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Чтобы как у Путина: в ЦАР прошел референдум об обнулении полномочий президента

7 августа, 2023 понедельник
00:00
Мир

В Центрально-Африканской Республике 6 августа прошел референдум о новой конституции. По предварительным данным, большинство граждан поддержали этот проект

Об этом передает африканский телеканал Africa news.

Отмечается, что изменения, предложенные президентом ЦАР Фостен-Арканж Туадера, предполагают продление срока президентства с 5 до 7 лет и отмену предыдущего ограничения на два срока, что позволит Туадеру снова баллотироваться в 2025 году.

Окончательные результаты голосования будут обнародованы в конце августа, а предыдущих можно ожидать чуть больше недели.

По данным телеканала, около 1,9 миллиона человек имели право проголосовать на избирательных участках, но явка избирателей была низкой. Опросы общественного мнения показывают, что результат, вероятно, будет в пользу новой конституции.

  • Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.
вибори
Африка
ЦАР
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