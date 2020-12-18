Украинцы в Польше смогут получить бесплатные вакцины от COVID-19 - МЗ страны

18 декабря, 2020, 14:55

Иностранцы, имеющие польский идентификационный код, могут получить направление на вакцинацию онлайн

Соответствующую информацию министерство здравоохранения Польши предоставило на запрос Укринформа.

"Иностранцы смогут привиться на таких же условиях, как поляки. Если они PESEL (идентификационный код в Польше, - ред.), то получают направление с платформы P1 (электронная медицинская платформа, - ред.). Если они его не имеют, то могут обратиться к врачу за направлением. Прививки будет бесплатными, даже несмотря на отсутствие страховки", - отметил главный специалист отдела коммуникации МЗ Польши Ярослав Рыбарчик украинским журналистам.

Ранее стало известно, что первая партия вакцины от COVID-19 в Польше ожидают в конце декабря. Поэтому, вакцинация может начаться уже в начале января. Польша заказала 62 млн доз вакцины у шести производителей на общую сумму около 2,4 млрд злотых (более 500 млн евро). В первую очередь в Польшебудут вакцинировать медиков.

Идентификационный код в Польше (PESEL) может получить иностранец, который находится в стране более 30 дней.

По данным Главного статистического управления в Польше, на конец декабря 2019 года в Польше находились более 1,3 млн граждан Украины.

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