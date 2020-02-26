Несокрушимые "Черкассы": как украинский корабль почти месяц сопротивлялся оккупантам

25 февраля, 2020, 07:02

Тральщик "Черкассы" был последним кораблем украинских Военно-морских сил, который сопротивлялся российским агрессорам. Он был захвачен уже после аннексии Крыма россиянами

27 февраля во всеукраинский прокат выходит фильм "Черкассы", созданный на основе реальных событий. Выход фильма посвящен шестой годовщине аннексии Крыма.

Еспресо.TV предлагает вспомнить, что происходило в Крыму в двадцатых числах марта 2014 года, когда Кремль уже назвал Крым российским, но в Донузлаве еще сохранялись очаги сопротивления агрессии.

Начало агрессии

Как и многие другие кораблей украинских ВМС, морской тральщик "Черкассы" был создан еще во времена Брежнева. Он был зачислен в списки кораблей Военно-морского флота СССР 10 июня 1977 г. Тогда судно называлось "разведчик".

Отметим, что тральщик - это корабль, который ищет и уничтожает мины с помощью специальных устройств (тралов). Тральщик также проводит другие корабли через минные заграждения.

25 июля 1997 г. после несправедливого для Украины раздела Черноморского флота тральщик вошел в состав ВМСУ. Корабль много раз участвовал в международных учениях.

Во время российской агрессии корабль находился на озере Донузлав. 27 февраля началась силовая часть российской агрессии в Крыму, были захвачены здания парламента и Совета министров автономии. За несколько дней стало понятно, что россияне решили захватить полуостров. Для этого им требовалось нейтрализовать сопротивление ВМС Украины.

6 марта 2014 г. на выходе из бухты Донузлав оккупантами были затоплены два российских корабля. Это было сделано намеренно, чтобы помешать выходу украинских кораблей из бухты.

7 марта было затоплено еще одно российское судно, а 13 марта оккупанты затопили свое четвертое списанное судно. Выход из бухты был заблокирован.

18 марта в Москве было подписано соглашение о присоединении Крыма и Севастополя к России, которое скрепили подписями президент Владимир Путин и лидеры оккупационных органов власти (Константинов, Аксенов и Чалый). Однако украинские моряки еще продолжали сопротивляться агрессору.

20 марта россияне выдвинули ультиматум матросам и офицерам ВМСУ о переходе на сторону России. 21 марта 2 офицера, один мичман и 9 матросов сошли с корабля "Черкассы".

Другая часть экипажа корабля отказалась выполнить требования оккупантов. Корабль совершил попытку вырваться из Донузлава под песню "Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг". Эта песня долгое время была одним из символов советских ВМС. Она посвящена начальным событиям русско-японской войны, когда крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" вступили в бой против группы японских крейсеров и миноносцев.

Попытка вырваться из бухты была неудачной, и корабль стал на якорь. Моряки стали держать круговую оборону.

Когда Крым уже был оккупирован

23 марта экипаж "Черкасс" совершил повторную попытку прорвать блокаду. Корабль попытался пройти между двух затопленных судов оккупантов. "Черкассам" это почти удалось, однако тогда к месту событий подошел российский катер и ударил украинский корабль в бок. После этого носовая часть "Черкасс" оказалась на мели.

Десантный корабль "Константин Ольшанский"

24 марта после захвата оккупантами десантного корабля "Константин Ольшанский" тральщик "Черкассы" оставался единственным военным кораблем на Донузлаве под флагом Украины.

Ситуация с кораблем "Константин Ольшанский" во многом напоминало противостояние вокруг "Черкасс".

21 марта экипаж корабля стал держать круговую оборону. 24 марта большая часть экипажа покинула корабль. На судне осталось 20 военных, которые держали оборону. 24 марта около 200 оккупантов с использованием гранат захватили украинский корабль "Константин Ольшанский".

25 марта прошла уже неделя после того, как оккупанты аннексировали Крымский полуостров. Им было необходимо потушить последние очаги сопротивления, которые нарушали картину якобы общих радостей по поводу аннексии.

Поэтому вечером 25 марта российский военные штурмовали корабль "Черкассы". Штурм продолжался более 2:00 и осуществлялся с помощью двух вертолетов Ми-35 и трех скоростных катеров.

Жертв во время штурма не было. Это еще был такой лайтовый период российско-украинской войны, когда обходилось почти без кровопролития. Экипаж "Черкасс" до 4 апреля находился в Крыму. Затем вернулся на континент.

По состоянию на данный момент "Черкассы" пришвартован российскими военными в бухте Стрелецкая в оккупированном Севастополе.

Основано на реальных событиях

Командиром корабля в период аннексии был капитан II ранга Юрий Федаш. Он родился в 1980 году в поселке Большие Борки Тернопольского района.

Федаш закончил Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова. Затем служил в течение четырех лет на десантном корабле "Кировоград". В 2006 году перешел на службу в тральщик "Черкассы", где стал старшим помощником командира, а в сентябре 2012 года - командиром судна. Участвовал в учениях "Блэксифор", "Си Бриз" и "Фарватер мира".

27 марта 2014 г. решением Черкасского горсовета Федашу присвоено звание почетного гражданина Черкасс.

Федаш был военным консультантом фильма, который назвали в честь его корабля. Фильм начали снимать в апреле 2017 г. у берегов Очакова и Кинбурнской косы. Для съемок были созданы декорации затопленных российских кораблей.

Сцены пророссийских митингов снимались в Одессе. Также часть съемок прошла в селе на Черниговщине.

Общий бюджет фильма составляет около 40 млн грн. Из государственного бюджета было выделено 17,3 млн. Остальное предоставили ВМС Украины и администрации Одесской и Черниговской областей.

Международная премьера фестивального варианта фильма состоялась 16 июля 2019 г. на Одесском кинофестивале.

Трейлер фильма Черкассы

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