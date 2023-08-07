Чтобы как у Путина: в ЦАР прошел референдум об обнулении полномочий президента
В Центрально-Африканской Республике 6 августа прошел референдум о новой конституции. По предварительным данным, большинство граждан поддержали этот проект
Об этом передает африканский телеканал Africa news.
Отмечается, что изменения, предложенные президентом ЦАР Фостен-Арканж Туадера, предполагают продление срока президентства с 5 до 7 лет и отмену предыдущего ограничения на два срока, что позволит Туадеру снова баллотироваться в 2025 году.
Окончательные результаты голосования будут обнародованы в конце августа, а предыдущих можно ожидать чуть больше недели.
По данным телеканала, около 1,9 миллиона человек имели право проголосовать на избирательных участках, но явка избирателей была низкой. Опросы общественного мнения показывают, что результат, вероятно, будет в пользу новой конституции.
- Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное