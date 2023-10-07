ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Текстовая трансляция

Коротко : Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Потоп Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.



Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 территориальных общин на юге.



Есть погибшие среди военных и гражданских израильтян. Людей призывают запереться в домах и находиться в укрытиях.

Взятых в плен израильских воинов вывезли в Сектор Газа.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения. Однако, пока что Израиль наносит удары по палестинским силам с воздуха, к действиям наземных подразделений ЦАХАЛ еще не перешел.



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