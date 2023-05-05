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Обзор

Выборы в Турции: кандидаты, экономика и лук

5 мая, 2023 пятница
16:30
Новости

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Эспрессо рассказывает о ходе кампании, ее особенностях и прогнозах

Избирательная кампания в Турции в самом разгаре: за должность главы государства соревнуются действующий президент, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции, 74-летний Кемаль Килидароглу.

Согласно социологическим опросам, каждый из них претендует на 45% голосов избирателей в первом туре. Если ни один из кандидатов не наберет нужное для победы количество голосов (50%+1), то второй тур состоится 28 мая.

Впрочем, по мнению экспертов, победителю, кем бы он ни был, не позавидуешь: сразу после оглашения результатов ему придется решать серьезные экономические проблемы и преодолевать рекордную инфляцию.

И без того сложную экономическую ситуацию в стране обострило землетрясение в феврале 2023 года, ущерб от которого превышает $103 млрд.

Кандидаты на фоне инфляции

Реджеп Тайип Эрдоган правит страной уже 20 лет. В начале его правления страна переживала экономический бум и росла по всем направлениям. Тогда Эрдогана называли образцом "мусульманского демократа", ведь ему удалось сбалансировать исламизм, парламентскую демократию, рост экономики, членство в НАТО и ориентацию на европейские реформы.

Сегодня уровень инфляции в Турции – один из самых высоких в мире. Согласно Турецкому институту статистики, в апреле она составляла около 44%, хотя независимые исследователи оценивают ее на уровне 105% (причины объясняют политикой низких процентных ставок). Через централизацию полномочий в методах руководства страной видят признаки авторитаризма, а многие оппоненты власти находятся в тюрьмах. Его также обвиняют в захвате государственными монополиями и кумовстве.

А среди "фишек", привлекающих электорат Эрдогана - приверженность традиционным исламским и семейным ценностям, собственная политика, независимая от ЕС и США и способность принимать решения. Эрдоган свой возможный проигрыш на выборах называет "катастрофой для страны".

В оппозиции к Эрдогану – Кемаль Килидароглу, которого выдвинул оппозиционный блок из шести партий. В основе его риторики – борьба с режимом одного человека и переход к парламентской демократии. Ведь в 2017 году, после попытки государственного переворота, Эрдоган ввел президентскую систему правления вместо парламентской.

Килидароглу, экономист по образованию, обещает преодолеть экономические проблемы и имеет собственную экспертную команду, в которую вовлечены профессора американских институтов.

Среди прочего оппозиция хочет отменить фактическое право вето президента, установить ограничение президентства на один срок и разрешить внепартийному главе государства. Парламент будет укреплен с помощью мер, начиная от более низкого порога для входа партии в ассамблею до более широкого использования независимых экспертов в комитетах.

Молитвенный коврик, огурцы и лук

Словесные дебаты между основными претендентами приобрели нестандартные формы.

Килидароглу использовал в своей кампании "луковый фактор": записал обращение с собственной кухни (в противоположность величественному дворцу Эрдогана) с луковицей в руках, предупредив, что ее стоимость вырастет с 30 лир до 100 лир за кг, а элементарная пища станет недоступной в случае сохранения президента у власти. На что Эрдоган ответил: "В этой стране нет проблем с луком, картофелем, огурцами".

В конце марта было обнародовано фото, как Кемаль Килидароглу наступил ботинком на молитвенный коврик. Впоследствии он извинился, что сделал это нечаянно, но такое "неуважение к традиционным ценностям" прибавило пылу сторонникам действующего президента. Килидароглу даже заподозрили в связях с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Эрдоган обвиняет в подстрекательстве к неудачному перевороту в 2016 году.

Нюанс, который касается оппозиционного лидера – он алевит (религиозное меньшинство страны, часто подвергавшейся дискриминации), тогда как Эрдоган – представитель суннитского большинства. В апреле Киличдароглу записал видео, которое быстро стало вирусным: "Я — алевит. Я искренний мусульманин, выросший в вере пророка Мухаммеда и Али. Наша идентичность – это то, что делает нас теми, кто мы". В этих словах эксперты видят призыв толерантности и взаимоуважения к контрасту с Эрдоганом, который большую часть своей политической карьеры подчеркивал именно суннитскую идентичность.

Украинский вопрос

На фоне дебатов об экономике и демократических ценностях, тема Украины на турецких выборах не приобрела большого значения.

Однако кандидат от оппозиции не мог не затронуть этот вопрос.

Politico приводит слова внешнеполитического советника Килидароглу Унала Чевикоза о том, что в случае победы Килидароглу Турция сохранит посредническую роль между Украиной и Россией, прежде всего в "зерновом соглашении".

Впрочем, о присоединении к антироссийским санкциям, как и в случае с действующей властью, речь не идет. "Мы подчеркнем тот факт, что Турция является членом НАТО, и в наших дискуссиях с Россией мы, безусловно, будем искать отношения между равными, но мы также напомним России, что Турция является членом НАТО", – прокомментировал Чевикоз.

Он также отметил, что формат отношений, который ввел Реджеп Тайип Эрдоган с Владимиром Путиным, следует изменить. "Ни у одного другого турецкого лидера не было бы таких отношений с Путиным, они были бы более отстраненными", — сказал советник оппозиционного кандидата.

После голосования

Подсчет голосов – еще одна тема, которая волнует экспертов, ведь у действующего президента располагает властными ресурсами и подконтрольными СМИ. Беспокойство у них вызвал комментарий министра внутренних дел Сулейман Сойлу о том, что 14 мая может состояться попытка Запада совершить "политический переворот".

Впрочем, турецкие эксперты отмечают, что сам процесс голосования в Турции не следует сравнивать с Россией или Беларусью. За голосованием на каждом избирательном участке будут внимательно наблюдать все политические партии и другие гражданские наблюдатели. Для этого возможности фальсификации достаточно ограничены.

В то же время, пересчет голосов и другие затягивания объявления результатов – теоретически возможны. Как и то, что в случае проигрыша Эрдоган возглавит оппозицию и будет резко атаковать новое правительство Киличдароглу, которому будет сложно удержать коалицию и быстро разрешить экономический кризис.

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