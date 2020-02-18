Наступление на фоне минских переговоров: как оккупанты 5 лет назад захватили Дебальцево

18 февраля, 2020, 07:08

5 лет назад, 18 февраля 2015 года, российские оккупационные войска захватили город Дебальцево Донецкой области

С падением Донецкого аэропорта в 20-х числах января 2015 года силы оккупантов начали упорные атаки на Дебальцево. Российские оккупанты не случайно уделяли такое большое внимание этому городу.

Дебальцево имеет большой железнодорожный узел и находится на перекрестке двух автомобильных дорог: М03 (Харьков-Бахмут-Ростов-на-Дону), и М04, сочетающий Луганск с Донецком. Поэтому Дебальцево имело стратегическое значение для контроля над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что Дебальцево, так же как и Докучаевск - до сих пор неподконтрольны Киеву, хотя, согласно Минским договоренностям, должны находиться под контролем Украины.

Сейчас активно обсуждается и воплощается вопрос разведения войск на линии разграничения. Однако украинская власть не упоминает в этом контексте Дебальцево и необходимость его освобождения от присутствия оккупантов.

Начало войны в Дебальцево

В марте-апреле 2014 года в Дебальцево агентами оккупантов проводились митинги, где выдвигались требования о федерализации, проведения референдума, статус русского языка.

13 апреля 2014 года на здании городского исполкома был поднят флаг "ДНР", а вблизи города установлено блокпосты. В тот же день внеочередная сессия городского совета поддержала создание так называемых дебальцевских народных дружин.

5 мая депутаты горсовета от Партии регионов и КПУ поддержали проведение незаконного референдума, который состоялся 11 мая. Город был захвачен оккупантами.

В июле ВСУ и добробаты начали фронтальное наступление на позиции оккупантов и Дебальцево тоже попало в зону боев. С 24 июля начались активные бои за освобождение Дебальцево.

28 июля украинские подразделения освободили Дебальцево. На дорогах были установлены блокпосты, что позволило ВСУ сузить кольцо вокруг Горловки и Донецка.

В конце августа, после Иловайской трагедии ситуация на фронте существенно обострилась. 3 сентября оккупанты выпустили по Дебальцево 2 залпы по установке "Град". Ночью шел бой за окраине города, в результате которого погибли двое бойцов 25-й воздушно-десантной бригады.

20 сентября был сорван еще один штурм города. В тот день погибло 4 украинских военных, 19 получили ранения.

4 октября украинские военные взяли под контроль трассу на Харьков, расширив горловину зоны контроля у Дебальцево. В ночь на 15 октября боевики дважды атаковали блокпосты сил АТО. Атаки были отбиты.

7 ноября оккупационное бандформирование Алексея Мозгового "Призрак" объявило о подготовке к окружению Дебальцево. 12 ноября оккупанты провели две неудачные попытки наступления.

21-22 ноября оккупанты всю ночь обстреливали Дебальцево из установок "Град" и "Ураган". 5 граждан получили ранения, были разрушены 20 жилых домов.

Наступление оккупантов на город

По состоянию на начало 2015 года украинские силы удерживали Дебальцевский выступ: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино. 11 января оккупанты обстреляли Дебальцево из установок "Град".

21 января украинские военные 128-й горно-пехотной и 17-й танковой бригады на опорном пункте "Леха" под селом Санжаровка остановили наступление колонны 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ.

Бой 21 января стал первым в зимней Дебальцевской операции. Согласно данным трофейных карт, в случае успешного прорыва через опорный пункт, оккупанты планировали взять пгт Мироновский, в результате чего украинское группировки в Дебальцево попало бы в окружение.

25 января в бою за высоту "Валера" вблизи Санжаровка оккупанты трижды штурмовали украинские позиции. Тогда погибли 7 украинских военных. 26 января в Дебальцево украинские силы отбили танковую атаку боевиков.

28 января на прорыв украинских позиций двинулось 40 танков оккупантов. В наступлении участвовали так называемые вагнеровцы с частной военной компании полковника Уткина.

Утром 29 января после обстрела при поддержке танков и пехоты оккупанты атаковали украинские позиции в Углегорске и вошли в город со стороны Горловки. Под вечер того дня украинские силы отбили атаку оккупантов.

Углегорск имел важное транспортное значение - через него Дебальцево было связано с Донецком и Мариуполем. В городе расположена железнодорожная станция, которая связывала Дебальцево и Горловку.

По состоянию на утро 30 января Углегорск находился под частичным контролем оккупантов. 31 января город был захвачен оккупантами благодаря переброске подкреплений из Енакиево.

9 февраля стало известно, что в штурме Углегорская участвовал подразделение 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады с российской Улан-Удэ (Бурятия).

Потеря Дебальцево

1 февраля оккупанты нанесли удар по системам залпового огня по зданию горсовета Дебальцево. Ситуация вокруг города становилась все более сложной.

9 февраля экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что россияне сделают все возможное, чтобы захватить Дебальцево до 11 февраля, когда должна состояться встреча нормандской четверки в Минске.

В тот же день бронегруппы противника вошла в село Логвиново, которое имело стратегическое значение для обороны Дебальцево. Логвиново расположен возле участка автодороги Е-40 (Дебальцево-Бахмут) - пути, который соединял Дебальцевский плацдарм с тылам ВСУ.

10 февраля в Дебальцево диверсионно-разведывательная группа оккупантов пыталась захватить городской отдел милиции. Сотрудники милиции и бойцы батальона "Артемовск" отбили атаку.

В это время российская сторона начинает активно продвигать тезис об окружении украинских войск под Дебальцево. Такая дезинформация имела целью вызвать панику в украинском обществе (аналогии с Иловайск трагедией) и повлиять на поведение делегации на переговорах в Минске.

13 февраля заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил, что оккупанты хотят установить контроль над Дебальцево до 15 февраля, когда согласно Минским соглашениями должно начаться прекращении огня.

17 февраля стало известно, что оккупанты захватили Дебальцевский отдел милиции и железнодорожный вокзал. В МВД сообщили, что боевики продвинулись вглубь Дебальцево и зачищают часть города.

В Минобороны объяснили, что силы АТО находятся в оперативном окружении, однако "котла" нет. Две дороги в районе Дебальцево постоянно обстреливались, но колонны проходили.

Утром 18 февраля со Стаханова, Донецка и Горловки были переброшены крупные формирования оккупантов, техника и вооружение. После этого боевикам удалось пробиться к городу и завязать уличные бои.

Тогда украинские военные начали отступление из Дебальцево, для прикрытия отхода начала работать артиллерия. Благодаря этому удалось избежать больших жертв во время отступления из города.

20 февраля советник президента Юрий Бирюков сообщил, что во время боев на Дебальцевском плацдарме с 18 января по 18 февраля погибли 179 украинских военнослужащих.

Вторые Минские соглашения

Напомним, что наступление россиян на Дебальцево проходило одновременно с переговорами лидеров стран нормандской четверки в Минске. Россия стремилась своим давлением на украинскую группировку в Дебальцево заставить президента Порошенко согласиться на невыгодные условия урегулирования на Донбассе.

Впоследствии Порошенко назвал минские переговоры 12 февраля 2015 " самой ужасной ночью" в своей жизни.

Вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля. В это время бои вокруг Дебальцево еще продолжались, город оставался в украинских руках и войска не были окружены.

Согласно соглашениям "Минск-2", в первый день после отвода тяжелого вооружения было запланировано начать диалог об условиях проведения выборов на Донбассе.

Реализация соглашений была приостановлена из-за действий оккупантов. Поскольку отвод тяжелого вооружения происходил с многочисленными нарушениями с их стороны, то и диалог по выборам на оккупированном Донбассе так и не начался.

Местные выборы в Украине были назначены на 25 октября 2015 года. Несмотря на это боевики "ДНР" провели выборы на оккупированной территории 18 октября, а "ЛНР" - 1 ноября. Украина, Германия, Франция и Великобритания не признали выборы на оккупированной территории.

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