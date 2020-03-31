Новый руководитель Минздрава: 10 фактов о Степанове, который сменил Емца

31 марта, 2020, 14:24

30 марта Верховная Рада со второй попытки назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с главными фактами из биографии Степанова, которому теперь придется продолжать медицинскую реформу и руководить борьбой против распространения коронавируса.

1. Ему 44 года. Степанов родился в августе 1975 года в Сковородино Амурской области России.

Его отец работал главным врачом центральной городской больницы Славянска Донецкой области и был депутатом городского совета Славянска.

Отец попал на сайт «Миротворец» за то, что якобы помогал оккупантам Гиркина. На сессии горсовета 28 апреля 2014 г. Владимир Степанов голосовал за создание "Славянской народной дружины". Боевики этой так называемой дружины провели затем референдум о создании "ДНР".

2. В 1993-1998 годах Максим Степанов учился в Донецком медицинском университете им. Горького. После завершения вуза Степанов получил специальность "акушер-гинеколог".

Второй диплом по специальности "Международная экономика" он получил в 2004 году в Киевском национальном университете экономики.

3. После завершения обучения Степанов работал не по специальности. В 1999-2001 годах он был заместителем гендиректора "Торговый дом "Газ Украины"" НАК "Нафтогаз Украины".

В 2003-2004 годах Степанов работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Эту структуру в тот период возглавлял бывший министр внутренних дел генерал Юрий Кравченко.

4. В 2008-2010 годах Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка. После прихода к власти президента Виктора Януковича Степанов был уволен вместе с Сердюком.

5. С 2011 по 2016 годы Степанов возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина", который производит бланки официальных документов (паспорта, трудовые и медицинские книжки, удостоверения, документы об образовании, лицензии, страховые полисы). Степанов остался на этом посту после Революции Достоинства, возглавляя полиграфкомбинат как во времена Януковича, так и в период Порошенко.

В 2012 году полиграфкомбинат "Украина" попал в поле зрения следователей. ГУ МВД в Киеве открывало уголовное производство по поводу якобы печати на комбинате незаконных акцизных марок.

6. 12 января 2017 г. Степанов заменил Михаила Саакашвили на посту главы Одесской облгосадминистрации. Между первым и вторым туром президентских выборов в апреле 2019 г. Степанов был уволен.

Тогда произошла конфликтная ситуация, потому что Степанов отказался покидать пост главы области, нарушив указ Порошенко. Глава ОГА заявил, что указ президента незаконен, поскольку не было согласия Кабинета министров. После этого заявления Порошенко добился одобрения Кабинета министров об увольнении Степанова с должности.

Степанов также заявил, что его отстранение было якобы связано с результатами первого тура президентских выборов в области.

В ответ на это Порошенко заявил, что отставка Степанова вызвана неэффективностью использования средств, потому что на область шло приоритетное финансирование.

Степанов заявлял, что на посту главы ОГА открыл крупнейший в Украине центр нефрологии; запустил дистанционное обучение для школьников из отдаленных сел и занимался строительством трассы Одесса-Рени.

7. Cтепанов во время пребывания на посту главы ОГА также запомнился тем, что внес залог за местного активиста Сергея Стерненка.

18 ноября 2017 г. Стерненко был одним из участников акции против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. После этого он стал подозреваемым в организации массовых беспорядков во время акции против застройки. 24 ноября одесский Приморский райсуд избрал активисту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тыс. грн. Залог внес Степанов.

8. 30 марта 2020 г. Верховная Рада утвердила Степанова на должности министра лишь со второй попытки. Первое голосование, которое состоялось днем 30 марта, было неудачным для Степанова. Его поддержали только 217 народных депутатов. Ситуация изменилась после приезда в Раду президента Владимира Зеленского. Во время второго голосования на третьем в этот день внеочередном заседании Рады Степанова поддержали уже 246 народных депутатов.

За Степанова проголосовали часть "слуг народа" (195), фракция ОПЗЖ (21) и представители депутатских групп "Довира"(13) и "За майбутнє" (8). Также его кандидатуру поддержали 9 внефракционных.

9. Степанов возглавил Минздрав в непростой для этого ведомства период. Кроме борьбы с пандемией коронавируса ему придется продолжить медицинскую реформу, которая вызывает острые споры в обществе.

Ульяна Супрун начала медицинскую реформу, но три года работала в статусе и.о. министра. После Супрун МЗ возглавила Зоряна Скалецкая, которую уволили вместе с правительством Алексея Гончарука. Скалецкая была на должности министра полгода. Предшественник Степанова Илья Емец поставил антирекорд, находясь на должности министра менее четырех недель.

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Степанов таким образом становится уже четвертым министром здравоохранения за последние семь месяцев.

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10. Жена нового министра Наталья Степанова - врач-нефролог. Она преподает в Киевском медицинском университете им. Богомольца, где занимает профессорскую должность и имеет ученую степень доктора медицинских наук.