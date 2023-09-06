Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться

Михайлово чудо: история праздника

По легенде когда архангел Михаил спас христианский храм от разрушения.

Однажды христианину Архипу приснилось, что его немая дочь сможет говорить, если напьется воды из источника неподалеку. Мужчина доверился сновидению. И сон сбылся. Как знак большого уважения Архип построил рядом с источником храм. Туда стали приходить люди.

Язычникам не понравилось распространение христианства в регионе. Они решили затопить храм и убить Архипа. Архип упал на колени и стал молиться архангелу Михаилу, чтобы тот защитил храм.

Тогда сошел Михаил с небес, ударил жезлом. В горе образовалась расщелина. Туда он отправил всех язычников.

Фото: gettyimages

Традиции праздника Михайлово чудо

в этот день верующие молятся архангелу Михаилу за защиту от злых духов и ненастья

в храм приносят люди пироги с разными начинками

в этот день примиряются с соседями

заканчиваются полевые работы

перестают пасти коров

незамужние девушки гадают на суженого.

Приметы праздника Михайлово чудо

если утром холодно и туманно, следует ожидать теплой осени и мягкой зимы

если ясно и тепло - предполагается суровая осень и морозная зима

Что нельзя делать в этот день

нельзя работать в земле и на кухне

нельзя ругаться, ссориться

нельзя обманывать

нельзя мыть голову

нельзя собирать чернику

нельзя отказывать в просьбах.

Молитва к архангелу Михаилу

"Великий Архистратиж Божий, Михаил, победитель демонов и бесов,

побеждай и уничтожи всех этих врагов моих – видимых и невидимых.

Испроси у Господа Вседержителя милость: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня

от всяческой болезни и болезни, от смертоносной раны и от наглой смерти –

сегодня, и постоянно, и во веки веков. Аминь".