СНБО создала карту распространения COVID-19
31 марта, 2020, 10:20
Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
На карту можно зайти по ссылке - https://covid19.rnbo.gov.ua/
На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших, количеству подозрений по поводу возможного инфицирования в Украине.
Также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве тех, кто выздоровел, и количестве умерших в мире.
- В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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