То, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, понятно давно. Но Владимир Путин не останавливается ни перед чем, чтобы еще раз подтвердить правдивость этого тезиса. Более того, он настолько увлекся конструированием славного прошлого своего государства, что решил немного поруководить историческим процессом вручную, не оставляя это, как бывало раньше, на откуп парламента. Ну а что за историческая политика России без посягательств на прошлое Украины?

Встреча Путина с "историками и представителями традиционных религий России" состоялась еще 4 ноября, но эхо звучит до сих пор. 11 декабря он утвердил список поручений органам власти по итогам той встречи, чем еще раз доказал, что, во-первых, история и является традиционной религией в России, а во-вторых, что она невозможна без посягательств на украинское прошлое.

Читайте также: (То) темный народ и его жрецы

Начнем с прямого и неприкрытого воровства национального наследия Украины. До 15 марта следующего года правительство России должно "разработать вопрос" о создании на базе историко-археологического музея-заповедника "Каменная могила" (Запорожская область) филиала аналогичного музея "Херсонес Таврический" (Крым). Простыми словами это означает, что культурными сокровищами на новых оккупированных территориях Украины будет распоряжаться не просто Россия, а ее прокладки со старых оккупированных территорий.

Культурными сокровищами на новых оккупированных территориях Украины будет распоряжаться не просто Россия, а ее прокладки со старых оккупированных территорий

Существует лишь одно сомнение, зачем музей в Запорожье подчинять крымскому музею, а не оставить его самоуправляющимся. Это подготовка к вывозу артефактов из Каменной могилы на полуостров в случае отступления российских войск. В этом случае ограбление будет проводиться специально обученными людьми и будет прикрываться заявлениями о перемещении фондов внутри одного предприятия.

Следующий шаг – к 1 сентября правительства РФ совместно с оккупационными администрациями "Л/ДНР", Запорожье и Херсонщины и Российским историческим обществом (РИО) "разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитального ремонта поврежденных зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования историко-краеведческих и военно-исторических музеев", а также создание там "современных экспозиций".

Читайте также: Почему гражданская война в России неизбежна

Вопрос даже не в том, что эти регионы названы субъектами Российской Федерации или что именно Россия несет ответственность за разрушение этих музеев. Правдивая беда в том, что "восстановление и ремонт" по-русски может нанести еще больший вред, чем ее обстрелы и бомбардировки. По крайней мере, именно это происходит в Крыму с Херсонесом и особенно Ханским дворцом – некомпетентные подрядчики под видом реставрации настолько активно разрушают эти памятники, что мы их можем просто не узнать после освобождения Крыма. Думать, что где-нибудь будет лучше – бессмысленно. Ну а чему будут учить посетителей "современные экспозиции" – вы и без меня понимаете.

Беда в том, что "восстановление и ремонт" по-русски может нанести историческим объектам еще больший вред, чем ее обстрелы и бомбардировки

Но самый интересный, мне кажется, пункт – этот: "принять меры, направленные на популяризацию героев русской истории и фольклора, которые соответствуют традиционным ценностям, включая использование изображений этих героев при производстве… продукции и товаров народного потребления". Эта история началась на встрече 4 ноября, когда Наталья Нарочницкая, голос реакционного православия, пожаловалась Путину на "невозможность купить майку с "русским" богатырем". Потому что "Бэтмен известен, а какой наш богатырь - нет", - ответил тогда президент. Ну и, как видим, не забыл эти слова и велел до 15 марта вопрос этот решить.

И штука здесь даже не в том, что само слово происходит от тюркского "багатур" (а не задорновского "Бога тырить"), и не в том, что благодаря серии мультфильмов о трех богатырях эти персонажи стали достаточно узнаваемыми. И даже не в том, что все они мало соответствуют тем "традиционным ценностям", которые лелеет Путин – они постоянно бунтуют против власти и блудят (хотя и с женщинами), а пьянство вообще считают нормой (большинство россиян точно разделяют эту ценность).

Читайте также: Это не "война Путина". Это война одного пораженного имперской бациллой народа

Никаких "русских" богатырей как таковых не существует. Богатыри – это герои двух чрезвычайно точно локализованных центров – Киева и Новгорода, причем в те времена, когда о Москве еще даже не слышали

Главная проблема в том – что никаких русских богатырей как таковых не существует. Богатыри – это герои двух очень точно локализованных центров – Киева и Новгорода, причем в те времена, когда о Москве еще даже не слышали. Да, география их подвигов частично охватывает территорию современной России, но главой всех богатырей всегда оставался князь киевский Владимир Великий, и именно Киев был столицей "богатырского движения". При чем же здесь Россия? Но если уже встал на скользкую дорожку ограбления соседей – трудно остановиться. Сначала аннексия Крыма со всеми его материальными достопримечательностями и нематериальными смыслами, потом – памятник Владимиру возле Кремля, попытка присвоить Анну Киевскую, и вот пришло время богатырей.

Источник

Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.