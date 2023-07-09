Подробности раскрывает DW.

"30 апреля в Узбекистане состоялся референдум, в результате которого были внесены значительные изменения в конституцию страны. Поправки предусматривают продление президентского срока с пяти до семи лет и позволяют Мирзиёеву "обнулить" предыдущие сроки в должности главы государства. Таким образом, в случае переизбрания он может оставаться у власти два срока подряд - до 2037 г. В действовавшем ранее законодательстве возможность проведения досрочных выборов президента предусматривалась только в случае, когда глава государства не мог исполнять свои обязанности в течение трех месяцев. Также в предыдущей конституции не было статьи, которая предусматривала возможность обнуления президентских сроков", – говорится в сообщении.

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Формальную конкуренцию Шавкату Мирзиёеву составили Улугбек Иноятов, Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев, однако, как утверждает узбекская редакция "Радио Свобода", на выборах нет кандидата от оппозиции.

Как обнулил себя Путин

Обнуление предыдущих сроков полномочий за счет установления новой продолжительности в конституции страны широко распространено в Африке. На постсоветском пространстве так поступали многолетние действующие руководители России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон. а также экс-президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Кыргызстана Аскар Акаев.

Во многих вариантах соответствующие конституционные конфигурации утверждались референдумом.

10 марта 2020 года депутат Госдумы РФ, космонавт Валентина Терешкова предложила внести в российский основной закон поправку об обнулении президентских сроков, объяснив это "необходимостью сохранения стабильности в стране". Конституционный суд РФ признал эту поправку законной. С 25 июня по 1 июля того же 2020 года россияне на всенародном голосовании в формате референдума одобрили обнуление сроков правления Путина.

5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации". Согласно им, он может законно избираться на президентский пост еще дважды - в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президенту РФ приходится занимать свой пост не более двух сроков подряд, однако сроки, в течение которых он был главой государства до принятия поправок к конституции, не учитываются.