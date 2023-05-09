Турция заявила о возобновлении работы "зернового коридора", - СМИ
Инициатива "зерновой коридор" возобновила работу в результате усилий со стороны Турции
Об этом сообщает турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.
"В результате инициативы Турции проверки судов начались снова, и "зерновой коридор" снова заработал", - сообщает телеканал.
- По состоянию на 8 мая в территориальных водах Турции инспекцию ожидают 90 судов с украинской агропродукцией, поскольку Россия отказывается регистрировать и инспектировать их.
- 9 мая сообщалось, что ни одно судно, курсирующее в рамках "зернового соглашения", заключенного при посредничестве ООН, не проверялось в течение последних двух дней.
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