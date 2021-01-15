Как вакцинация повлияет на экономику. Экспертный опрос

15 января, 2021, 12:58

Вакцинация от COVID-19 в Украине пока на этапе подготовки: есть план, есть договоренности, - а вакцин нет

Когда будет платная вакцинация, - непонятно, говорит Виктор Ляшко, главный санврач. Очевидно, что вакцинация будет. Поэтому пока говорим о том, каким образом массовая вакцинация от коронавируса повлияет на экономическую ситуацию в государстве. Опрос провела Ольга Чайка.





Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE:

Если вакцинация поможет решить проблему с установленными ограничениями, то внутренний спрос будет возвращаться. Все предприниматели и потребители будут возвращаться к своему привычному ритму. Разумеется, если у нас 3-4% потерь из-за карантина и ограничения в сферах, которые имеют влияние на ВВП, - сфера услуг, например, - то эти три процента вернутся.

Но многое зависит от того, как вакцинация в Украине совпадет с вакцинацией в мире. Потому что экономика Украины состоит из двух частей: половина, грубо говоря, - это внутреннее потребление, другая часть - это внешний спрос, то есть экспорт. Сейчас наш экспорт медленно возвращается на прежние позиции. Единственное, что немного отстает, - это импорт. Соответственно мы с положительным платежным балансом. Насколько это способствует росту экономики? Не очень сильно. Потому что у нас основные двигатели - это личное потребление. Если его не будет или оно будет достаточно вялое, то экономика не будет сильно расти.

Когда следует ожидать вакцинации? В развитых странах - Германии, Франции, - этот процесс не очень быстрый. Я думаю, что в Европе вакцинация закончится к лету (возможно, до середины лета). И этот внешний спрос будет толчком для Украины. Наши внутренние ограничения продлятся дольше - и это, соответственно, будет задерживать время восстановления. Думаю, что даже половина желающих в Украине не смогут вакцинироваться раньше осени этого года - и до этого времени будут оставаться какие-то ограничения.

Важно, будет ли эта вакцинация признаваться как повод для прекращения всех ограничений внутри страны - перемещения, услуг и тому подобного. То есть как только она будет признана причиной для прекращения ограничений, - через 2-3 месяца, может квартал, бизнес вернется к своим прежним возможностям. Если мы говорим о полном восстановлении, как в 2019-м году, - на это уйдет до полугода.

Имеет значение и какая это будет вакцина, ведь от страны-производителя вакцины зависит риск заболевания после прививки. Если мы говорим о вакцинах Moderna и Pfizer - они гарантируют на 90%, что человек не заразится; по китайской есть данные от 50% до 60%. От этого также будет зависеть официальное решение и скорость отмены ограничений. Потому что если у нас очень большая часть населения вакцинирована и случаи ковида действительно будут редкими, то понятно, что это приведет к быстрому снятию ограничений. Если заражения будут продолжаться, ограничения будут сниматься очень медленно.





Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба:

От вакцинации напрямую зависит экономический результат работы страны.

К сожалению, в последнее время вакцинация стала политическим вопросом, даже геополитическим. Она достаточно активно используется для того, чтобы сделать более привлекательной трудовую миграцию - например, вариант с вакцинацией украинцев в Польше.

Также вакцинация позволит снять ограничения. Отсутствие локдаунов - это рабочие места, работающая экономика. Если вакцинация приведет к тому, что не потребуется вводить локдауны, - экономика почувствует результаты уже в текущем году.

Бесспорно, чем лучше репутация у вакцины и чем меньше вкладывается в эту вакцину политических параллелей, - тем лучше для той страны, которая осуществляет вакцинацию. Наверное, Украина будет применять вакцину, эффективность которой была доказана, а с другой стороны, будет иметь наименьшее количество сопроводительных политических вещей. По крайней мере это не будет российская вакцина.





Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Вакцинация - это одно из средств снижения уровня заболеваемости COVID-19. И если такое снижение будет происходить, это должно положительно повлиять на украинскую экономику.

Прежде всего, речь идет о том, что у нас будут сняты или существенно смягчены карантинные ограничения. И это даст развиваться тем бизнесам, которые несут потери от ограничений.

Второе - это снижение уровня заболеваемости, а это означает расширение возможностей привлечения людей в производство. То есть наш потенциал, наши трудовые ресурсы не будут болеть, а будут работать, - но ясно, что для этого важно, чтобы у них были соответствующие рабочие места.

Ну и, наконец, третье: мы можем ожидать разгрузки нашей медицинской системы со всеми вытекающими последствиями. То есть можно будет перевести работу нашей медицинской системы на нормальные рельсы и бороться за повышение уровня здоровья населения. А это дополнительные экономические возможности в плане привлечения трудовых ресурсов.

В целом, если мы пройдем период вакцинации и перейдем в другое измерение социально-экономического развития, - это даст возможность сконцентрировать наши ресурсы, прежде всего финансовые, для решения других проблем. Потому что на сегодняшний день значительная часть ресурсов идет на медицинские и связанные с этим цели.

Далее вопрос о том, что будет делать власть. Я думаю, что власти важно сейчас, кроме вакцинации, уже проводить исследования, чтобы извлечь уроки из нынешней пандемии. Прежде всего, речь идет о коррекции медицинской реформы.

Стоит поднять вопрос, сколько денег надо будет и каким способом мы будем переходить из "ковидной экономики" в "пост-ковидный" период. И, конечно, о компенсации тех потерь, которые мы понесли и понесла экономика от пандемии.

Как профессор Киево-Могилянской академии, как преподаватель высшего учебного заведения, могу сказать, что мы понесли определенные учебные потери. Дистанционное обучение не компенсировало потери качества обучения. Эти потери не проявятся очень быстро, - но нам надо думать о том, как эти потери минимизировать и вывести систему образования на уровень, которого требует современный мир. И так мы можем говорить о многих направлениях украинской экономики.

Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU:

Широкомасштабная вакцинация позволит снизить риски заболеваемости и смертности от COVID-19 и, соответственно, устранит необходимость внедрения или поддержания жестких карантинных ограничений. Прежде всего это позволит восстановить нормальную работу общественного транспорта, учебных заведений, ресторанно-гостиничного бизнеса и проведение культурно-спортивных мероприятий.

Хотя бизнес и население в значительной мере уже привыкли к работе в карантинных условиях, лимитированная мобильность и социальное дистанцирование существенно ограничивают экономическую эффективность. Снижение рисков заболеваемости обеспечит выбор между использованием приобретенных во время карантина привычек (дистанционное обучение и работа, доставка) и традиционными методами. Это будет происходить исключительно на основе оптимизации своей эффективности, а не под влиянием рисков заболеваемости.

Мы ожидаем, что наиболее уязвимые слои населения (медики, группы риска) будут вакцинированы этим летом. Это позволит пройти следующий осенне-зимний период без серьезных новых вспышек заболеваемости и введения жестких карантинных ограничений.

Поэтому уже во втором полугодии этого года мы ожидаем темпы роста ВВП на уровне 5-6%, против аналогичного периода прошлого года.