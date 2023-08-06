Песков заявил New York Times, что на "выборах" 2024 года Путин наберет более 90%

Такие слова Дмитрия Пескова появились в статье "Вечная война Путина", напечатанной 6 августа 2023 года газетой The New York Times.

"Путин, несомненно, будет неустанно использовать идеологическое наступление и войну в Украине накануне предстоящих в марте 2024 года следующих президентских выборов в России. Его переизбрание, почти неизбежно, будет на шестилетний срок с возможностью еще одного переизбрания", - говорится в материале.

Далее приводится комментарий Пескова, который он дал NYT.

"Наши президентские выборы - это действительно не демократия, это дорогая бюрократия", - сказал спикер Кремля Песков. "Путин будет переизбран на следующий год, набрав более 90 процентов голосов", - отмечает издание.

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После того как вышла эта статья, Песков отметил, что его мнение было передано верно, однако именно о 90% он вроде бы не говорил.

"Журналист The New York Times абсолютно некорректно это передает. Был вопрос с его стороны о выборах и о том, кто будет избираться. Ответ был таким: уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентным и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если Путин будет выдвигаться, его будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет, но выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своем послании, хотя, с другой стороны, они стоят больших денег. говорилось", - сказал пресс-секретарь российского президента сайта PDM news.

Конституционное обнуление сроков правления: юридическая схема пожизненного правления

Переизбираться на так называемых выборах современным тоталитарным и авторитарным лидерам позволяет обнуление предыдущих сроков полномочий за счет установления новой продолжительности в конституции страны. Это широко распространено в Африке. На постсоветском пространстве так поступали многолетние действующие руководители России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиоев, а также экс-президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Кыргызстана Аскар Акаев.

Последним из них 9 июля 2023 года таким образом переизбрался Мирзиоев.

Во многих вариантах соответствующие конституционные конфигурации утверждались референдумом.

10 марта 2020 года депутат Госдумы РФ, космонавтка Валентина Терешкова предложила внести в российский основной закон поправку об обнулении президентских сроков, объяснив это "необходимостью сохранения стабильности в стране". Конституционный суд РФ счел такую поправку законной. С 25 июня по 1 июля того же 2020 года россияне на всенародном голосовании в формате референдума одобрили обнуление сроков правления Путина.

5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации". Согласно им, он может законно избираться на президентский пост еще дважды - в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президенту РФ приходится занимать свой пост не более двух сроков подряд, однако сроки, в течение которых он был главой государства до принятия поправок к конституции, не учитываются.

Что же касается сроков полномочий главы российского государства, то при президентстве Дмитрия Медведева, в 2008 году, они были увеличены с 5 до 6 лет. Тогда депутатам Госдумы разрешено было работать не 4, а 5 лет. И опять же на уровне конституционных изменений.

Следовательно, нынешнее российское законодательство обеспечивает Путину возможность пребывания на президентском посту до 2036 года, когда он достигнет 84-летнего возраста. И это при том, что, начиная со своего статуса и.о. президента и не считая формального пребывания в кресле главы РФ Медведева, руководит Россией он уже с 31 декабря 1999 года.