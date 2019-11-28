В декабре что ни день - праздник! Екатерины, Андрея, Миколая и Рождество, День чая, День календаря и подарков: традиции, приметы, праздничные фишки
Декабрь - месяц, в котором больше всего праздников. И сколько бы мы не жаловались на холод и темноту в этом месяце, из-за почти ежедневных праздников в нем обычно он проходит ярко, празднично и вдохновенно. "От Романа до Иордана" - есть такая хорошая поговорка о праздниках, которые будут сопровождать нас почти половину зимы.
Зимние праздники раскрывают веселый нрав украинцев, щедрую и искреннюю душу. Они - с песнями и танцами (когда завершается пост), а в период поста - это подготовка к Рождеству, проверка примет, подведение итогов в стиле народных традиций и гадания.
Наши бабушки и дедушки не особо вдавались в размышления о плюсах и минусах каждого времени года, для них практически не существовало такого понятия, как осенняя депрессия или весенний авитаминоз. Если говорилось о временах года, то они условно делились на зиму и лето.
"Сколько там той зимы" - в этой шутке есть и доля правды, потому что зима была в основном для празднований и отдыха, а поэтому быстро заканчивалась. "Даст Бог, доживем до лета", - говорили наши прадеды и очень радовались появлению весеннего солнца и снега, который таял, и брались за орудия труда: сеять, сажать, выращивать.
Романа и Введение - "морозы еще зимы не делают"
1 декабря - Романа. Имя трактуется двояко: латинское имя, означает "римский, римлянин", или греческое имя, означающее "сильный, крепкий". В народе святой Роман был широко известен как целитель. Ему молились о том, чтобы почувствовать радость материнства.
В народе говорят, что "Роман дает заспиванку всей зимы: год замыкает, зиму начинает, хитрые узоры на окнах расписывает, глаза снегами тешит".
По погоде на Романа определяют зиму - если день теплый, то и зима теплая. Если в течение дня будет изменение в погоде, то столько раз она будет меняться зимой. В полдень холод и метель - такая будет и середина зимы. А вечерняя метель затянет зиму надолго.
Увидите вечером на Романа в небе месяц будет в кругу, знайте: это к хорошей погоде. Месяц "в рукавицах", то есть в ярких бликах и сиянии - намечается мороз.
7 декабря - Екатерины. Начинается настоящая зима
В этот день чествуют святую великомученицу Екатерину, которая приняла христианскую веру и которую поэтому убили по приказу тогдашнего императора.
С этого дня "законно" начинаются настоящие морозы.
Но морозы - морозами, нам не привыкать. Главное - не забыть, что только в этот день можно гадать и парням и гадания в этот день имеет настоящую силу, так говорят в народе. Накануне им надо соблюсти пост, чтобы "Бог послал хорошую жену".
Вечером перед днем Екатерины молодежь идет на вечеринку. И как раз на них хорошо ребятам, как, впрочем, и девушкам, поставить в воду вишневую веточку. Есть большая вероятность, что к Рождеству она расцветет, и это означает, что "садовник" или "садовница" в этом году точно найдут свою пару и скоро свадьба. Так же гадали и на членов семьи.
А еще на Екатерины девушки "призывали судьбу". Такие обряды проводили на Екатерины, на Андрея, на Старый Новый год.
Приметы на Екатерины
- Если на Екатерины холодно, может быть неурожай (голодно).
- Как Екатерина по воде, то Рождество по льду.
- На святую Екатерину прячься под перину.
13 декабря - Андрея Первозванного. "Андрея, Андрея, на тебя конопли сею"
Покровитель молодежи. Поэтому на Андрея молодежь собиралась на вечерницы, веселилась, грызли семечки, шутила и гадала.
А еще с давних времен, со времен поклонения солнцу, к нам перебралась традиция выпекания Калиты - обрядового хлеба, большого круглого коржа с дыркой посередине. Девушки выжимали на нем орнамент и подвешивали его к потолку. Иногда месили тесто на отваре любистка. Любисток - любимое растение девушек, водой с ним умывались, делали из него букеты - чтобы парни любили. Сторожил калиту так называемый "Господин Калитинский", держа в руке тряпку, обмазанную в саже. Другой участник игры, оседлав кочергу ("Господин Коцюбинский»), скакал к нему, и между ними происходил шуточный диалог.
Гадания и поверья на Андрея
- Девушки выходили на огород и символически сеяли зерно или лен, говоря: "Андрей, Андрей, на тебя конопли сею". Этот обряд означал засев своей судьбы, потому что зерно всегда ассоциировалось с посевом своей судьбы.
- Девушка принимала горсть зерна со снегом, которое только что посеяла, и рассматривала в доме: если количество зерен было парным, значит - быть в паре.
- Выпекали блин и утром выбегали с ним на дорогу.
- Собирали в охапку дрова - если четное число, в этом году выйдут замуж.
- Перед сном девушки под кровать ставили миску с водой. А на нее клали доску-мостик. Если во сне парень переведет ее через тот мостик - он ее засватае.
- Перебрасывали через забор ботинок: в какую сторону повернет носок, с той стороны ждать судьбу.
- Девушки ходили считать кол ограждения, девятый кол завязывали лентой. А утром после того завязанном кола определяла суженого: высокий или низкий, прямой или кривой, толстый или стройный и тому подобное.
- О характере будущего мужа узнавали так: пускали в дом ночью курицу - если она тихонько начинала клевать зерно, то жених будет спокойный, если курица бегала - будет грозный и ругаться.
14 декабря - Наума. Лучшие инвестиции - в учение!
Святого считают покровителем науки. Когда-то в эти зимние дни дети начинали обучение, потому что заканчивались дома все основные работы и они имели свободное время.
17 декабря - Варвары-великомученицы
Святая Варвара, считают верующие, обладает даром помогать людям, спасать их от внезапной (трагической) смерти.
В этот день также гадали, но только девушки. Жгли газеты на тарелке, и по очертаниям пламя узнавали лица суженого. Рассматривали пепел - с этой же целью. Варили постные вареники с "секретной" начинкой: все вареники, к примеру, с маком, один с яблоками. И кому он придется, и первая из компании девушек выйдет замуж.
19 декабря - святого Миколая Чудотворца
Весь день накануне своего праздника святой Миколай выпекает ароматные сладкие звездочки, которые, попадая в его сумку, становятся похожими на него самого. А на следующий день он в пышном кожухе с помощниками-ангелами разносит подарки послушным детям, выполняя еще множество их просьб. Это - одна из многочисленных легенд, которую приписывают самых почитаемых святых.
Традиции на Миколая
- Хозяева варили пиво, созвали гостей, веселились, поздравляли снежную зиму. А после обеда запрягали лошадей и с песнями и веселыми возгласами ездили вокруг села - "узнать, скользкий снег в этом году выпал!".
- Во многих городах и селах в этот день - храмовый праздник. Даже сейчас только в Киеве на Подоле есть три церкви Святого Николая с древним легендам.
- На Миколая заключались договоры и соглашения, так как все были уверены, что в этот святой день никто не решится на обман.
- А еще с праздника Миколая в украинских городах начинали работать ярмарки, где устанавливалась цена на хлеб и муку.
- У нас этого святого называют "скоропомощьным", ведь он всегда спешит на помощь тем, кто в этом нуждается.
Народные приметы на Миколая:
Если на Миколая день холодный и ясный - год покажется урожайным.
Если на Миколая день теплый выдался - ожидай суровых морозов.
Какой день на Миколая зимнего, такой и на Миколая летнего.
В каждом году два Миколая: на первый Миколай не бывает холодно никогда, а во второй Миколай не бывает тепла никогда.
На Миколая пойдет дождь, то урожай на озимые.
На Миколая морозный день - на уроду хлеба и овощей.
Если в день Миколая заметает след, дороге не стоять от Николая до Рождества.
Сколько дает день Миколая снега, столько будет травы на Миколая теплого.
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22 декабря - женский праздник, День надежды
Или Зачатия Праведной Анной Пресвятой Богородицы. В этот день бездетные родители молятся Матери Богородицы, чтобы Она подарила им ребенка.
Все женщины, особенно те, которые хотели детей, накануне праздника потребляли только хлеб и воду. Утром шли в церковь, исповедовались, причащались и молились Святой Заступнице за будущих потомков.
В этот день беременным женщинам нельзя было ничего делать.
Приметы на Анны:
Если идет дождь - вся весна будет дождливой.
Тихий и безветренный день - на урожай фруктов.
Солнечный день - Новый год будет морозным; если скрывается за тучами, а на деревьях виснет иней - под Новый год будет облачно, с оттепелью.
Какая Анна к ночке, такая зима к весноньке.
А в древности в народе называли "рожденьем солнца", потому что он - самый короткий день года. А все потому, что этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно "возвращает на лето, а зима на мороз". Говорят: "На Анны световой день добавляется на воробьиный шаг". В древности был такой обычай: звонарю, который извещал о рождении солнца, давали 24 сребреники, а за то, что объявлял летом "возвращение солнца на зиму", сажали на сутки в тюрьму.
Вообще считается, что лето встречается с зимой два раза в год: на Сретение и в день святой Анны.
Хороший обычай существовал на Анны: изготавливать рождественские украшения - "пауков" и "ежей" из соломы. И вообще с этого дня уже можно готовиться к весне - солнце на лето поворачивает!
Два Рождества - одна радость
Рождество - День рождения, которого больше ожидает без преувеличения, все население планеты, независимо от вероисповедания, взглядов, системы ценностей и взглядов. Это, собственно, тот случай, когда все детали не имеют значения по сравнению с самым праздником: рождением Спасителя.
По Григорианскому календарю, празднование приходится на 25 декабря, по Юлианскому - на 7 января. Большинство христиан всего мира величают рождения Сына Божьего 25 декабря.
Но лучше всего в ситуации определения даты празднования - то, что каждый имеет право на такое определение. Многолетняя традиция празднования Рождество 7 января также сильная, поэтому эти оба праздника - и 25 декабря и 7 января - остаются как Рождество Христово. Поэтому дата опять не играет решающего значения: главное - осознавать, переживать эти дни как дни рождения Спасителя, который придет на эту землю искупить наши грехи и подарить этим вечную жизнь. И сколько бы логики мы не выискивали в этих библейских утверждениях, которую науку не применяли, чтобы опровергнуть эти легенды, за тысячелетия они так не спростувалися и не отменились, а еще больше укрепились.
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Декабрь богат и на международные праздники, которые прекрасно прижились у нас и делают немного пасмурно декабря праздничным и содержательным.
15 декабря - Международный день чая
Каждый знает, что пить горячую воду с ароматами и множеством вкусов приятно: она и успокоит, и согреет, и подлечит. И каких только трав не употребляли люди! К примеру, древние шумеры заваривали мирись и иву. Гиппократ, побывав в Скифии, писал об использовании ревеня, полыни и других растений. А тем временем в теплых краях, на востоке планеты, росло маленькое растение под названием "чай", которое впоследствии покорило весь мир.
Мы давно облюбовали черный и зеленый. А еще с удовольствием, если приготовим, пьем чай цветочный, ягодный, лесной, комбинированный, который, кроме вкуса и аромата, имеет еще и определенные лечебные свойства. Многим нравится липовый, мятный, малиновый, розовый, жасминовый и многие другие. Готовит чай каждый по-разному. Цветы и листья заваривают в фарфоровом чайнике, заливая крутым кипятком и несколько минут держат на слабом огне, или просто настаивают.
Мы предлагаем вам самые ароматные, полезные, вкусные чаи - выбирайте на здоровье!
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26 декабря - День подарков
Хорошее и приятный праздник, потому что, говорим мы об этом или нет, но подарок - каждому приятно! И, что интересно - чем больше души вложено в подарок, тем он ценнее. Через подарок можно передать не только свою нежность и заботу, но и показать всю искренность своих чувств и переживаний относительно любимого человека, друга или подруги, родственника, знакомого, коллегу по работе или даже начальнику. Еще когда в далекой Великобритании и связанных с ней стран Британского содружества, а именно в Канаде и Австралии, Новой Зеландии и на Самоа, Кирибати и в других странах, возник это удивительный праздник, праздник сюрпризов, праздник подарков, праздник внимания. Делайте подарки - это очень приятно!
28 декабря - День календаря
28-го декабря 1708 по инициативе Петра I был издан первый гражданский календарь. Григорианский календарь на территории бывшей Российской империи, а затем Советской России был введен в эпоху революционных изменений с 14 февраля 1918 года. Примечательно, что в период с 1930-го по 1940-й год советские власти даже установили свой своеобразный советский революционный календарь, в котором был реализован пятидневная неделя и несколько чисто политических моментов.
Как видим, декабрь по праздникам занимает пальму первенства. Каждый может выбирать, что и как праздновать, потому что праздник - априори неканоническое событие. Это впечатление, настроение, чувство единства рода и народа, ощущение вдичности от пребывания на земле. Праздничное настроение создается каждым лично. Вдохновение на это, приятных сюрпризов, предсказаний, чудес, которые в эти дни точно есть! И хороших праздников!
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