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OPINION

Должность посла – особенная. Власть должна иметь внутренний ценз

Даниил Лубкивский
28 декабря, 2022 среда
08:08
Мнение

Прочитал ответ МИД на общественную реакцию о назначении нового посла в Болгарии. Мне было жалко это читать. Эти объяснения не выдерживают критики

В 2014 г. мы начали создавать новую дипломатическую службу. Команда, к которой я имел честь принадлежать, заложила основы ее реформы. Мы были первыми, кто предложил совершенно новое качество и стиль нашей дипломатии — от кадровой политики до публичной дипломатии.

Поэтому мне особенно неприятно читать новости, подрывающие престиж нашей дипломатии.

Должность посла – особенная. Для многих моих коллег это вершина дипломатической работы

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Должность посла – особенная. Для многих моих коллег это вершина дипломатической работы. Я не исключаю некадровых назначений, но они должны нести смысл. Это особенно ответственные назначения, потому что подчеркивают особое политическое, общественное или экспертное послание. Тем более во время войны.

По моему мнению, решение об этом назначении нужно пересмотреть. Эта ситуация еще раз доказывает, что в нашем государстве нужно установить цивилизованный и разумный парламентско-общественный контроль над такими назначениями. И самое важное, хотя и самое сложное: власть должна иметь внутренний ценз, что можно или нельзя делать. Даже в военных условиях.

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Об авторе. Даниил Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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