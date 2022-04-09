Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 52, - глава Донецкой ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



Он добавил, что обстрелы продолжаются по всей линии фронта – под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская, Торецкая общины.



"Сегодня утром россияне совершили еще одно военное преступление – убили целую семью в Авдеевке. Четыре человека – для врага это просто очередной исполненный приказ, несколько уничтоженных мишеней. Для нас – потеря и трагедия. И мы не остановимся, пока каждый убийца не будет наказан.Кровь жителей Донбасса — на руках каждого россиянина, который допустил становление человеконенавистнического режима и не предотвратил развязывание захватнической войны. Россияне должны понести ответственность за военные преступления, которые российская армия совершает на нашей земле", - написал Кириленко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска. Городской голова Краматорска рассказал об обстреле вокзала города во время эвакуации людей, в частности, если бы враги попали немного точнее, погибли бы 4000 человек