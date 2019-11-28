В декабре что ни день - праздник! Екатерины, Андрея, Миколая и Рождество, День чая, День календаря и подарков: традиции, приметы, праздничные фишки

1 декабря, 2019, 09:19

Татьяна Зинченко

С первого дня декабря начинается цикл зимних праздников. Расскажем о наибольших из них, что они символизируют, какие имеют традиции и приметы

Декабрь - месяц, в котором больше всего праздников. И сколько бы мы не жаловались на холод и темноту в этом месяце, из-за почти ежедневных праздников в нем обычно он проходит ярко, празднично и вдохновенно. "От Романа до Иордана" - есть такая хорошая поговорка о праздниках, которые будут сопровождать нас почти половину зимы.

Зимние праздники раскрывают веселый нрав украинцев, щедрую и искреннюю душу. Они - с песнями и танцами (когда завершается пост), а в период поста - это подготовка к Рождеству, проверка примет, подведение итогов в стиле народных традиций и гадания.

Наши бабушки и дедушки не особо вдавались в размышления о плюсах и минусах каждого времени года, для них практически не существовало такого понятия, как осенняя депрессия или весенний авитаминоз. Если говорилось о временах года, то они условно делились на зиму и лето.

"Сколько там той зимы" - в этой шутке есть и доля правды, потому что зима была в основном для празднований и отдыха, а поэтому быстро заканчивалась. "Даст Бог, доживем до лета", - говорили наши прадеды и очень радовались появлению весеннего солнца и снега, который таял, и брались за орудия труда: сеять, сажать, выращивать.

Романа и Введение - "морозы еще зимы не делают"

1 декабря - Романа. Имя трактуется двояко: латинское имя, означает "римский, римлянин", или греческое имя, означающее "сильный, крепкий". В народе святой Роман был широко известен как целитель. Ему молились о том, чтобы почувствовать радость материнства.

В народе говорят, что "Роман дает заспиванку всей зимы: год замыкает, зиму начинает, хитрые узоры на окнах расписывает, глаза снегами тешит".

По погоде на Романа определяют зиму - если день теплый, то и зима теплая. Если в течение дня будет изменение в погоде, то столько раз она будет меняться зимой. В полдень холод и метель - такая будет и середина зимы. А вечерняя метель затянет зиму надолго.

Увидите вечером на Романа в небе месяц будет в кругу, знайте: это к хорошей погоде. Месяц "в рукавицах", то есть в ярких бликах и сиянии - намечается мороз.

7 декабря - Екатерины. Начинается настоящая зима

В этот день чествуют святую великомученицу Екатерину, которая приняла христианскую веру и которую поэтому убили по приказу тогдашнего императора.

С этого дня "законно" начинаются настоящие морозы.

Но морозы - морозами, нам не привыкать. Главное - не забыть, что только в этот день можно гадать и парням и гадания в этот день имеет настоящую силу, так говорят в народе. Накануне им надо соблюсти пост, чтобы "Бог послал хорошую жену".

Вечером перед днем Екатерины молодежь идет на вечеринку. И как раз на них хорошо ребятам, как, впрочем, и девушкам, поставить в воду вишневую веточку. Есть большая вероятность, что к Рождеству она расцветет, и это означает, что "садовник" или "садовница" в этом году точно найдут свою пару и скоро свадьба. Так же гадали и на членов семьи.

А еще на Екатерины девушки "призывали судьбу". Такие обряды проводили на Екатерины, на Андрея, на Старый Новый год.

Приметы на Екатерины

Если на Екатерины холодно, может быть неурожай (голодно).

Как Екатерина по воде, то Рождество по льду.

На святую Екатерину прячься под перину.

13 декабря - Андрея Первозванного. "Андрея, Андрея, на тебя конопли сею"

Покровитель молодежи. Поэтому на Андрея молодежь собиралась на вечерницы, веселилась, грызли семечки, шутила и гадала.

А еще с давних времен, со времен поклонения солнцу, к нам перебралась традиция выпекания Калиты - обрядового хлеба, большого круглого коржа с дыркой посередине. Девушки выжимали на нем орнамент и подвешивали его к потолку. Иногда месили тесто на отваре любистка. Любисток - любимое растение девушек, водой с ним умывались, делали из него букеты - чтобы парни любили. Сторожил калиту так называемый "Господин Калитинский", держа в руке тряпку, обмазанную в саже. Другой участник игры, оседлав кочергу ("Господин Коцюбинский»), скакал к нему, и между ними происходил шуточный диалог.

Гадания и поверья на Андрея

Девушки выходили на огород и символически сеяли зерно или лен, говоря: "Андрей, Андрей, на тебя конопли сею". Этот обряд означал засев своей судьбы, потому что зерно всегда ассоциировалось с посевом своей судьбы.

Девушка принимала горсть зерна со снегом, которое только что посеяла, и рассматривала в доме: если количество зерен было парным, значит - быть в паре.

Выпекали блин и утром выбегали с ним на дорогу.

Собирали в охапку дрова - если четное число, в этом году выйдут замуж.

Перед сном девушки под кровать ставили миску с водой. А на нее клали доску-мостик. Если во сне парень переведет ее через тот мостик - он ее засватае.

Перебрасывали через забор ботинок: в какую сторону повернет носок, с той стороны ждать судьбу.

Девушки ходили считать кол ограждения, девятый кол завязывали лентой. А утром после того завязанном кола определяла суженого: высокий или низкий, прямой или кривой, толстый или стройный и тому подобное.

О характере будущего мужа узнавали так: пускали в дом ночью курицу - если она тихонько начинала клевать зерно, то жених будет спокойный, если курица бегала - будет грозный и ругаться.

14 декабря - Наума. Лучшие инвестиции - в учение!

Святого считают покровителем науки. Когда-то в эти зимние дни дети начинали обучение, потому что заканчивались дома все основные работы и они имели свободное время.

17 декабря - Варвары-великомученицы

Святая Варвара, считают верующие, обладает даром помогать людям, спасать их от внезапной (трагической) смерти.

В этот день также гадали, но только девушки. Жгли газеты на тарелке, и по очертаниям пламя узнавали лица суженого. Рассматривали пепел - с этой же целью. Варили постные вареники с "секретной" начинкой: все вареники, к примеру, с маком, один с яблоками. И кому он придется, и первая из компании девушек выйдет замуж.

19 декабря - святого Миколая Чудотворца

Весь день накануне своего праздника святой Миколай выпекает ароматные сладкие звездочки, которые, попадая в его сумку, становятся похожими на него самого. А на следующий день он в пышном кожухе с помощниками-ангелами разносит подарки послушным детям, выполняя еще множество их просьб. Это - одна из многочисленных легенд, которую приписывают самых почитаемых святых.

Традиции на Миколая

Хозяева варили пиво, созвали гостей, веселились, поздравляли снежную зиму. А после обеда запрягали лошадей и с песнями и веселыми возгласами ездили вокруг села - "узнать, скользкий снег в этом году выпал!".

Во многих городах и селах в этот день - храмовый праздник. Даже сейчас только в Киеве на Подоле есть три церкви Святого Николая с древним легендам.

На Миколая заключались договоры и соглашения, так как все были уверены, что в этот святой день никто не решится на обман.

А еще с праздника Миколая в украинских городах начинали работать ярмарки, где устанавливалась цена на хлеб и муку.

У нас этого святого называют "скоропомощьным", ведь он всегда спешит на помощь тем, кто в этом нуждается.

Народные приметы на Миколая:

Если на Миколая день холодный и ясный - год покажется урожайным.

Если на Миколая день теплый выдался - ожидай суровых морозов.

Какой день на Миколая зимнего, такой и на Миколая летнего.

В каждом году два Миколая: на первый Миколай не бывает холодно никогда, а во второй Миколай не бывает тепла никогда.

На Миколая пойдет дождь, то урожай на озимые.

На Миколая морозный день - на уроду хлеба и овощей.

Если в день Миколая заметает след, дороге не стоять от Николая до Рождества.

Сколько дает день Миколая снега, столько будет травы на Миколая теплого.

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22 декабря - женский праздник, День надежды

Или Зачатия Праведной Анной Пресвятой Богородицы. В этот день бездетные родители молятся Матери Богородицы, чтобы Она подарила им ребенка.

Все женщины, особенно те, которые хотели детей, накануне праздника потребляли только хлеб и воду. Утром шли в церковь, исповедовались, причащались и молились Святой Заступнице за будущих потомков.

В этот день беременным женщинам нельзя было ничего делать.

Приметы на Анны:

Если идет дождь - вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день - на урожай фруктов.

Солнечный день - Новый год будет морозным; если скрывается за тучами, а на деревьях виснет иней - под Новый год будет облачно, с оттепелью.

Какая Анна к ночке, такая зима к весноньке.

А в древности в народе называли "рожденьем солнца", потому что он - самый короткий день года. А все потому, что этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно "возвращает на лето, а зима на мороз". Говорят: "На Анны световой день добавляется на воробьиный шаг". В древности был такой обычай: звонарю, который извещал о рождении солнца, давали 24 сребреники, а за то, что объявлял летом "возвращение солнца на зиму", сажали на сутки в тюрьму.

Вообще считается, что лето встречается с зимой два раза в год: на Сретение и в день святой Анны.

Хороший обычай существовал на Анны: изготавливать рождественские украшения - "пауков" и "ежей" из соломы. И вообще с этого дня уже можно готовиться к весне - солнце на лето поворачивает!

Два Рождества - одна радость

Рождество - День рождения, которого больше ожидает без преувеличения, все население планеты, независимо от вероисповедания, взглядов, системы ценностей и взглядов. Это, собственно, тот случай, когда все детали не имеют значения по сравнению с самым праздником: рождением Спасителя.

По Григорианскому календарю, празднование приходится на 25 декабря, по Юлианскому - на 7 января. Большинство христиан всего мира величают рождения Сына Божьего 25 декабря.

Но лучше всего в ситуации определения даты празднования - то, что каждый имеет право на такое определение. Многолетняя традиция празднования Рождество 7 января также сильная, поэтому эти оба праздника - и 25 декабря и 7 января - остаются как Рождество Христово. Поэтому дата опять не играет решающего значения: главное - осознавать, переживать эти дни как дни рождения Спасителя, который придет на эту землю искупить наши грехи и подарить этим вечную жизнь. И сколько бы логики мы не выискивали в этих библейских утверждениях, которую науку не применяли, чтобы опровергнуть эти легенды, за тысячелетия они так не спростувалися и не отменились, а еще больше укрепились.

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Декабрь богат и на международные праздники, которые прекрасно прижились у нас и делают немного пасмурно декабря праздничным и содержательным.

15 декабря - Международный день чая

Каждый знает, что пить горячую воду с ароматами и множеством вкусов приятно: она и успокоит, и согреет, и подлечит. И каких только трав не употребляли люди! К примеру, древние шумеры заваривали мирись и иву. Гиппократ, побывав в Скифии, писал об использовании ревеня, полыни и других растений. А тем временем в теплых краях, на востоке планеты, росло маленькое растение под названием "чай", которое впоследствии покорило весь мир.

Мы давно облюбовали черный и зеленый. А еще с удовольствием, если приготовим, пьем чай цветочный, ягодный, лесной, комбинированный, который, кроме вкуса и аромата, имеет еще и определенные лечебные свойства. Многим нравится липовый, мятный, малиновый, розовый, жасминовый и многие другие. Готовит чай каждый по-разному. Цветы и листья заваривают в фарфоровом чайнике, заливая крутым кипятком и несколько минут держат на слабом огне, или просто настаивают.

Мы предлагаем вам самые ароматные, полезные, вкусные чаи - выбирайте на здоровье!

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26 декабря - День подарков

Хорошее и приятный праздник, потому что, говорим мы об этом или нет, но подарок - каждому приятно! И, что интересно - чем больше души вложено в подарок, тем он ценнее. Через подарок можно передать не только свою нежность и заботу, но и показать всю искренность своих чувств и переживаний относительно любимого человека, друга или подруги, родственника, знакомого, коллегу по работе или даже начальнику. Еще когда в далекой Великобритании и связанных с ней стран Британского содружества, а именно в Канаде и Австралии, Новой Зеландии и на Самоа, Кирибати и в других странах, возник это удивительный праздник, праздник сюрпризов, праздник подарков, праздник внимания. Делайте подарки - это очень приятно!

28 декабря - День календаря

28-го декабря 1708 по инициативе Петра I был издан первый гражданский календарь. Григорианский календарь на территории бывшей Российской империи, а затем Советской России был введен в эпоху революционных изменений с 14 февраля 1918 года. Примечательно, что в период с 1930-го по 1940-й год советские власти даже установили свой своеобразный советский революционный календарь, в котором был реализован пятидневная неделя и несколько чисто политических моментов.

Как видим, декабрь по праздникам занимает пальму первенства. Каждый может выбирать, что и как праздновать, потому что праздник - априори неканоническое событие. Это впечатление, настроение, чувство единства рода и народа, ощущение вдичности от пребывания на земле. Праздничное настроение создается каждым лично. Вдохновение на это, приятных сюрпризов, предсказаний, чудес, которые в эти дни точно есть! И хороших праздников!