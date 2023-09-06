Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться

Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться

6 сентября, 2023 среда
09:00
Общество

С 1 сентября 2023 года УГКЦ и ВЦУ перешли на новоюлианский календарь. Большинство церковных праздников получили новые даты. Михайлово чудо 2023 года будут чествовать теперь 6 сентября

Михайлово чудо: история праздника

По легенде когда архангел Михаил спас христианский храм от разрушения.

Однажды христианину Архипу приснилось, что его немая дочь сможет говорить, если напьется воды из источника неподалеку. Мужчина доверился сновидению. И сон сбылся. Как знак большого уважения Архип построил рядом с источником храм. Туда стали приходить люди.

Язычникам не понравилось распространение христианства в регионе. Они решили затопить храм и убить Архипа. Архип упал на колени и стал молиться архангелу Михаилу, чтобы тот защитил храм.

Тогда сошел Михаил с небес, ударил жезлом. В горе образовалась расщелина. Туда он отправил всех язычников.

Архангел Михаїл

Фото: gettyimages

Традиции праздника Михайлово чудо

  • в этот день верующие молятся архангелу Михаилу за защиту от злых духов и ненастья
  • в храм приносят люди пироги с разными начинками
  • в этот день примиряются с соседями
  • заканчиваются полевые работы
  • перестают пасти коров
  • незамужние девушки гадают на суженого.

Приметы праздника Михайлово чудо

  • если утром холодно и туманно, следует ожидать теплой осени и мягкой зимы
  • если ясно и тепло - предполагается суровая осень и морозная зима

Что нельзя делать в этот день

  • нельзя работать в земле и на кухне
  • нельзя ругаться, ссориться
  • нельзя обманывать
  • нельзя мыть голову
  • нельзя собирать чернику
  • нельзя отказывать в просьбах.

Молитва к архангелу Михаилу

"Великий Архистратиж Божий, Михаил, победитель демонов и бесов,

побеждай и уничтожи всех этих врагов моих – видимых и невидимых.

Испроси у Господа Вседержителя милость: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня

от всяческой болезни и болезни, от смертоносной раны и от наглой смерти –

сегодня, и постоянно, и во веки веков. Аминь".

Новости
ПЦУ
Читайте также:
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 сентября, 2023 вторник
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
Польща кордон
5 сентября, 2023 вторник
Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши
винищувач F-16
5 сентября, 2023 вторник
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 37.94
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
09:52
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены
09:52
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:30
Армения
Армения объявила о совместных военных учениях с США
09:23
Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина
09:23
Обновлено
РФ атаковала Киев ракетами и обстреляла Одесщину "шахедами": погиб 1 человек, есть разрушения
09:18
Британская разведка объяснила, зачем в РФ была введена программа по обучению школьников пользоваться оружием и управлять БПЛА
09:10
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, - СМИ
09:03
Япония и Турция будут сотрудничать в восстановлении инфраструктуры Украины
08:50
Россияне готовятся взять реванш и перехватить инициативу на фронте, - Сырский
08:10
Николай Шапаренко
Сборная Украины потеряла важного футболиста перед матчами с Англией и Италией
08:05
OPINION
Николай Княжицкий
Вышеградская группа – V4 – прошлое или будущее
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 610 окупантов, 36 артсистем и 8 танков, - Генштаб
07:35
Массированный удар РФ по Украине 6 сентября: силы ПВО уничтожили 8 ракет и 15 "шахедов"
06:46
Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших
06:44
штурм капитолия
В США приговорили к 22 годам заключения одного из организаторов штурма Капитолия
06:15
Британия планирует признать ЧВК Вагнера террористической организацией
05:34
Силы обороны продолжают успешное наступление в Запорожской области, - ISW
04:30
"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА
03:27
Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации
01:54
Виталий Буяльский
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
01:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября
01:20
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
00:40
Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине
00:12
Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек
2023, вторник
5 сентября
23:58
Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
23:37
МИД РФ
МИД РФ требует пояснений от Армении относительно ратификации Римского устава
23:34
НАПК отреагировало на принятые поправки к закону о декларировании: потребует вето президента
23:12
Госдеп не подтвердил информацию СМИ о визите Блинкена в Украину
22:54
Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ
22:43
OSINT-аналитики установили точное место падения русского дрона на территории Румынии
22:40
"Нечестный способ избежать мобилизации": министр Лесной поддержал отмену отсрочки для некоторых студентов
22:14
Правительство Германии обнародовало очередной пакет помощи Украине
22:06
Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва
21:52
В США отреагировали на активизацию переговоров РФ и КНДР по военному сотрудничеству
21:41
Ольга Стефанишина
Стефанишина озвучила сроки готовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО
21:30
Эксклюзив
Журналист Цымбалюк: Эрдоган был у Путина как посланник Запада
21:30
"Создаст много хлопот для россиян": в ВСУ объяснили, что даст деоккупация Клищиевки под Бахмутом
21:12
В Шотландии напали на подростков-беженцев из Украины: полиция начала расследование
21:11
Аналитика
Сергей Згурец
На юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по линии обороны. Колонка Сергея Згурца
20:54
ВСУ за сутки поразили 12 артсредств и склад боеприпасов противника, — Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV