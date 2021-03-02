"Аминь, Анечка!". Как Оксану Марченко провожали в большую политику

2 марта, 2021, 12:09

Сергей Руденко

Журналисты трех закрытых СНБО телеканалов устроили "теплую ванну" для жены Виктора Медведчука - Оксаны Марченко, сымитировав большую пресс-конференцию



Оксана Марченко, которую Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля обвинил в финансирование террористов из так называемой "ЛНР", ушла в политику. Человек, за которым, как минимум плачет СИЗО, устроила публичное интервью ручных экспертов и журналистов закрытых трех телеканалов - ZIK, NewsOne, 112 Украина. Перед этой благодарной и служливой аудиторией жена Медведчука появилась в образе христианки, которая свою судьбу отдает в руки Божьи, и человека, у которого, как она выразилась, "очень классная семья", о чем она и хочет рассказать всему миру.

"Мы очень просто живем. Мне очень хочется рассказать всему миру, какая мы простая и классная семья. Мы довольствуемся малым. У нас все просто. Да, я построила свой дом, в котором мы живем. Виктор Владимир говорит, что он живет в приймах. Но никогда, ни у кого, ни копейки не взяли", - божится Оксана. И показывает на пресс-конференции свой айфончик, сетуя на то, что не может карточкой заплатить деньги за прослушивание музыки, потому что все счета заблокированы.

Думаю, новоявленная член ОПЗЖ очень недооценивает знания людей о ее семье и муже Викторе Медведчуке.

Не знаю, хотела ли бы жена Медведчука рассказать всему миру о пятипалубной яхте Royal Romance длиной 92,5 метра и стоимостью почти в $200 тысяч, которой владеет компания Fregata Marine Ltd. А бенефициаром этой оффшорной компании, как утверждает Bihus.info, является именно Оксана Марченко. На яхте есть бассейн размером 4 на 12 метров, лифт и многое другое.





Или Оксана хотела бы поделиться с публикой о 28 автомобилях, которые задекларировала семья в 2019 году. И вообще два года назад Марченко и Медведчук задекларировали годовой доход более чем 323 млн гривен. У Оксаны в банках хранится более 4,1 млн евро, наличными - почти 2 млн евро. В собственности Марченко находятся земельные участки в селе Юров Киевской области, общая площадь которых составляет почти миллион кв. м. Также жена Медведчука владеет 10 земельными участками в столице общей площадью почти 6 тыс кв. м. Она является владелицей дома в Киеве, площадь которого равна 1 173 кв. м. Оксана Марченко имеет 22 пары наручных часов. А еще она владеет 97 компаниями, которые на нее из-за санкций США переписал муж - Виктор Медведчук. Официально Оксана Марченко занимается и нефтяным бизнесом в России, осваивая Гавриковское нефтяное месторождение.



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Конечно, я знаю, что на все это ответит жена Медведчука: "На все воля Божья". И с этим трудно не согласиться. Вот только проявляемая набожность, призывы к Владимиру Зеленскому покаяться, мол, всех нас, грешных, на третий день после смерти ждет встреча со Всевышним, выглядят очень и очень неубедительными. Потому что женщина, которая чувствует себя христианкой, точно уже постаралась для того, чтобы убедить своего любимого кума - Владимира Путина остановить войну на Донбассе. Постоянное апеллирование Марченко к Божьим заповедям, ее заламывание рук: "за что же так нас, простых и понятных, наказал Володя Зеленский", а еще рассказы телеведущей о фильме "Паломница", который она снимала в монастырях УПЦ МП, объезжая их на новеньких "бумере", вызывают абсолютно противоположную зрительскую реакцию. Миллиардерша пытается выжать слезу из своего несчастного и убогого избирателя, прикрываясь Библией и апеллированием к порядочности.





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При этом Оксана Марченко уверяла публику в студии, которую и так не нужно было ни в чем убеждать, что она была одной из первых в стране, кто пропагандировал украинский язык и культуру. Хотя сейчас говорит, что русский в Украине угнетают. Правда, во время полуторачасовой пресс-конференции жена Меведчука говорила на государственном максимум 10 минут, остальные - на "великом и могучем". На этом же языке вопросы задавали и Вячеслав Пиховшек, и Диана Панченко, а также галичанка Анна Герман. Последний выпала честь суммировать сказанное Оксаной. Я ждал от Анны Николаевны что-то вроде - "Марченко как Африка". Но нет, бывшая соратница Януковича, решила сравнить Марченко с великой строительницей Украины. Процитирую (извините в транскрипции, поскольку язык Герман не является русским): "Вот вы сегодня сказали одно предложение:" Я хочу строить, строить и строить. И второе предложение: "Вы все - мои". И я поняла, што вы будете строить в политеке. Вы будете строить бальшой наш дом Украина, где все будут наши, где не будет традиций своих и чужих. Я в етом желаю вам агромного успеха". В ответ Марченко сказала:" Аминь, Анечка ".





Хотя надеюсь, что СБУ все же доведет дело о финансировании семьей Медведчука терроризма и Марченко не придется изображать из себя политики на и хорошую христианку на пресс конференции. Потому что от таких "теплых ванн", как первая, она теряет чувство реальности. Чего стоит только заявление Оксана Марченко о Викторе Медведчуке в контексте следующих президентских выборов. "Это же гениальный человек, по Конституции которого живет страна. Это же - государственный менеджер высокого уровня. Да, нет пророка в своем Отечестве. Но он у нас есть".

Аминь, Анечка!

Аминь, Оксана!

Аминь, Виктор!



СБУ, работай!

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