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Espreso.tvОбществоСамая ужасная ночь в моей жизни, - Порошенко о переговорах с Путиным в Минске

Самая ужасная ночь в моей жизни, - Порошенко о переговорах с Путиным в Минске


фото: EPA
Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал минские переговоры 12 февраля 2015 года "самой ужасной ночью" в своей жизни

Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".

Перед переговорами он поехал в Краматорск Донецкой области. 10 февраля 2015 года в результате ракетного обстрела там погибли 17 человек.

"Изнуряющий девьятнадцятигодинний марафон с Путиным, - холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине « переговорщиком »- ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточноукраинскому городу", - пишет Порошенко.

Он считает, что краматорская трагедия "не затронула ни одной струны" в душе Путина.

«Впоследствии бывший президент Франции Франсуа Олланд напишет, как" много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга ". Да, это была ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора ... Ключевой задачей Минске-2 для нас было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружению наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских ", - вспоминает пятый президент.

По его словам, Путин настаивал, что восемь тысяч украинских военных - в окружении.

"Мы четко заявили, что окружения нет, а наши оружие не сложат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы коммуницировали с Генеральным штабом. В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014 года, и окружение не допустят ", - рассказал Порошенко.

По его мнению, Путин «тянул время», чтобы украинские военные были окружены и уничтожены, или «в лучшем случае» - разоружены и попали в плен. Несмотря на это, Москва конце согласилась на прекращение огня с 15 февраля.

"Главное, что дали Украине Минские соглашения - это драгоценное время. Время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социального кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок. Время для того, чтобы укрепить международную коалицию в поддержку Украины. Время, чтобы оборудовать и содержать в рабочем состоянии санкционный механизм против России ", - заявил бывший президент.

Он считает, что новая украинская власть отказалась от идеи дожать Путина и согласилась на так называемую формулу Штайнмайера.

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