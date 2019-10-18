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Espreso.tvОбществоНовый год и Рождество на Софийской и Контрактовой: обнародовано расписание празднования в Киеве

Новый год и Рождество на Софийской и Контрактовой: обнародовано расписание празднования в Киеве

На двух площадях столицы с 14 декабря по 19 января будет работать праздничная ярмарка, фудкорты, фотозоны, пройдут выступления известных артистов и другие развлечения

Об этом сообщили организаторы новогодних гуляний в Facebook.

На Софийской и Контрактовой площадях установят новогодние елки. Здесь также откроется еще 14 декабря праздничная ярмарка.

Празднования на Софийской площади пройдут с 19 декабря по 13 января. Украинцев приглашают окунуться в волшебный мир приключений Щелкунчика, сфотографироваться с любимыми героями сказки среди ярких огней и украшений. Именно здесь представят украинскую интерпретацию известной рождественской истории.

На Контрактовой площади с 19 декабря до 19 января празднование будет проходить в народных традициях. В частности, здесь запланированы рождественская ярмарка, народные гуляния, здесь расположатся стрит-арт каток, резиденция Святого Николая, колоритные арт-объекты в опишнянском стиле.

 

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