О возможных изменениях во внешней политике правительства Турции после выборов размышляет CNN.

За последние два десятилетия Турция Эрдогана сменила свои ориентиры: от прозападных до консервативных. Член НАТО, имеющий вторую по величине армию в альянсе, укрепил свои связи с Россией, а в 2019 году даже купил у нее оружие вопреки США. Эрдоган продолжает поддерживать тесные связи с Россией, которая продолжает войну в Украине, и причинил головную боль планам расширения НАТО, задержав членство Финляндии и Швеции.

Вместе с тем, Турция под руководством Эрдогана была и полезна своим западным союзникам: в прошлом году Анкара стала посредником между Украиной и Россией в зерновом вопросе и даже предоставила Украине беспилотники, сыгравшие роль в противодействии российскому вторжению.

Росатом и другие российские влияния

Сегодня Турция является ключевым торговым партнером России, а также центром для тысяч россиян, сбежавших после вторжения России в Украину, и теперь вливают деньги в недвижимость и другие сферы.

На фоне сокращения связей с Россией стран НАТО Турция расширила свою энергетическую зависимость от Москвы, закрепив ее присутствие в Турции на долгосрочную перспективу. В разгар предвыборной кампании президент Турции Реджер Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин на виртуальной церемонии торжественно открыли первую в Турции атомную электростанцию.

А в прошлом месяце состоялась первая поставка ядерного топлива на завод Аккую в провинции Мерсин, который построен, принадлежит и управляется российской государственной компанией по атомной энергии "Росатом".

Укрепление связей между Эрдоганом и Путиным вызвало волнение на Западе и усилило ожидание возможного ухода Эрдогана. Когда посол США в Анкаре Джефф Флейк посетил в марте главного конкурента Эрдогана на выборах Кемаля Киличдароглу, Эрдоган назвал визит "позором" и предупредил, что Турция должна "проучить США" на этих выборах.

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Но аналитики говорят, что даже если Эрдогана не выберут, появление серьезных изменений во внешней политике Турции не является данностью. В то время как некоторые эксперты, близкие к оппозиции, прогнозируют переориентацию Турции на Запад, другие считают, что основные вопросы внешней политики, вероятно, останутся неизменными.

Что изменится после выборов

"Я думаю, что есть сферы, где мы увидим радикальные изменения, если оппозиция победит", - комментирует Онур Иши, доцент кафедры международных отношений в Университете Биллкент в Анкаре, отметив, что если оппозиция победит, первое, что она сделает, это исправит отношения с Западом.

Но учитывая то, насколько глубоко переплелись турецкая и российская экономики, особенно по энергетике, поворот Турции к Западу может быть ограничен.

Значительная часть внешней политики Эрдогана была подчинена экономическим соображениям, и это, вероятно, продолжится в следующем правительстве.

Торговля между Россией и Турцией растет, и в прошлом месяце Путин заявил, что Россия стремится углубить свои экономические связи с Анкарой, отметив, что в 2022 году двусторонняя торговля превысила $62 млрд.

Впрочем, ЕС остается крупнейшим торговым партнером Турции, по данным Европейской комиссии, двусторонний товарооборот достигает около $219 млрд. В 2022 году торговля с США составила примерно $33,8 млрд.

Географическая близость России к Турции, а также ее экономические интересы, вероятно, будут означать, что другой лидер вместо Эрдогана все равно будет поддерживать хорошие отношения с Россией, в то же время прочно закрепляя Турцию в ее западных демократических альянсах, считает Мурат Сомер, профессор политологии Университета. в Стамбуле.

"С точки зрения перспектив страны, она будет очень ориентирована на демократический Запад", - прокомментировал Сомер, отметив, что это не будет означать полного прекращения разногласий с западными странами.

После нескольких задержек Турция в этом году позволила Финляндии наконец присоединиться к НАТО. Вопросы вступления Швеции могут быть решены как с Эрдоганом, так и без него, после того, как в Швеции вступит в силу новое антитеррористическое законодательство.

Но если отношения с ЕС могут улучшиться в случае победы оппозиции, путь к налаживанию взаимоотношений с США, по мнению экспертов, может быть длиннее и сложнее.

"Когда мы вспоминаем об отношениях Турции с Западом… мы иногда воспринимаем оба конца Атлантики (как один)", – отметил Иши. "Отношения Турции с США зашли в тупик и шли вниз в течение очень длительного времени".