Платная вакцинация от COVID-19 будет, но не сразу, - Виктор Ляшко
Об этом заместитель министра сказал в программе "Pro здоровье с Ириной Коваль" на Еспресо.TV.
"Мы рассчитываем, что она (вакцинация, - ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины", - отметил чиновник.
Вместе с тем он не исключил, что со временем будет возможно вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.
"У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых, - ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - добавил Ляшко.
Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.
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"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - подчеркнул Виктор Ляшко.
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