Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове

3 октября, 2019, 19:08

Новый секретарь Совбеза работал ранее мэром Луганска и главой Луганской ОГА

Еспресо.TV рассказывает об интересных деталях из биографии нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

1. Данилов родился в 1962 году в городе Красный Луч Луганской области. В 1981 году он закончил Старобельский совхоз-техникум, где получил специальность ветеринар.

2. Документы о высшем образовании Данилов получил уже после своей работы на посту мэра Луганска.

В 1999 году он закончил Луганский педагогический университет им. Шевченко, где получил спецальнисть учитель всемирной истории. А в 2000 году Данилов стал магистром менеджмента, получив диплом Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

3. С 1983 года Данилов работал в Ворошиловграде (тогдашнее название Луганска). Будущий мэр работал в "зооуголке" парка культуры и отдыха имени Первого мая. С началом перестройки Данилов занялся предпринимательской работой.

С 1987 по 1990 годы он возглавлял кооператив "Белый Аист". А с 1991 по 1994 годы был директором малого предприятия "Вера".

Читайте также: 10 фактов из жизни секретаря СНБО Александра Данилюка

4. С июля 1994 по сентябрь 1997 года Данилов был председателем Луганского городского совета. В 31 год он стал самым молодым мэром Луганска в истории города.

Интересно, что в отличие от многих других представителей донбасского политикума Данилов не принадлежал к Партии регионов.

Однако в 1996-1997 годах Данилов был членом СДПУ (о). Партию уже тогда возглавлял адвокат Виктор Медведчук.

5. Причиной для отставки с поста мэра якобы стал конфликт с тогдашним заместителем губернатора Луганщины Александром Ефремовым.

Данилова обвиняли в финансовых махинациях. Кроме того, луганская пресса связывала его с криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году.

6. В период с 1999 по 2005 год Данилов работал старшим преподавателем Восточноукраинского университета, советником комитета ВР по вопросам промышленной политики, председателем общественной организации "Луганская инициатива" и заместителем директора Института евроинтеграции и развития.

С октября 2002 года Данилов был заместителем председателя партии "Яблоко". Руководителем этой политической силы был предприниматель Михаил Бродский.

7. В 2004 году он был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко. Это было непростой задачей, учитывая, что команда Виктора Януковича считала Луганщину своим вторым базовым регионом.

4 февраля 2005 года, сразу после победы Оранжевой революции, Данилов был назначен председателем Луганской облгосадминистрации. На этой должности он работал до 11 ноября 2005 года, как раз до периода распада большой оранжевой коалиции.

8. В 2006 году был избран нардепом от Блока Юлии Тимошенко. В партийном списке Данилов был под №42. В Раде Данилов был членом комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Осенью 2007 года в Украине состоялись досрочные парламентские выборы, после которых Данилов потерял депутатский мандат. БЮТ на этих выборах выступил неплохо, но существенно изменил состав своей фракции.

По словам Данилова, с 2007 по 2014 год он занимался своими проектами, в частности вел культурологическую программу.

В 2014 году стал одним из основателей общественной организации "Общественное око".

9. 23 июля 2019 года Данилова назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 27 сентября секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с занимаемой должности.

3 октября Данилова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

10. Согласно электронной декларации, у Данилова есть квартира в Киеве общей площадью 352,3 кв. м.

Кроме того, у него в собственности терраса, кладовая и мастерская в столице, а также жилой дом (446 кв. м) и земельный участок (3160 кв. м) в селе Мархаливка Васильковского района Киевской области.

Данилов также владеет коллекцией картин (102 штуки) и фарфоровых статуэток (495 штук) и собранием книг (20160 экземпляров)

В собственности жены автомобиль Lexus RX 350 2012 года выпуска, а также пакет акций ОАО "Киевский деревообрабатывающий комбинат".