Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев

6 февраля, 2020, 19:38

Николай Княжицкий

"Мелодрамы на украинском языке смотрят хуже, чем комедии", - заявляет продюсер 1+1 Елена Еремеева

И поэтому они мелодрамы снимают на русском.

Говорят "украинский сложнее дается для этого жанра". Больно читать о таком унижение языка. При чем здесь жанр? Комедии просто смотрят лучше, чем мелодрамы. И поэтому "Бешеная свадьба" собрала такую кассу. Украинский - богатый европейский язык. Лирических романсов на украинском написано больше, чем на русском и французском.

Просто украиноненавистникам и тем, кто к украинскому относится свысока кажется, что о "высокой любви" на селянском языке говорить странно. Когда впервые появились переводы сериалов, то даже украиноненавистники "Альфа" встретили на ура украинский, а над "Санта Барбарой" смеялись. Потому что украинский для странных зверюшек, а люди в галстуках им пользоваться не могут. Тем более говорить о любви. Разве что в шароварах.

Утверждение плюсов опровергает кинопрокат, где мелодрамы на русский никто не переводит. И на украинском хорошо смотрят.

Высказывания продюсера 1+1 - расистские, унижающие украинцев. Считаю, что она должна извиниться. Как, впрочем, и руководители СБУ, проводившие обыски у журналистов этого канала. Уважение к украинскому языку, свобода слова должны быть защищены в Украине.