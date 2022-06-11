Литовцы смотрят на Путина с жалостью, у него комплекс Наполеона, - литовский журналист Андрюс Тапинас
Журналист Андрюс Тапинас рассказал, что в литовском обществе не говорят про Россию, все внимание сосредоточено на Украину и страны ЕС
Литовский журналист поделился деталями в эфире “Еспресо”.
"Мы уже смотрим на Путина с жалостью, у него продвинутый комплекс Наполеона. Это уже больной человек. Мы живем понимая, что имперские амбиции Петра I всегда будут распространяться на страны Балтии. Это всегда так было. Мы всегда жили в этом и всегда были готовы", - отметил Тапинас.
Журналист объяснил, что литовцы сейчас спокойны, потому что они члены НАТО.
"В нашем обществе и не говорят про Путина. В нашем обществе все говорят как помочь Украине. Все дискуссии не про Россию, а про Германию, Францию и страны ЕС. Потому что это их политика. Политика поставок оружия для Украины нам интереснее, чем брехня, которую несет сумасшедший дед", - подчеркнул Тапинас.
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