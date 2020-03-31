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Espreso.tvОбществоСНБО создала карту распространения COVID-19

СНБО создала карту распространения COVID-19

Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На карту можно зайти по ссылке - https://covid19.rnbo.gov.ua/

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших, количеству подозрений по поводу возможного инфицирования в Украине.

Также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве тех, кто выздоровел, и количестве умерших в мире.

  • В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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