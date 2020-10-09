ЗЕ-капут. Как президента ожидают развал фракции и подножки олигархов

9 октября, 2020, 13:41

Владимир Зеленский получил долгожданные аплодисменты. То есть съездил в Лондон, где подписал соглашение о стратегическом партнерстве. И, казалось бы, "молодец", ну хоть наконец-то "молодец". Однако Офис президента Украины, как всегда, пытается манипулировать и выдать потенциальные возможности за свершившийся факт

Ведь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на самом деле дал украинским руководителям отнюдь не 2,5 млрд фунтов - речь шла о возможном кредите. Но, как говорится, и на том спасибо. Главное, чтобы британский кредит не закатали так же воровато, как деньги из фонда борьбы с COVID-19.





Дело не в этом. Возвращается Зеленский в страну, где он имеет все шансы совсем скоро оказаться в роли заложника. Заложника своих товарищей по "Вечернему кварталу". Ведь первый помощник президента Сергей Шефир, уже совершенно не скрываясь, ездит на фазенду Рината Ахметова. И вот тут хочется спросить: сколько вам лично занесли в Роттердам+, Владимир Александрович?

Так же стремится закрыться в чулане и решать свои дела Игорь Коломойский, который уже несколько месяцев посягает на святое - использовать монобольшинство "Слуг народа", чтобы весной получить своего премьер-министра Игоря Палицу. И уже всерьез побороться с Ринатом Ахметовым за доступ к бюджету и реальное влияние.

Если проанализировать голосования "Слуг народа", то совершенно очевидно, что "слуги" давно уже не Владимир Зеленский. Вчера ты был никому не известным мясником или безработным, получил мандат и почувствовал вкус элитного шоппинга в санахантах - теперь, безусловно, уже не захочется возвращаться к привычным условиям жизни. Если честно, последнее результативное голосование исключительно голосами "Слуг народа" - это было голосование за "антиколомойские законы". И уже собственно с того момента - фракцию власти качают все, кому не лень. И у кого есть деньги на покупку в розницу и оптом этих славных народных избранников.

Последние рейтинги говорят, что "слуги народа" хотя и сохраняют лидерство, однако оно недостаточное для того, чтобы сформировать хоть где-нибудь большинство. Тем более что эти цифры - сводные по всей стране. А в куче областей партия Зеленского имеет гораздо худшие цифры. То есть, если не произойдет какого-то дикого форс-мажора, который изменит ситуацию, - Зеленский и Ко выборы 25 октября с треском проиграют. И это станет - и уже становится - поворотным моментом его правления. Потому что скрытый кризис в Верховной Раде станет явным.

Непосредственным катализатором этого процесса уже стали пленки Гео Лероса. Где в ярких красках описаны дела и "схемы" Коли Тищенко вместе с киевским бизнесюком Денисом Комарницким.

Та наглость, с которой ведут себя эти персонажи, уже вызвала открытое сопротивление во фракции. Тут не выдержали даже любители "анала без табу" Богдан Яременко, который сказал, что намерен со скандалом покинуть фракцию, если Коля-рэкетир продолжит кошмарить коллег и дискредитировать правоохранительные органы:

Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал. Опубликовано Geo Leros среду, 7 октябрь 2020

Этот скандал подсветил ситуацию, о которой все, кто хоть немного интересуется политикой, знает. То есть о том, что фракция "Слуг народа" разбита на несколько групп влияния. У которых общего между собой - разве что наличие депутатского мандата с приставкой Зе. И что хуже всего для Зеленского, он уже не имеет влияния на них. Большая часть фракции вышла в свободное плавание. То есть голосует, только когда за это платят. На запросы из Офиса президента они реагируют лишь тогда, когда это совпадает с интересами их реальных хозяев. А что делать, если хочется жить, как в журнале мод?

Любимый продюсер Зеленского Андрей Ермак в качестве коммуникатора и собирателя голосов оказался абсолютно бездарным. И теперь он пытается переставлять кровати в борделе. Ну, то есть поменять руководство фракции и 15 подгрупп, на которые в свое время разделили "зеленых" год назад. Ходят упорные слухи, что Ермак хочет поменять Давида Арахамию, автора бессмертно-гениального заявления о том, что власти выгодно проиграть выборы, на некоего Александра Качура. Адвоката, который помог отменить запрет на сериал "Сваты" и любит "аналитику" от Толи Шария.



По информации Лероса, сейчас во фракции пытаются создать неформальную группу поддержки Зе-президента. Которую должен возглавить Коля Тищенко, а с деньгами должен помочь упомянутый Денис Комарницкий. Однако проблема в том, что в группе, которую возглавляет Тищенко, скоро может не остаться депутатов, ведь, по информации "Украинской правды", "слуги" не хотят находиться рядом с таким "зашкваренным" персонажем.

Конечно, у президента есть опция "распустить Раду". Но очень вряд ли он рискнет пойти на это. Ведь при нынешних рейтингах - это для него крайне невыгодно, потому что в случае перевыборов "Слуге народа" не светит не только монобольшинство, а даже первое место. Тем более можно будет не мечтать о победах на мажоритарных округах, где зе-депутаты не имеют никакого шанса на повторение прошлогодней аномалии, когда украинский избиратель готов был голосовать хоть за пустое место на борде, только с приставкой Зе. Поэтому лучше уж эти, пусть и на бумаге, люди с приставкой Зе в парламенте, чем парламент, в котором фракция Зеленского имеет шанс оказаться даже в физическом меньшинстве, не говоря уже о политическом.

Остальные «слуги народа», которые не входят ни в какие группы, повторимся, тоже лояльны уже только к тому, кто их танцует. А еще и спикер Дмитрий Разумков, который уже явно играет свою собственную игру и при попытке как-то отстоять свои интересы вполне способен на демарш. Поэтому Зеленский становится заложником парламента, который он, по сути, уже не контролирует. Более того, он становится заложником владельцев этих неформальных групп, которые с радостью протянут президенту руку помощи. Вот только за определенную и немалую плату - контроль над коррупционными схемами, схематоз на бюджете и тому подобное. То есть, президент окончательно превратится в игрушку олигархов и схематозникив. Именно тех, которых он и собирался сделать вместе. И Шефиру уже не придется прятаться, чтобы встречаться с Ахметовым. Надо будет открыто бегать на поклон.

"Слуги народа" так и не стали партией. И теперь уже не имеют шансов ею стать. А Зеленский попал в классический цугцванг - ситуацию, когда каждый следующий шаг только ухудшает ситуацию. И выхода из этого цугцванга фактически нет. Так бывает, когда человек попадает не на свое место.