Литва передала Украине 20 военных авто, еще 20 БТР вскоре поступят, - посол
Украина получила от Литвы 20 автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники, еще 20 БТР – в пути
Об этом сообщает в твиттер министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку в адрес Украины. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал Арвидас Анушаускас.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседи заявил, что Европа должна отказаться и российскому газу.
- Напомним, 25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар". 28 мая стало известно, что ему удалось привлечь более 5 млн. евро.
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника. Однако производитель согласился передать его Украине бесплатно.
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