Мы переходим в наступление, - Нетаньяху

Об этом говорится в его ночном обращении, обнародованном в соцсетях в 02:19 (между Иерусалимом и Киевом нет разницы во времени).

Это уже его третье заявление с момента начала конфликта.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам из-за смертоносного нападения ХАМАСа", - отметил израильский премьер.

Читайте также: События в Израиле могут изменить лицо Ближнего Востока и мира и повлиять на ту войну, которую РФ рассчитывает вести на украинской земле. Колонка Виталия Портникова

"Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию. При этом мы начали наступление, и он будет продолжаться без оговорок и без передышки - до достижения целей", - подчеркнул Нетаньяху.

Блокада для Сектора Газа

Офис премьер-министра также сообщает, что кабинет безопасности страны ночью провел свое заседание после дня беспрецедентных атак ХАМАС на израильтян и принял "серию оперативных решений, направленных на уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", передает Times of Israel.

Как отмечается, такие действия Израиля "на многие годы" лишат палестинских военных формирований "способности и желания угрожать гражданам Израиля и вредить им".

Среди принятых кабинетом решений - прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в Cектор Газа.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Потоп Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 территориальных общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения.

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ с самого утра активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Читайте также: "Такого рода задвижка на Ближнем Востоке безусловно выгодна России": израильский журналист Сергей Ауслендер

По данным газеты Jerusalem Post, по состоянию на вечер субботы, 7 октября 2023 года, число погибших среди гражданских израильтян возросло до 250 человек, свыше 1500 получили ранения.

При этом количество жертв продолжает расти, поскольку Палестина не прекращает ракетные удары по Израилю.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", поскольку ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

Эспрессо.TV в режиме реального времени следит за событиями: детали в текстовой трансляции .