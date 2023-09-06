Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться
С 1 сентября 2023 года УГКЦ и ВЦУ перешли на новоюлианский календарь. Большинство церковных праздников получили новые даты. Михайлово чудо 2023 года будут чествовать теперь 6 сентября
Михайлово чудо: история праздника
По легенде когда архангел Михаил спас христианский храм от разрушения.
Однажды христианину Архипу приснилось, что его немая дочь сможет говорить, если напьется воды из источника неподалеку. Мужчина доверился сновидению. И сон сбылся. Как знак большого уважения Архип построил рядом с источником храм. Туда стали приходить люди.
Язычникам не понравилось распространение христианства в регионе. Они решили затопить храм и убить Архипа. Архип упал на колени и стал молиться архангелу Михаилу, чтобы тот защитил храм.
Тогда сошел Михаил с небес, ударил жезлом. В горе образовалась расщелина. Туда он отправил всех язычников.
Фото: gettyimages
Традиции праздника Михайлово чудо
- в этот день верующие молятся архангелу Михаилу за защиту от злых духов и ненастья
- в храм приносят люди пироги с разными начинками
- в этот день примиряются с соседями
- заканчиваются полевые работы
- перестают пасти коров
- незамужние девушки гадают на суженого.
Приметы праздника Михайлово чудо
- если утром холодно и туманно, следует ожидать теплой осени и мягкой зимы
- если ясно и тепло - предполагается суровая осень и морозная зима
Что нельзя делать в этот день
- нельзя работать в земле и на кухне
- нельзя ругаться, ссориться
- нельзя обманывать
- нельзя мыть голову
- нельзя собирать чернику
- нельзя отказывать в просьбах.
Молитва к архангелу Михаилу
"Великий Архистратиж Божий, Михаил, победитель демонов и бесов,
побеждай и уничтожи всех этих врагов моих – видимых и невидимых.
Испроси у Господа Вседержителя милость: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня
от всяческой болезни и болезни, от смертоносной раны и от наглой смерти –
сегодня, и постоянно, и во веки веков. Аминь".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.24 Покупка 37.24Продажа 37.94
- EUR Покупка 40.19Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное