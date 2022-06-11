Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере.

"Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моим польским коллегой и другом Збигневом Рау для обсуждения последующих поставок тяжелого вооружения в Украину и седьмого пакета санкций ЕС в отношении РФ. Я также выразил свою поддержку его важным усилиям в качестве действующего главы ОБСЕ", - сообщил Дмитрий.

В разговоре с Ландсбергисом речь шла о совместной работе по решению проблемы разблокирования украинского экспорта продовольствия.

"Литва полностью понимает и разделяет обеспокоенность Украины безопасностью. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - отметил он.

7 июня министр обороны Литвы Арвидаса Анушаускас сообщил, что страна передала Украине 20 военных автомобилей, еще 20 БТР вскоре.

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