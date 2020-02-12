Два Андрея, кроме Владимира. Помирит ли Ермак Украину с Россией?

12 февраля, 2020, 12:43

Замену одного Андрея на другого в ОПУ (Ермака на Богдана) многие восприняли как начало конца и уже просмотрели варианты эмиграции

Потому что Андрей Ермак за несколько месяцев сам создал себе ореол человека, который пойдет на любое примирение с Донбассом и легализует самозванцев в законную местную власть.

Все бы было так, но Ермак на самом деле намного больше проблема для самого президента Зеленского. Который, очевидно, выбрал не того, кто подсказывал в экспрессивной манере как сделать правильно. А того, кто рукоплескае президенту всегда и в любой ситуации. Проблема Андрея Богдана была в том, что в какой-то момент его подвело собственное "эго", а другие фавориты хотели засвидетельствовать свою лояльность и получить от этого выгоду.

Владимир Зеленский только сам недавно отпустил эйфорию медового месяца и начал искать тех, кто будет действовать тихо, не привлекая внимания СМИ и остальных гиен во властной команде - и наладит некую систему.

За последние несколько месяцев Андрей Ермак начал активно общаться с прессой, явно подружился с министром МВД Аваковым и олигархом Ринатом Ахметовым - буквально за несколько часов до назначения он мило общался на новом канале последнего с Евгением Киселевым - и сейчас то интервью крутят нон-стоп .

То есть - Андрей Ермак создал себе имидж человека, который со всеми дружит. А не лезет на рожон, как его предшественник во главе ОПГ.

В свое время иллюзию "давайте найдем эффективного менеджера" имели Виктор Ющенко и Петр Порошенко , в которых после кадровых поисков в командах появились Виктор Балога и Игорь Райнин. Первый должен был помочь Ющенко показать управления государством и потопить Юлию Владимировну Тимошенко, пока главы больше интересовали кувшины трипольской культуры. Второй - надувал щеки, как эффективный менеджер целых три года и только прошлой осенью оказалось, что бывший член СДПУ (о) сильно страдал в рядах патриотов, порывался уйти - и наконец счастливо возглавил харьковский центр ОПЗЖ.

"Санта-Барбара" в команде Зеленского и не собирается прекращаться. Стоит лишь взглянуть на первые назначения Ермака исключительно в своей команде. Так, его пресс-секретарем стала Даша Заривна, она не просто редактор модного глянца. Она бывшая жена того "смотрящего" за Минюстом, которому на новую свадьбу с новой избранницей в Сен-Тропе ездил Андрей Богдан . Насколько известно автору, Андрей Довбенко так и остается "смотрящим" за Минюстом - но спрашивать по это уже стоит нового главы ОПГ.

Второе, тень тайных чаепитий Ермака с Дмитрием Козаком - автором плана, как всучить нам ОРДЛО и оплатить все, что поломали россияне - только усиливаться с каждым заявлением хоть Зеленского. Хоть очередного Арахамии.

Ведь Ермак еще не успел нормально вещи занести в кабинет на Банковой, а Арахамия уже начинает артикулировать худшие опасения и готов дать воду в Крым в обмен на определенный компромисс по Донбассу - с выплатами пенсий жителям, амнистии боевикам, восстановлением территорий за счет бюджета Украины.

Это фактически закроет для России вопрос Крыма очень надолго, то есть мы фактически признаем аннексию, к чему уж Кремль давно стремится. Еще - показываем партнерам из ЕС, мы согласны на оккупацию и можно снимать санкции - потому что их как раз за Крым и наложили на Россию. Третье, показываем, что мы лохи, которых соседнее государство может пытать, расстреливать, оккупировать, раздевать как липку - а негумовий украинский бюджет еще и спонсировать все эти сомнительные удовольствия.

Андрею Ермаку нет в сущности разницы, озвучивать - он из той категории людей, которые ко всему, что они делают, относится как к бизнесу. Поднять бабла, достичь статуса и никаких идеологических заморочек. Никакого плана развития страны без попытки прогнуться под ситуацию или момент. Три созыва подряд Ермак был помощником Эльбруса Тедеева, затем продюсировал ленты со словаками, сейчас уже зачесалось показать "эффективный мир" на Донбассе путем договоренностей с Козаком. Все это случайный генератор хайпових идей уже щедро вкладывают в голову и уста президента Зеленского. В свежем интервью "Интерфаксу" Владимир Александрович возлагает большие миротворческие надежды на ... зрительный контакт с Путиным на предстоящих встречах.

"Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - говорит гарант.

Замена Богдана и Ермака самом деле была вопросом времени: и не потому, что гедониста Богдана задушило его собственное ЧСВ, просто Зеленский вырос и оперился и ему уже не нужны люди, которые видели его в раздумьях: а зачем мне то президентство. Более того уговаривали его попробовать пойти на выборы - ведь именно Богдан свое время уговорил Шестого попробовать перенести свой образ с кино в люди. Ермак - это уже выбор сугубо президента, который не любит критику, обожает теплые ванны и которому надо сплошная похвала, что он молодец. Впрочем это заблуждение может сыграть с президентом плохую роль - так можно с первого стать тем, кто идет на поводу у способных манипуляторов.

Вот свежее заявление с сайта президента, где Зеленский признает проблему массового перехода в российское гражданство тех, кто живет в ОРДЛО. Понимая это - он никоим образом не говорит о том, что выборы в такой ситуации надо перенести на несколько лет после взятия границы под контроль. Никаких мер по наказанию тех, у кого дома будет состав паспортов, и тех, кто будет работать на РФ и дальше, прикрываясь "а что тут такого, это майданутые виноваты". Просто надо увеличить квоты на бюджетные места для молодежи и создать "горячую линию".

Бурная имитация работы ОПУ и овациезависимость президента делают его зависимым от любых манипуляций - прежде всего российских, если Ермак все же агент Кремля.

Россия не отдаст Донбасс на таких условиях, как того хочет Украина. Это уже прошли Молдова и Грузия со своими ПМР и Абхазией. Кремль не отдаст Крым - пустите лишь воду, дураки. Собственно, поэтому игры Ермака и обещания Зеленского о единении нации вокруг компромиссов по Донбассу только отнимают время от других приоритетных задач - экономики, обороноспособности и улучшения жизни на подконтрольной территории. Без всего этого Зеленский и его новый глава ОПГ похожи на звезду Василия и его продюсера Валентина. Последний во всех скетчах хотел пробиться в мюзикл Константина Эрнста на «Первый», но не получилось. Там таких на аперетив едят.