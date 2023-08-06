Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Песков заявил New York Times, что на "выборах" 2024 года Путин наберет более 90%

Песков заявил New York Times, что на "выборах" 2024 года Путин наберет более 90%

6 августа, 2023 воскресенье
20:57
Мир Песков

Спикер Кремля оценивает текущий рейтинг руководителя России настолько сильным, что позволит Владимиру Путину одержать победу на очередных президентских выборах

Такие слова Дмитрия Пескова появились в статье "Вечная война Путина", напечатанной 6 августа 2023 года газетой The New York Times.

"Путин, несомненно, будет неустанно использовать идеологическое наступление и войну в Украине накануне предстоящих в марте 2024 года следующих президентских выборов в России. Его переизбрание, почти неизбежно, будет на шестилетний срок с возможностью еще одного переизбрания", - говорится в материале.

Далее приводится комментарий Пескова, который он дал NYT.

"Наши президентские выборы - это действительно не демократия, это дорогая бюрократия", - сказал спикер Кремля Песков. "Путин будет переизбран на следующий год, набрав более 90 процентов голосов", - отмечает издание.

Читайте также: Если Путин пойдет на мирный план, то его власть падет, - Фейгин

После того как вышла эта статья, Песков отметил, что его мнение было передано верно, однако именно о 90% он вроде бы не говорил.

"Журналист The New York Times абсолютно некорректно это передает. Был вопрос с его стороны о выборах и о том, кто будет избираться. Ответ был таким: уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентным и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если Путин будет выдвигаться, его будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет, но выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своем послании, хотя, с другой стороны, они стоят больших денег. говорилось", - сказал пресс-секретарь российского президента сайта PDM news.

Конституционное обнуление сроков правления: юридическая схема пожизненного правления

Переизбираться на так называемых выборах современным тоталитарным и авторитарным лидерам позволяет обнуление предыдущих сроков полномочий за счет установления новой продолжительности в конституции страны. Это широко распространено в Африке. На постсоветском пространстве так поступали многолетние действующие руководители России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиоев, а также экс-президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Кыргызстана Аскар Акаев.

Последним из них 9 июля 2023 года таким образом переизбрался Мирзиоев.

Во многих вариантах соответствующие конституционные конфигурации утверждались референдумом.

10 марта 2020 года депутат Госдумы РФ, космонавтка Валентина Терешкова предложила внести в российский основной закон поправку об обнулении президентских сроков, объяснив это "необходимостью сохранения стабильности в стране". Конституционный суд РФ счел такую поправку законной. С 25 июня по 1 июля того же 2020 года россияне на всенародном голосовании в формате референдума одобрили обнуление сроков правления Путина.

5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации". Согласно им, он может законно избираться на президентский пост еще дважды - в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президенту РФ приходится занимать свой пост не более двух сроков подряд, однако сроки, в течение которых он был главой государства до принятия поправок к конституции, не учитываются.

Что же касается сроков полномочий главы российского государства, то при президентстве Дмитрия Медведева, в 2008 году, они были увеличены с 5 до 6 лет. Тогда депутатам Госдумы разрешено было работать не 4, а 5 лет. И опять же на уровне конституционных изменений.

Следовательно, нынешнее российское законодательство обеспечивает Путину возможность пребывания на президентском посту до 2036 года, когда он достигнет 84-летнего возраста. И это при том, что, начиная со своего статуса и.о. президента и не считая формального пребывания в кресле главы РФ Медведева, руководит Россией он уже с 31 декабря 1999 года.

Россия
вибори
Владимир Путин
выборы президента
Дмитрий Песков
Читайте также:
Погода в Україні
5 августа, 2023 суббота
Возможны грозы, штормовой ветер и жара до +40°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 6 августа
обстріл, ППО
6 августа, 2023 воскресенье
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
обстріл, ППО
6 августа, 2023 воскресенье
Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
21:32
Путин надеется "переждать" и Украину, и ЕС и США, - Яценюк
21:18
Эксклюзив
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
21:06
Стрелял в правоохранителей: в Черкассах задержали мужчину и изъяли у него ружье
20:38
Только за последнюю неделю РФ применила против Украины 65 ракет и 178 дронов, - Зеленский
20:35
Прокат "Барби" принес миллиард долларов
20:19
Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР
20:18
Эксклюзив
Тема сексуальных преступлений россиян в Украине остается малоисследованной, - исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Павличенко
20:13
"Должен быть баланс". Нетаньяху решил ограничить судебную реформу
20:01
OPINION
Украинцев могут победить только украинцы?
19:49
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 2-го тура
19:45
Бой между Цукербергом и Маском будут транслировать в Twitter
19:18
Эксклюзив
В Саудовской Аравии идет разговор о мировом порядке, который Россия вынуждена будет принять, - политолог Саакян
19:18
В течение суток произошло около 30 боев, ВСУ поразили 2 района сосредоточения врага, - Генштаб
18:51
Ирак заблокировал Telegram
18:39
В Словении от непогоды погибли 4 человека
18:26
Интервью
Если Путин пойдет на мирный план, то его власть рухнет, - Фейгин
18:18
Инфографика
Курс валют сегодня: сколько стоят доллар и евро
18:10
Алжир категорически против военного вмешательства стран ECOWAS в Нигер
18:05
OPINION
Великий имитатор
18:04
Обзор
Горят российские корабли и цветет "хлопок" в Крыму и Мелитополе: где взрывалось у врага в течение недели
18:00
Появился полный перечень стран, участвовавших в саммите по Формуле мира в Саудовской Аравии
17:52
На границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор Колотиловка - Покровка
17:39
Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски, - Fox News
17:25
Обновлено
От удара армии РФ погибла главная бухгалтер Купянской райадминистрации
16:50
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
16:10
На въездах в Крым: украинские ракеты повредили мосты в Чонгаре и Геническе
16:08
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
16:04
OPINION
Ирина Геращенко
Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...
15:49
Эксклюзив
Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ
15:38
"Никакие "кинжалы" Москве не помогут": Зеленский наградил бойцов из Воздушных сил ВСУ
15:06
За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах
15:05
Военная хунта Нигера обратилась за помощью к вагнеровцам
14:03
Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море
14:03
OPINION
А если война затянется на годы?
13:57
Артем Довбык официально перешел в испанскую "Жирону"
13:34
Россияне организуют на ВОТ Херсонщины "школы молодого избирателя": будут обучать старшеклассников фальсификации выборов
13:12
РФ держит в Черном море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:10
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
12:57
На Одесчине в результате оползня погиб ребенок
12:46
Обновлено
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV