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV