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OPINION

Что продается лучше, чем секс?

Сергей Фурса
27 декабря, 2022 вторник
08:07
Мнение

Пройдет полгода и мы увидим, как потянутся очереди болгарских политиков в украинское посольство

В Болгарии теперь будет новый украинский посол. И это будет сексологиня.

Сразу услышано много "зрады". Но ведь это гениальная идея.

Мы же хотим, чтобы украинские посольства стали популярны, чтобы послы могли влиять на ход событий, продвигать интересы украинского бизнеса. А что может влиять больше, чем секс? Что лучше всего продается, чем секс? Вот то-то и оно.

Вот пройдет полгода, и мы увидим, как потянутся очереди болгарских политиков в украинское посольство. Они будут приходить на консультации. Ибо просто ходить к сексологу им будет стыдно. Но они будут ходить в украинское посольство и их никто на этом не поймает. Никто не скажет, что у них сексуальные проблемы. И они будут приходить и уприходить.

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Что может повлиять сильнее, чем секс? Что лучше продается, если не секс? Вот то-то и оно.

Даже российские шпионы и агенты влияния в Софии станут раскрывать душу на диване украинского посольства.

Затем потянутся брюссельские бюрократы, которых прямо там, на диване, будут вербовать в агентов влияния Украины.

Есть единственный язык для всех – это язык любви. И на нем будет говорить украинское посольство…

Пройдет время, и это новшество на вооружение возьмут ведущие государства мира. Которые сейчас находятся в иллюзии, что дипломатов нужно долго и скучно учить, как пилотов стратегической авиации в России, тратить на это средства, искать таланты, учить истории и праву. Учить языки.

Любители! Невежды в подборе кадров.

А Украина показывает всему миру, что все проще. Есть единственный язык для всех – это язык любви. И на нем будет говорить украинское посольство…

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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