Каким видит "карликовый алкоголик" Медведев 2023 год
Что видит заместитель российского совбеза, когда напьется
А что видите вы в будущем, когда напиваетесь?
Прогноз Дмитрия ("карликовый алкоголик") Медведева на 2023 год.
"…Перед новым годом все любят делать прогнозы.
Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту.
Что может произойти в 2023 году:
1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа — до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
2. Возврат Великобритании в Европейский союз.
Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов)
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3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США
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8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!".
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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