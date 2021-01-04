Кухта: 2021 год будет легче, экономика будет расти

4 января, 2021, 11:30

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Павел Кухта подвел итоги 2020 года, дал оценку кадровым изменениям в правительстве и Нацбанке и сделал прогноз на 2021 год

Павел Кухта - директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. Работал экспертом в реанимационное пакете реформ. Учился в Киевском политехническом университете а также в Aspen Institute Kyiv.

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Павел Кухта подвел итоги 2020 года, дал оценку кадровым изменениям в правительстве и Нацбанке и сделал прогноз на 2021. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Прошлый 2020 год мы начинали с одной политической и экономической командой, а продолжили с другой. И мне показалось, что мы начинали с либеральной экономикой, а завершаем с несколько консервативной.

Наверное, правильно говорить, что более рыночной, реформаторской, прогрессивной, а завершаем с более типично украинским, олигархическим.

Значит это не только мне показалось?

Я думаю, что это консенсусное восприятие случившегося и тех изменений, которые произошли в первую очередь в правительстве, потому что кадрово больше всего сменилось правительство.

Давайте вспомним начало 2020 года. Какие у нас были ожидания? Что экономика будет расти. Что будет большая приватизация. Что будет введен рынок земли, еще?

Я думаю, что прежде всего - было ожидание, что в принципе большой темп прогресса, который задекларировали в 2019-году, в 2020-м будет реализовано. Что мы по всем направлениям будем быстро двигаться вперед, что у нас будет двигаться деолигархизация в реальной форме. Не у форме каких-то решений, а в форме реального ослабления влияния олигархов, в форме реальной нормализации того, как живет и работает наше государство в форме явного уменьшения коррупции.

И, к сожалению, весь этот процесс где-то весной прервалась. Ситуация зависла, началась стагнация.

Это связано только с кадровой политикой? То есть со сменой правительства? Или еще с какими-то объективными и субъективными факторами?

Я думаю, что смена правительства - это просто самое весомое проявление изменения баланса политических сил, которые являются более глубоким фактором того, что происходит в политике.

А как еще он изменился? Потому что парламентских выборов, например, не было, нового большинства в парламенте не сложилось, - соответственно, не должно быть таких изменений и в самом правительстве.

Скажем так, влияние олигархов на эту власть, которое в определенной форме было всегда, мы это понимаем, просто значительно усилился. Им удалось на уровне глубинной государства, глубокий скрытых от широкой публики процессов переиграть реформаторов, стать сильнее. И физическим проявлением этого была замена правительства на более дружественный к нескольким олигархических групп. Соответственно, усиление их влияния и не то, что полная остановка реформ. Ведь земельный рынок таки приняли, хотя и в половинчатой версии. Но все остальные вещи: борьба с коррупцией стоит, наоборот, мы теперь имеем коррупционный скандал за скандалом. Приватизацию большую остановили на этот год - посмотрим, может запустят в следующем году.

Хотя там тоже есть риски. Должны понимать: в условиях высокого влияния олигархов приватизация может произойти, как она когда-то происходило, в их руки. Важно ведь не просто чтобы шла приватизация, но и чтобы она шла честно.

Хочу быть оппонентом относительно кадровой политики. Вы говорите, олигархи усилили свое влияние на экономику, поэтому сменилось правительство. А президент Владимир Зеленский , например, говорит, что наоборот, смена министров, смена премьер-министров - это естественный эволюционный процесс. Один не справился - берем другого. Как в бизнесе: топ-менеджер не справился - меняем. Можно ли оправдать постоянное изменение министров здравоохранения, финансов вот таким образом?

Определенная логика в этом есть. Сказать, что министры какие незаменимые люди нельзя - действительно, их можно менять. Вопрос в том, на кого, по каким причинам и результат.

То есть сказать, что кадровые изменения, этот состав правительства лучше предыдущего - может я здесь не совсем объективный, - но мне кажется, что так сказать трудно. По крайней мере если объективные какие-то критерии взять, так же связан с олигархическими группами, или уровень образования или просто трек-рекорд реформ, или что люди делали раньше, - то нельзя сказать, что это правительство лучше как команда, чем предыдущий .

Чтобы закрыть полностью кадровую историю, давайте еще вспомним о Нацбанке. В Нацбанке сменился председатель. И бывший глава Нацбанка Яков Смолий, когда шел со своей должности, сделал очень громкое заявление, что его давил Офис президента. Пришел новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, известный банкир, и он таких заявлений не делает.

Давление прекратилось, или Нацбанк стал зависимым от Офиса президента, что случилось?

Нельзя сказать, что Нацбанк сейчас полностью зависит структура от Офиса президента. Конечно, сам факт такой замены, - что предыдущий глава ушел и сказал, что пошел под давлением, - определенным образом подрывает и доверие к Нацбанку, по крайней мере на время, и определенным образом давит на следующего главу. Но сказать, что сейчас Нацбанк прямо-таки зависим и выполняет какие-то указания, тоже нельзя. То есть выглядит снаружи так, что есть определенная борьба внутри Нацбанка нового менеджмента со старым. Но сказать, что новый менеджмент - это политические ставленники, было бы некорректно. Представляется, что они определенным образом вести независимую политику.

Это хорошие новости, потому что Нацбанк должен быть независимым.

Абсолютно.

Если говорить о реакции правительства и власти на ковид. Была ли она адекватной? Был ли адекватным карантин в марте, адаптивный карантин и карантин выходного дня, который мы видели в конце 2020 года. Как бы вы оценили эффективность такой реакции?

Карантин в марте был правильным реакцией, быстрой. Нетипичная для Украины быстрая реакция на опережение. Я просто напомню - это решение надо анализировать в контексте, в котором оно принималось. Когда мы принимали, я еще работал в правительстве фактически не были поняты параметры эпидемии, - насколько вирулентный этот вирус, убийственный, опасен.

Мы помним Новые Санжары, потом какая реакция была.

Новые Санжары, картинки из Италии.

Из Италии - это ужас.

Какая статистика из Китая. Непонятно, можно ли ей верить. И решение принималось в таких условиях. Как по мне, это было правильное решение. Более того, мне работники международных организаций говорили, что даже детей некоторые из них сюда привозил, потому чувствовали, что здесь такая зона безопасности благодаря этому быстрому решению.

Вопрос в другом. Тогда не смогли запустить программу поддержки бизнеса в настоящее время локдауна. И локдаун поэтому сняли после протестов бизнеса. Адаптивный карантин - идея хорошая, наиболее научно обоснована. Проблема в том, что он, насколько я понимаю, проработал так, как он должен работать, где-то неделю. А потом, перед местными выборами, его начали разбалансировать какими компромиссами с местными органами власти.

Помним заявления местных мэров небольших городов, которые фактически просто отказывались подчиняться.

Так, он фактически не заработал из-за этого. И адаптивный карантин проработал неделю, потом его начали ослаблять. Откуда взялся карантин выходного дня и зачем было вводить, мне не совсем понятно. Он не очень следовал по каким данных, статистики. Сказать, что он был эффективен, тоже трудно. Сейчас вообще трудно что-то сказать, потому что последние недели видим: якобы падения заболеваемости, и при этом большое падение тестирований. И мы вообще не совсем понимаем, что у нас реально происходит.

Кажется, что мы в таком тумане войны и имеем из него выйти, чтобы хотя бы понимать, где мы.

Бизнес пострадал больше всех этих карантинных ограничений. С моей точки зрения, ресторанный, кино, что-то еще?

Весь малый и средний бизнес в сфере услуг. Весь. Больше всего те, у кого массовые собрания людей, то есть магазины, рестораны, концертные залы, где собирается большое количество людей. Они пострадали больше всего.

Вот эта помощь малому бизнесу в конце 2020 году на уровне 8 тыс. грн почти каждому бизнесмену - это адекватный, достаточный ответ?

И почему первые ограничения были в марте, а первая существенная помощь - только в декабре? Полгода прошло.

Базовая идея правильная. Это прямая выплата из бюджета бизнеса. Никаким другим образом в условиях Украины нельзя бизнеса быстро помочь, как по мне. Это надо было делать в марте. Адекватна сумма? Желательно было бы больше, но здесь тоже трудно цепляться, учитывая проблемы из бюджета, которые есть, учитывая ограниченность бюджетного ресурса. Не факт, что этот ресурс объективно у власти есть, чтобы дать больше.

Есть определенные нарекания, которые слышу о дизайна программы. То есть насколько бизнес может взять, как попали все категории, которые попадают под это. То есть здесь вопрос в том, что правительства, очевидно, надо работать с этим активно, быстро подстраивать эту программу под реалии. Потому что кажется, она не везде попала в цель.

И отдельная проблема - параллельно кто-то включил в законопроект, которым принималась эта программа, правку, которая вернула проверку бизнеса на время карантина. Мы теперь абсолютно абсурдную ситуацию.

Например, в Киеве есть концертный зал, Stereo Plaza, к которому во время карантина - он закрыт будет, потому что он попадает под категории, которые пойдут на карантин. К нему придет, на секундочку, Гоструда. Орган, который проверяет условия работы наемных работников, которых в то время там не будет, потому что бизнес закрыт на карантин.

Это стало возможным благодаря тому, что кто-то включил эту правку. Причем вчера мне депутаты говорили, что Министерство экономики было осведомлено и поддерживало это. Это очень странная позиция.

Потому что Минэкономики как раз и должен был быть тем органом, который эту правку должен снять оттуда. Или хотя бы вводить ее после того, как завершится карантин.

Потому что ситуация, когда Гоструда приходит проверять закрыт на карантин бизнес во время локдауна - это абсолютно абсурдная ситуация.

Еще одна абсурдная ситуация, о которой я хочу упомянуть - это огромные расходы на строительство дорог в то же время, когда в больнице не хватает кислорода, не хватает коек. Насколько это вообще была здравая идея - поддерживать экономику через "Большая стройка", или как говорят некоторые специалисты, "Большое крадивництво". Или я ошибаюсь? Возможно, это такой современный метод драйвера для экономики?

На самом деле, ситуация здесь сложнее.

Во-первых, эти достаточно высокие расходы структурно в бюджете на строительство заложены уже несколько лет со времен создания дорожного фонда в 2017 году. И это правильное решение. Потому что нам исторически очень не хватало инвестиций в инфраструктуру. Это надо делать. Поэтому сказать, что надо было свернуть строительство дорог и все бросить на медицину - это тоже не правильно.

Вторая проблема - даже те средства, которые были выделены на медицину, были наполовину не усвоены с ковидного фонда. То есть если бы эти средства, которые пустили на строительство дорог, перебросили на медицину, скорее всего, их бы все равно не усвоили.

Там проблема была глубже, чем просто ресурс. Проблема была в самом управлении отраслью.

Не смогли закупить правильно.

Не сумели справиться. Надо детально разбираться, какие там проблемы. Очевидно, что есть проблемы на уровне руководства МОЗ. Очевидно, что там теряли время и занимались не тем. Очевидно также, что там сама система управления разрушена, и в принципе большие проблемы.

То есть от того, что перебросили бы те средства по строительству дорог, - это само по себе наверняка не решило бы ситуацию.

Вопрос в другом. Есть вопросы о том, как идет строительство, так называемого картеля. Эти истории обсуждаются. Действительно, там есть вопросы к тому, как этот процесс идет.

Насколько конкурентными были эти закупки.

Да, несколько конкурентные закупки в этой сфере. Возможно ли было построить больше и качественнее, насколько качественно будут, не создан ли там картель и что будет с этим рынком дальше.

Об МВФ давайте поговорим. Мы знаем, что летом 2020 года МВФ поддержал Украину, дал первый транш, открыл программу stand-by. И мы должны еще до конца года получить по крайней мере еще два транша. И ни одного не получили. Почему так случилось?

Фактически программа МВФ замерзла, была такая "примороженная" с середины лета. Затем по ней били эти события, о которых мы говорили Национальный банк - это для них красная черта. Даже для МВФ, а для любых инвесторов в Украину красной линией является независимый центральный банк. Поэтому только пошел Смолий, замена - все остановилось на некоторое время.

Затем была атака (и продолжается) на антикоррупционную инфраструктуру, которая так же подрывает программу МВФ. Поэтому мы сидели до конца года без программы МВФ, без привлечения финансового ресурса в бюджет. Поэтому у нас произошел бюджетный кризис, когда с 9 ноября казначейство стоял. Проплачивались защищены расходы, незащищенные новые ассигнования даже не выделялись в ноябре. И это тянулось до середине декабря, пока нас это внешнее управление таки не спасло. Где-то МВФ тихонько дал отмашку, и Европейский союз , и Всемирный банк дали средства. Появилась возможность выйти на внешние рынки , привлекли $ 600 млн. Мне кажется, евро ЕС давал, и мы привлекли какую большую сумму на мировых рынках.

Плюс вышли на большую сумму внутренних облигаций, внутреннего займа. Привлекли ресурсы в бюджет. Это временно сняло бюджетный кризис. Вероятно, она вернется в следующем году. Но у нас проблема объективная в отношениях с МВФ, это правда.

Мы говорили о большой экономике, давайте поговорим о таких более близких к обычному украинцу вещах. Каким был 2020 и каким 2021 год для украинцев в плане роста цен на продукты и услуги и в плане курса доллара. Мне кажется, что это два индикатора, по которым следит каждый.

В плане инфляция была 3,8% в этом году именно на ноябрь. То есть небольшая для Украины. В принципе, в каких нормальных пределах. Если бы она у нас такая все время была, это было бы неплохо. В следующем году она, вероятно, несколько ускорится. Но, если не будет сделано глупостей - подорвана независимость центрального банка, печать денег, - если всего этого не будет - по крайней мере это будет один знак. Не двузначная, а однозначная цифра, неплохо.

Относительно курса доллара, сейчас основные прогнозы, что он примерно будет в том же диапазоне, в котором он есть сейчас, плюс-минус, то есть немножко возрастет. Потому что просто сейчас на ближайшие месяцы очень хорошие условия торговли: сильно выросли цены на наши металлы, а цены на энергоносители, которые мы импортируем, еще не выросли. Вероятно они за несколько месяцев догонят цены на металлы.

То есть курс по крайней мере не будет девальвировать.

Он может немного возрасти, примерно до 27, например. Сейчас он 28 с чем-то, а потом, например, до 27, а потом может упадет до конца года до 29, если все будет нормально.

Если же будут сильные проблемы или включат печатный станок, курс может пробить отметку в 30 и начать падать.

Нельзя не спросить об акциях протестов ФЛП в конце 2020 года, и кажется, был принят компромиссный законопроект, что фискализация, то есть введение кассовых аппаратов для всех маленьких предпринимателей состоится уже в 2021 году. Это означает, что протесты предпринимателей в 2021 году продолжатся?

Вероятно да. Должны понимать логику этих протестов. Чего боятся люди, - я имею в виду широкие массы, там протестуют, потому что там есть также организованные группы, которые имеют более конкретные интересы и цели.

Люди боятся, что когда им поставят кассовые аппараты, им придется вести учет и их можно будет проверить. К ним придет налоговик, - украинский, обычный, не какой-то абстрактный сферический конь в вакууме, а реальный украинский налоговик, с которым никто никогда не хочет иметь дело. И будет выбивать из них взятку, давить на них, прессовать.

А это малые бизнесмены - это такие люди на земле. И они очень по простому, но по-своему правильно об этом думают, - знаете, есть такое выражение "сермяжна правда". Они боятся.

Я думаю, что один из выходов, чтобы снять их страхи, может быть мораторий, например, на проверки на несколько лет именно для налоговиков. Просто чтобы кассовые аппараты стояли, чтобы люди к ним привыкали. Очевидно, что должны двигаться туда, очевидно, что эта система должна быть. Также очевидно, что эта система не является панацеей, когда у нас нормально не работает Налоговая. И проблема в самой Налоговой. И от того, что стоит кассовый аппарат, а налоговик коррумпированный, ситуация лучше не становится. Может она даже становится хуже.

Поэтому, наверное, приучать их к кассовым аппаратам надо. В то же время проверять их ближайшие годы с этими кассовыми аппаратами не надо, - если мы говорим о не риск категории плательщиков.

Конечно, если мы говорим о ювелиров или торговцев техникой - там надо проверять, там нужна и фискализация, и все равно нужна работа Налоговой, потому что они банально не трогают там, где без всякой фискализации видно, что схема.

У нас есть такая традиция - в конце программы рассказывать какую-то положительную новость. Но на этот раз я предлагаю таким позитивом поделиться вам. Надеюсь, что таким позитивом могут быть экономические прогнозы на 2021, а также от Киевской школы экономики. Я знаю, что Киевская школа экономики проводит такое прогнозирование.

Будет расти экономика? Будут ли расти доходы? Можно немного позитива привнести в нашу программу? Потому что мы много проблем тронули.

Да, безусловно 2021 год, если не произойдет чего-то катастрофического, или не будет сделано каких-то феноменальных глупостей, будет легче 2020. Экономика будет расти. Я думаю, что будет сокращаться безработица - я думаю, что те люди, которые потеряли работу во время этих карантинов, начнут ее возвращать. У людей будут расти доходы, то есть будет легче, это точно. Потому что действительно натерпелись сильно за этот год.

Но я могу с вами немного поспорить на этот счет. Мы же видим, что у нас так называемая "низкая база сравнения", то есть конечно, на фоне кризисного 2020 года любой, даже маленький рост, будет выглядеть положительно.

Но будет ли это действительно ростом, почувствуют на себе граждане Украины, у них в жизни что-то улучшилось, или это будет только на цифрах?

Смотрите, чтобы граждане Украины стали реально серьезно стали жить по-другому, нет альтернативы проведению реформ, преодолению олигархии как формы правления страной и движения вперед - туда, куда наши соседи из Восточной Европы уже пришли. Нет альтернативы тому, чтобы Украина шла за Польшей. К сожалению, по-другому не будет.

И граждане, мне кажется, это если не понимают, то по крайней мере чувствуют. По крайней мере я вижу во время каждых выборов этот запрос, запрос людей на изменения - он сумасшедший. Просто постоянно ей потом постоянно обманывают, обманывают те же олигархи, используя различные механизмы - власть, ресурсы, медиа и так далее, - и власть себе возвращают.

Я думаю, на следующие выборы тоже самое будет, - некий процесс, когда люди в какой-то форме снова выкатят претензию к этому олигархата, снова будут пытаться выбрать кого-то, кто эту систему сломает, - настолько, насколько они это понимают. Конечно, ими пытаются манипулировать через те же СМИ. Но в принципе это понимание есть.

Но если мы говорим краткосрочно, то в 2020 год был тяжелым для украинцев. Это трудно - и карантин, и сидение дома, и эта эпидемия, и экономические проблемы. 2021 будет легче. Рост самом деле будет довольно сильным - как прогнозирует Киевская школа экономики, около 5%, это не плохо.

И я все-таки надеюсь, что и люди, которые потеряли работу, могут к ней вернуться. Очевидно, что будут расти доходы. Хотя и в этом году средняя официальная зарплата росла. На 12% она выросла, кажется. Это значительно выше, чем темпы инфляции.

Кстати, как это удалось сделать, если экономика падала, а реальные доходы росли?

Потому что у нас зарплаты просто подтягиваются, это структурный фактор. Мы настолько упали, сильно отстали от соседей. Люди у нас могут всегда иметь выбор поехать в Польшу и работать там. Если не могут найти здесь зарплату с каким приемлемым для них уровнем доходов.

Конкуренция способствует.

Так, поэтому наши зарплаты просто подтягивают.

Слава Богу, что мы с вами находимся не в Африке, потому что мы бы застряли в этом состоянии бедной страны навсегда. Мы находимся в Европе, где вокруг нас совсем другая жизнь. Это нас "подтягивает" и с точки зрения возможности банально пожить и заработать там. И с точки зрения того, что люди видят, что через границу все совсем по-другому, и хотят строить так же, имеют определенный стимул. И с точки зрения того, что создает конкуренцию для нашей экономики, заставляет бизнес поднимать зарплаты, соответственно, повышать производительность. Это на самом деле мощный фактор, ветер в спину для того, чтобы мы все-таки сделали те изменения, которые необходимо сделать и сдвинулись вперед.

Нас ждет вновь локдаун в январе. Я уже слышал, что это не очень страшно для экономики, оно 0,2% займет от ВВП. Но как обычным людям пережить эти сложности?

Ну мы тоже должны понимать, что есть средняя температура по палате, а есть реально тот сектор, по которому оно бьет которого еще и проверяет Гоструда, у которого заканчиваются деньги. То есть так, в среднем по палате вроде нормально, все равно в январе многие люди в принципе там может и не работают. А именно для этого сектора больно. Поэтому даже эти 8 тыс. Грн поддержки - это не плохо.

Но люди уже потратили их на праздничный новогодний стол!

Ну у них хотя бы были деньги на новогодний стол. Давайте тоже по-правильному на это смотреть. Насколько можно облегчить, я бы облегчил этот локдаун. В частности явно эту историю с проверками надо сворачивать. И здесь правительство и Министерство экономики задумываться над тем, что они делают. Особенно, если именно Минэкономики и пропустило эти проверки. Потому что это абсолютно абсурдная ситуация. Ну ладно бы, если бы это пожарные крайней мере были. А то Гоструда приходит к закрытому бизнеса проверять на предмет рабочих, которых там нет, потому что они в локдауни, бизнес закрыт. Это полный абсурд и это очень-очень странная работа профильного министерства.

А вообще экономический смысл в локдауне в январе, если люди уже собирались вместе на новогодние праздники. И здесь уже когда праздники прошли, объявляют локдаун.

В локдауне в принципе нет экономического смысла, смысл сугубо с точки зрения здравоохранения. Или он? Ну, Министерство здравоохранения говорит, что есть и настаивает на том, что локдаун должен быть. Я могу только принять позицию профильного министерства.