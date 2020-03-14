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Espreso.tvОбщество10 фактов об украинских добровольцах

10 фактов об украинских добровольцах


фото: zaxid.net
14 марта Украина уже четвертый раз празднует День украинского добровольца

Еспресо.TV предлагает вспомнить о вкладе добровольцев, добровольческих батальонов в защиту Украины во время войны с Россией.

1. Датой, которую выбрали для начала отчисления истории добровольческого движения, стало 14 марта 2014 года. Тогда первые 500 бойцов самообороны Майдана прибыли на полигон Нацгвардии в Новых Петровцах Киевской области. Из них был сформирован первый добровольческий батальон, на базе которого затем возник Первый батальон оперативного назначения НГУ им. Кульчицкого.

Генерал Кульчицкий. Фото: Укринформ

2. Тренировки проходили на полигоне спецподразделения "Барс"

Боевой учебой добровольцев руководил начальник Управления боевой и спецподготовки ГУ Нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий. От штаба Самообороны Майдана подготовку координировал сотник 9-й сотни Андрей Антонищак.

5 апреля 300 резервистов приняли присягу. После этого они отправились на восток, сначала в Павлоград (Днепропетровская область), а затем - на боевое дежурство в район Изюм - Славянск.

Вскоре к резервистам присоединился и генерал Кульчицкий, который занимался подразделением до своей трагической гибели 29 мая на горе Карачун в Славянске.

3. 16 мая закончили обучение и приняли присягу еще 270 добровольцев, которые сформировали 2-й резервный батальон оперативного назначения НГУ. Координатором его подготовки был Андрей Тирон. Личный состав Второго батальона 29 мая отбыл в зону АТО. Батальон прибыл в Славянск и Краматорск для службы на блокпостах.

В июля 2014 года из солдат 1-го и 2-го резервных батальонов сформировали батальон оперативного назначения имени генерала Кульчицкого.

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Командир батальона Днепр-1 Юрий Береза. Фото: пресс-служба Народного фронта

4. Одним из центров добровольческого движения стал в тот период Днепр, где также были попытки устроить силовые пророссийские акции.

Батальон Днепр-1 начали создавать 14 апреля 2014 года. Первые добровольцы записывались в батальона в здании Днепропетровской облгосадминистрации.

Формирование батальона происходило на базе ранее созданного Полка национальной защиты Днепропетровской области. Батальон создавали при участии руководства Днепропетровской области, которую тогда возглавлял Игорь Коломойский.

6 мая 2014 года была укомплектована 1-я рота батальона "Днепр-1". С 11 мая 2014 года бойцы начали патрулирование Красноармейского, Добропольского, Великоновоселковского, Александровского районов Донецкой области. Оккупанты с "ДНР" попытались закрепиться в этих районах, однако не имели в них большой поддержки.

24 мая подразделения батальона прибыли в Красноармейск и взяли под охрану здание окружной избирательной комиссии. В Украине тогда происходили выборы президента.

30 мая батальон "Днепр-1" вместе с батальоном территориальной обороны Днепропетровщины взял под контроль железнодорожные станции Просяная, Славянка, Доброполье, Дачная и все станции на границе Днепропетровской и Донецкой.

6 июня первая рота батальона после принятия присяги отбыла в зону проведения АТО. В июле часть подразделений батальона базировалась в Мариуполе.

Сергей Мельничук. Фото: Facebook Мельничука

5. Также добровольческие подразделения создавались во время борьбы с русскими оккупантами на Луганщине.

Батальон территориальной обороны "Айдар" был создан в мае 2014 года. Первым комбатом "Айдара" стал сотник Самообороны Евромайдана, подполковник Сергей Мельничук.

22 мая в Старобельске состоялась первая операция батальона. Группа добровольцев из Луганска, Ровеньков, Антрацита и из других регионов страны пленила российских наемников, которые блокировали передвижение украинской военной техники в сторону Луганска.

Батальон прежде участвовал в боях за северные и центральные районы Луганщины. Например, 14 июня под полный контроль украинской власти перешло город Счастье. В освобождении города участвовал батальон "Айдар".

7 августа 2014 года министр обороны Валерий Гелетей заявил о создании на базе батальона штурмового подразделения ВСУ.

Фото: Укринформ

6. Отдельная страница добровольческого движения связана с югом Донбасса.

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в Бердянске. Его основу составили участники Автомайдана и "Патриота Украины". 20 мая было объявлено о наборе бойцов до батальона.

В начале мая бойцы батальона провели несколько боев с диверсионными группами в окрестностях Мариуполя. 13 июня бойцы батальона "Азов" при поддержке Нацгвардии, батальона "Днепр-1" и ВСУ освободили Мариуполь от оккупантов.

17 сентября приказом Авакова батальон "Азов" был расширен в состав полка. Командиром полка остался Андрей Белецкий.

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Дмитрий Ярош. Фото: Facebook Яроша

7. Отдельной, независимой частью этого движения стал Добровольческий украинский корпус, который создали активисты Правого сектора.

Решение о создании корпуса было принято в июне 2014 года. Название "Добровольческий украинский корпус" (ДУК) для нового формирования приняла совещание командиров организации.

15 июля лидер Правого сектора Дмитрий Ярош объявил о формировании корпуса. Официальным днем создания ДУК считается 17 июля.

8. Широко известным в медийном плане был добровольческий батальон Донбасс.

В апреле 2014 года предприниматель Семен Семенченко на своей странице в Facebook объявил о сборе средств и записе добровольцев в батальон "Донбасс". В конце мая количество добровольцев достигло 120 человек. На вооружении батальона было легкое стрелковое оружие и снайперские винтовки.

Тогда личный состав "Донбасса" на 80% состоял из жителей Донецкой области. Добровольцы базировались на территории Днепропетровской области.

15 мая батальон освободил захваченный оккупантами райотдел милиции в Великой Новоселке. 22 мая бойцы батальона взяли под охрану административные здания Володарского района Донецкой области. Первые успехи батальона имели большой резонанс в соцсетях. Однако эйфория тех дней помешала понять, что "Донбасс" быстро освобождал от оккупантов те районы Донецкой области, где они небольшую поддержку.

Далее ситуация была иной. В соцсетях Семенченко объявил, что будет освобождать Донецк. Утром 23 мая батальон попал в засаду в селе Карловка Марьинского района. Батальон тогда потерял пятерых бойцов погибшими, семеро получили ранения.

29 мая командование батальона согласилось на предложение министра Авакова. Было принято включить 1-ю роту "Донбасса" в состав Нацгвардии под названием 3-й резервный батальон.

9. Важной частью добровольческого движения были грузинский и чеченский батальоны.

Грузинский национальный легион был основан в 2014 году добровольцами грузинами. С 24 февраля 2016 года батальон воюет в составе Вооруженных Сил. После включения в состав 54-й бригады он стал называться 25-й батальон "Киевская Русь". В Украине это был первый случай, когда в состав Вооруженных сил официально приняли иностранцев.

Амина Окуева и Иса Мунаев

А батальон имени Джохара Дудаева была создана в начале марта 2014 года в Дании. Инициатором его создания стала диаспора организации "Свободный Кавказ", которая с 2006 года работала в Дании.

Президиумом "Свободного Кавказа" было сделано заявление в связи с российской агрессией в Крыму. В ней говорилось о намерении формировать батальон с добровольцев. Командиром батальона стал Иса Мунаев, комендант Грозного в 1999-2000 годах.

10. День украинского добровольца установлен Верховной Радой 17 января 2017 года. Как говорилось в решении Рады, День добровольца введен "с целью усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований".

Постановление "Об установлении Дня украинского добровольца" поддержал 231 народный депутат.

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