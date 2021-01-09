Платная вакцинация от COVID-19 будет, но не сразу, - Виктор Ляшко

9 января, 2021, 22:02

Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко ответил на вопрос о возможной вакцинации отдельных категорий украинцев на платной основе

Об этом заместитель министра сказал в программе "Pro здоровье с Ириной Коваль" на Еспресо.TV.

"Мы рассчитываем, что она (вакцинация, - ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины", - отметил чиновник.

Вместе с тем он не исключил, что со временем будет возможно вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

"У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых, - ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - добавил Ляшко.

Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.

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"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - подчеркнул Виктор Ляшко.

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