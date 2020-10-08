"Коломойский, ты мразь!": Мэр Днипра Филатов заявил, что на него напали, когда рядом была съемочная группа "плюсов"
8 октября, 2020, 17:28
8 октября в мэра Днепра Бориса Филатова бросили нашатырем, когда он встречался с избирателями. Рядом была съемочная группа "1+1"
Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал в Facebook.
"Только что на встрече в Чечеловское районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь. Все это происходило под камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский - ты мразь. И твои "журналисты" тоже", - заявил Филатов.
В то же время вн сообщил, что полиция задержала четырех нападавших.
Филатов отметил, что продолжил встречу с избирателями и расскажет подробности позже.
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