Украинцы в Польше смогут получить бесплатные вакцины от COVID-19 - МЗ страны
Соответствующую информацию министерство здравоохранения Польши предоставило на запрос Укринформа.
"Иностранцы смогут привиться на таких же условиях, как поляки. Если они PESEL (идентификационный код в Польше, - ред.), то получают направление с платформы P1 (электронная медицинская платформа, - ред.). Если они его не имеют, то могут обратиться к врачу за направлением. Прививки будет бесплатными, даже несмотря на отсутствие страховки", - отметил главный специалист отдела коммуникации МЗ Польши Ярослав Рыбарчик украинским журналистам.
Ранее стало известно, что первая партия вакцины от COVID-19 в Польше ожидают в конце декабря. Поэтому, вакцинация может начаться уже в начале января. Польша заказала 62 млн доз вакцины у шести производителей на общую сумму около 2,4 млрд злотых (более 500 млн евро). В первую очередь в Польшебудут вакцинировать медиков.
Идентификационный код в Польше (PESEL) может получить иностранец, который находится в стране более 30 дней.
По данным Главного статистического управления в Польше, на конец декабря 2019 года в Польше находились более 1,3 млн граждан Украины.
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