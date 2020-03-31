СНБО создала карту распространения COVID-19

31 марта, 2020, 10:20

Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На карту можно зайти по ссылке - https://covid19.rnbo.gov.ua/

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших, количеству подозрений по поводу возможного инфицирования в Украине.

Также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве тех, кто выздоровел, и количестве умерших в мире.