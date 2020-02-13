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Espreso.tvОбщество"Граничит с государственной изменой": Арьев о возможной встрече Зеленского с путинским топ-чиновником Патрушевым в Омане

"Граничит с государственной изменой": Арьев о возможной встрече Зеленского с путинским топ-чиновником Патрушевым в Омане

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев прокомментировал возможную встречу президента Зеленского с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

Свою позицию он высказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV

Арьев сказал, что люди, которые окружают Зеленского, ищут контактов с Москвой.

"Ермак, который сейчас возглавил Офис президента, отвечает в том числе за контакты с РФ. Сейчас уже есть информация о том, что в Омане прошли 4-часовые переговоры с Петрушевым (глава Совбеза РФ, - ред). И в данном случае, я считаю, что эти вещи являются вопросом национальной безопасности ", - сказал нардеп.

Он отметил, что хуже всего, то, что это происходит сейчас подковёрно и в условиях, когда идут сепаратные переговоры с агрессором, это граничит уже с тем, что прописано в ст 111 УК Украины (Государственная измена), но это должны квалифицировать юристы.

 

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