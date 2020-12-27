Плод познания

28 декабря, 2020, 15:33

История айвы - от Адама до Ньютона

Обычно "временем фруктов" называют лето и начало осени. Однако есть плоды, которые у нас ассоциируются преимущественно с зимой, с Рождеством и Новым годом. Мандарины, скажем, их собирают обычно в ноябре-декабре. А айва вкусна тогда, когда собрана перед или даже сразу после первых морозов. Неудивительно, что ее часто используют именно в зимних праздничных блюдах - как гарнир к мясу или в сладких десертах.

По популярности среди украинцев айва, правда, уступает мандаринам. Возможно потому, что не такая яркая на вид. И в сыром виде большинству не нравится, слишком кислая и жесткая. Для того, чтобы жарить или печь айву нужно и умение, и время, и вдохновение.

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И это в то время, когда айва едва ли не древнейшее из одомашненных человеком садовых растений. Ее родиной является Южный Кавказ и Северный Иран - края близкие к "Плодородному полумесяцу" и первым очагам цивилизации - Шумеру, Эламе, Северной Месопотамии. Яблоням, которые изначально росли на Тянь-Шане, в этом смысле, повезло меньше - хотя в конце концов они и распространились больше и стали популярнее "конкурентки".

Некоторые исследователи утверждают, что даже "плодом познания добра и зла", упомянутым в Священном Писании, была именно айва. Потому что, во-первых, других домашних фруктов "тогда" просто не было, да и сам Эдем, судя по библейским описаниям, должен был распологаться на том же Южном Кавказе, там где айву действительно можно было найти в диком виде.

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В яблоко легендарный райский плод "превратили" уже в эпоху средневековья, к тому же на Западе. Благодаря игре слов в латыни, в которой слово "зло" пишется как "малум" - так же, как и яблоко.

Зато на украинском названия обоих фруктов имеют общее происхождение - от праиндоевропейском "АБЛ", то есть "плод". Просто в случае с айвой имя прошло через "руки" посредников - сначала персов (они его произносили как "абйя"), а затем турок (которые называли ее сначала "авйя", и только с XIII века "айва").

С другой стороны, европейцы до поры до времени могли и не отличать один фрукт от другого. Ибо "яблоком" веками называли любые плоды и даже ягоды. А когда поняли, что речь идет о другом растении, просто уточняли, что это не "привычные", скажем, а "золотые яблоки".

Собственно, в Месопотамии для айвы было другое имя - в древнейших, вавилонских источниках ее называют "супургиллу", и именно его со временем позаимствовали (чуть переиначив его звучания - каждый по-своему) другие семитские народы, в частности евреи и арабы. Впрочем, исследователи предполагают, что на самом деле слово это имеет не вавилонское, и вообще не семитское происхождение, а хурритское - то есть опять же индоевропейское.

У евреев айва была среди любимейших фруктов. Она и сегодня присутствует на новогоднем столе во время праздника Рош ха-Шана. Макая ломтики айвы в мед, иудеи благословляют следующий год - чтобы он был добрым и сладким. А раньше ее использовали еще и во время праздника Суккот - лишь с появлением в средние цитрусовых, айву "вытеснил" этрог, специфическая разновидность лимона.

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Утверждают, что плод айвы казался "слишком эротичным" для религиозного обряда - возможно благодаря своей форме, напоминающей женскую грудь (между прочим, в современной турецкой слово "айва" имеет и такое значение). При желании, однако, схожие формы можно увидеть и в лимоне - но от использования цитрин то отказываться не стали.

Айву действительно считали символом любви и плодородия на всем Ближнем Востоке. Да и не только там. В Греции - под уже упомянутой названием "золотого яблока» или «золотого плода» - она была известна еще с микенских времен, упоминания о которых остались преимущественно в мифах.

"Золотое яблоко", по легенде, получила Аталанта за победу над героями-женихами, за ними отправлялся на край света Геракл (в этом мифе, что имеет, по мнению, исследователей финикийский корни, плоды растут еще и на Древе знания - аналогия с библейским сюжетом получается более чем очевидной), "золотой плод" отдал Афродите во время печально известного суда Парис - чем обрек родной город на поражение и осквернения греками.

Показательно при этом, что айва для греков была символом не так любовной страсти, как брака. Возможно поэтому решение Париса, который оскорбил своим решением богиню Геру, покровительницу семьи, имело в представлении греков такие катастрофические последствия. И позже без айвы не обходились в Элладе ни свадьбы, ни брачные ночи. Афинский законодатель Солон даже добился принятия закона, по которому невеста была обязана во время бракосочетания съесть айву.

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Историк Плутарх такую установку объяснял тем, что это якобы помогало освежить любовь для поцелуев. Вот только от жениха исты те же фрукты не требовали - и это свидетельствует, что греки связывали употребление айвы скорее с рождением и вскармливанием детей (вероятно, опять таки сказывалась форма плода).

В классическую эпоху греки использовали для обозначения айвы название "кидонское яблоко" - в честь критского города Кидония (теперь Ханья), где выращивали плоды наибольших размеров. И именно это, эллинское имя со временем была заимствовано большинством европейских народов.

На итальянском айву и сегодня называют "коттон", на французском - "куан", на английском - "квинс", на немецком - "квитте". А на рынках Юга Украины ее вам скорее всего предложат под названием "гута" - это заимствование из румынского, языка бывших римских переселенцев в далекой Дакии.

Интересно, кстати, что римляне высаживали айву в честь богини Венеры - но у них она была не только богиней любви, но и покровительницей садоводства. Впрочем, у жителей Рима отношение к садовых культур было совершенно прагматичное - и айва их интересовала прежде всего как еда. Или же лекарственное средство. Катон упоминал уже три разновидности этого фрукта, а Плиний Старший особенно рекомендовал мульвийскую айву - единственную, которую, по его словам, вполне можно было есть сырой.

В кулинарной книге, которую приписывают известному римскому повару Апицию, сохранился рецепт айвового десерта, чем-то напоминающего варенье - однако фруктовый сок в нем не варили, а выпаривали. А в петрониевском "Сатириконе" сотрапезники богача Тримальхиона лакомились айвой, "замаскированной" под морских ежей. Впрочем, мы не знаем существовало такое блюдо в реальности, или писатель его придумал, чтобы подчеркнуть распущенность своего героя.

В раннем средневековье айву выращивали не только в Средиземноморье. Карл Великий советовал сажать ее в императорских имениях, расположенных на севере Галлии и долине Рейна. Со временем наибольших успехов в овладении этой культуры достигли садоводы французского Анжу - здесь вывели даже собственные сорта айвы, популярные и в других странах Европы.

В отличие от многих других плодов, айву можно было хранить долго, до самого Нового года. И это только укрепило ее репутацию как "зимнего фрукта", непременного ингредиента рождественских блюд - по крайней мере в тех семьях, которые могли себе это позволить.

На лечебные свойства айвы обращали внимание средневековые мусульманские ученые, в частности Ибн Сина (Авиценна). А Шафер аль-Мушафи, визирь кордовского халифа Аль-Хакама II, фактически руководил инутришньою и внешней политикой его государства, посвятил айве целую поэму, полную не только замечаний гурмана, но и эротических намеков и сравнений.

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Мы не знаем, кто из античных народов первым начал консервировать и варить айву в меду, но такой способ ее сохранения и применения распространился настолько, что дал фрукту еще одно название - "милемела", "медовое яблоко", - которое в средние сохранилось на Пиренейском полуострове . На португальском ее и сейчас называют "Мармелом".

В конце концов, именно в Португалии варенье из Мармелом - в рецепте которого мед со временем уступил сахару - превратилось в новый продукт, который имел форму желе и получил название "мармелад" ( "айвовый", так же, как "лимонад" - "напиток из лимона"). Загущение желе происходило благодаря высокому содержанию в айве пектина - именно поэтому его нельзя заменить какими-то другими фруктами.

Мармелад пришелся по вкусу не только португальцам, но и генуэзцам. Во Франции впоследствии изобрели еще и "сухой мармелад" - у нас его называют просто мармеладом. А по рецепту, похожему на португальский, в долине Луары, которая, напоминаю, славилась своей айвой, начали изготавливать Котиньяк - "любимое лакомство принцев".

Особую популярность мармелад приобрел в конце Столетней войны. Впоследствии возникла легенда о том, что в освобожденном от английского осады Орлеане Котиньяком угощали Жанну д'Арк, и с тех пор местный мармелад даже изготавливали в форме, которая должна напоминать об Орлеанской Деве.

Англичане предпочитали средиземноморские рецепты и иногда даже именовали мармелад "генуэзской мастикой". Впрочем самым распространенным именем продукта стал все же "айвовый сыр" - очевидно за сходство полученной конститенции с сыром из молока.

Под этим названием он получил распространение также в Дании и Германии, превратившись в Северной Европе в традиционный элемент ежедневного завтрака. Да и сама айва со временем становилась все более популярной - в английских кулинарных книгах XIV-XV веков ее вспоминают даже чаще яблок.

В правление первых Тюдоров мармелад приобрел славу мощного афродизиака и зачаточного средства. Иногда - якобы для усиления эффекта - к нему добавляли еще и миндаль. Вера в удивительные способности "айвового сыра" была такой, что английскую королеву Марию, ради того, чтобы у нее родился сын и наследник престола, кормили одним только мармеладом. Но бесполезно.

Королева не только осталась бездетной, но и вскоре умерла. Поблекла и слава "афродизиака-неудачника" - в следующем веке "мармеладными дамами" англичане называли проституток - подчеркивая тем самым "дешевизну" и ненатуральность их прелестей.

С другой стороны, как средство от других болезней и айва, и "айвовый сыр" оставались на Британских островах очень популярными. Известно, скажем, что шотландская королева Мария Стюарт с помощью мармелада пыталась облегчить симптомы "морской болезни" во время своих путешествий. Считали, что айва с корицей и имбирем помогает пищеварению - поэтому ее, в частности, подавали как десерт, в конце пиров.

Выращивали айву и в самой Англии, однако лучшей считали импортную - из Португалии и Фландрии. В кулинарии использовали и как начинку для пирогов, и как составляющую в соусах. А иногда заливали пивом - настоянный таким образом напиток через два года выпивали, а вместо принятого доливали новую "порцию". Впрочем, из айвы делали и что-то вроде сидра, а на континенте научились изготавливали и настоящие ликеры - в конце концов, содержание сахара во фруктах это позволяет.

По примеру метрополий айву с XVII века начали выращивать и в Новом Свете. Особое распространение она получила в Южной Америке, в частности в Уругвае и Парагвае. Латиноамериканцы нашли применение не только мякоти ее плодов, но даже семенам - содержащим яд и поэтому обычно удаляющимся как можно скорее.

Оказалось что клейковину из айвовый косточек можно использовать при изготовлении средств для придания формы и блеска прическам. А еще обрабатывать с ее помощью ткани и изготавливать слабительные средства. Впрочем, каким бы интересными ни были эксперименты с семенами, выращивают айву все же в первую очередь для употребления в пищу. Как столетия назад, так и сейчас. И самым крупным ее производителем на данный момент является Турция, на территории которой этот плод одомашнили еще шесть тысяч лет назад.

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А самым известным любителем айвы в истории считают опять же англичанина - "веселого короля" Карла II, который никогда не жалел комплиментов этому "удивительному плоду", расхваливая его даже больше, чем своих многочисленных любовниц. А монаршее слово в его время было лучшей рекомендацией и для благородных едоков, и для их поваров.

Общая мода не обошла даже Исаака Ньютона, который очень любил выпечку и пудинг из этого фрукта. Поэтому в отличие от яблока, упавшего на голову гениального ученого скорее в легендах, айву уже точно можно считать "плодом познания" - если она и не росла в Эдеме, то хоть вдохновляла создателя "классической физики". А он уж точно разбирался в том, чье притяжения является сильнейшим.