Тяжелое оружие, седьмой пакет санкций и разблокирование экспорта: о чем Кулеба говорил с главами МИД Польши и Литвы
Глава МИД Украины провел телефонные разговоры с польским и литовским коллегами, они обсудили поставки тяжелого оружия, седьмой пакет санкций и разблокирование экспорта Украины
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере.
"Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моим польским коллегой и другом Збигневом Рау для обсуждения последующих поставок тяжелого вооружения в Украину и седьмого пакета санкций ЕС в отношении РФ. Я также выразил свою поддержку его важным усилиям в качестве действующего главы ОБСЕ", - сообщил Дмитрий.
В разговоре с Ландсбергисом речь шла о совместной работе по решению проблемы разблокирования украинского экспорта продовольствия.
"Литва полностью понимает и разделяет обеспокоенность Украины безопасностью. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - отметил он.
- 7 июня министр обороны Литвы Арвидаса Анушаускас сообщил, что страна передала Украине 20 военных автомобилей, еще 20 БТР вскоре.
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