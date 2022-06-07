Литва передала Украине 20 военных авто, еще 20 БТР вскоре поступят, - посол

Об этом сообщает в твиттер министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку в адрес Украины. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал Арвидас Анушаускас.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседи заявил, что Европа должна отказаться и российскому газу.

Напомним, 25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар". 28 мая стало известно, что ему удалось привлечь более 5 млн. евро.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника. Однако производитель согласился передать его Украине бесплатно.

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