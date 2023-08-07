Чтобы как у Путина: в ЦАР прошел референдум об обнулении полномочий президента

Об этом передает африканский телеканал Africa news.

Отмечается, что изменения, предложенные президентом ЦАР Фостен-Арканж Туадера, предполагают продление срока президентства с 5 до 7 лет и отмену предыдущего ограничения на два срока, что позволит Туадеру снова баллотироваться в 2025 году.

Окончательные результаты голосования будут обнародованы в конце августа, а предыдущих можно ожидать чуть больше недели.

По данным телеканала, около 1,9 миллиона человек имели право проголосовать на избирательных участках, но явка избирателей была низкой. Опросы общественного мнения показывают, что результат, вероятно, будет в пользу новой конституции.