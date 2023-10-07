Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Текстовая трансляция
Live

ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Текстовая трансляция

7 октября, 2023 суббота
15:40
Мир

Коротко : Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Потоп Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 территориальных общин на юге.

Есть погибшие среди военных и гражданских израильтян. Людей призывают запереться в домах и находиться в укрытиях.

Взятых в плен израильских воинов вывезли в Сектор Газа.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения. Однако, пока что Израиль наносит удары по палестинским силам с воздуха, к действиям наземных подразделений ЦАХАЛ еще не перешел.

Эспрессо.TV в режиме реального времени следит за происходящим.
 

Израиль
Палестина
Читайте также:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
4 октября, 2023 среда
Если российская ракета с ядерным двигателем "Буревестник" полетит, то враг получает собственный Чернобыль или Хиросиму, - Згурец
дощь, гроза, парасоля, негода
6 октября, 2023 пятница
Ветер, дожди и прохладная погода: прогноз на выходные от Натальи Диденко
7 октября, 2023 суббота
Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
7 октября
16:06
OPINION
События в Израиле могут изменить лицо Ближнего Востока и мира и повлиять на войну, которую РФ рассчитывает вести на украинской земле. Колонка Виталия Портникова
16:04
Эксклюзив
Военный аналитик Гетьман рассказал, имеет ли влияние война в Израиле на Украину
15:51
Нашествие клопов во Франции: семь школ прекратили обучение
15:38
Обновлено
Число "нейтрализованных" Турцией курдских боевиков в Сирии возросло до 58
15:27
Эксклюзив
"Страна в состоянии тяжелого шока": израильский журналист о массированном ракетном обстреле Израиля
15:17
Обновлено
В Новой Каховке взорвался автомобиль с секретарем местного отдела "Единой России": он погиб
15:15
Союз органов местного самоуправления Германии требует ограничения льгот для беженцев из Украины
15:10
В Афганистане произошло два землетрясения: не меньше 15 погибших и 40 раненых
15:05
Эксклюзив
Польская партия "Право и справедливость" разогнала против Украины беспрецедентную кампанию, - политик Чех
15:00
Крепость Аккерман
ТОП-10 замков и крепостей в Украине, которые стоит посетить
14:48
Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский
14:31
Россия ударила по селу на Херсонщине: пострадала местная жительница
14:09
Эксклюзив
Вполне возможно, что вскоре Украина сможет отрезать Крым, - дипломат Брайза
13:55
В Запорожской области СБУ уничтожила российский "Солнцепек"
13:42
Иран
Руководство Ирана призвало Палестину "освободить Иерусалим"
13:29
Неизвестные бросили 140 кошек умирать под солнцем в пустыне Абу-Даби
13:25
Минцифры сообщило о подготовке инструментов регулирования ИИ в Украине
13:20
ГБР сообщило о подозрении чиновнику Запорожского ТЦК, который присвоил авто одного из предприятий
13:20
Обновлено
РФ утром обстреляла кассетными снарядами село Запорожской области: есть погибшие и раненые
13:13
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое жителей
13:03
Палестинцы имеют право защищать себя от "террора и оккупационных войск", - Махмуд Аббас
12:55
Посольство в Израиле объяснило украинцам, как действовать в связи с началом войны с палестинцами
12:50
На Таврическом направлении ВСУ продвинулись в районе Копаней и Новопрокоповки, - Тарнавский
12:37
Возле станции "Вернадский" родились 5 тюленят: полярники показали новорожденных
12:30
Биньямин Нетаньяху
"Мы в состоянии войны", - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
12:17
электроэнергиия
Из-за вражеских обстрелов без света остаются 6 регионов Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 7 октября
11:43
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 40 ранены
11:43
Обзор
Польша сближается с Венгрией, РФ усиливает информационную войну. Акценты мировых СМИ 7 октября
11:35
OPINION
Николай Княжицкий
Люблинский форум. Новая архитектура безопасности после войны
11:28
В России заявили о ракетных обстрелах Белгородской области: якобы есть погибший
10:57
Словакия перестает оказывать помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах, - Politico
10:43
Страны НАТО обеспокоены тем, что атаки РФ все чаще приближаются и нарушают их территорию, - Bloomberg
10:36
Обновлено
Сектор Газа утром осуществил ракетные обстрелы Израиля: ЦАХАЛ объявил мобилизацию резервистов
10:25
Госдеп США
В США осудили планы РФ отменить ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний
10:22
Эксклюзив
Не исключаю возможность атаки на армянскую территорию, – политолог Григорян
10:19
Россияне утром который раз ударили по Херсону: ранен мужчина
09:35
Эксклюзив
"Путин взял на себя вину за убийство Пригожина": российский оппозиционер Пономарев о выступлении главы РФ на Валдайском форуме
09:32
Атака на аэропорт в Сочи свидетельствует о том, что война оказывает непосредственное влияние на население РФ, - британская разведка
09:26
Обновлено
Армия РФ ночью атаковала Одесщину и Полтавщину: есть попадания и пострадавшие
09:15
В тюрьме Эквадора погибли шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Вильявисенсио
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV