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Espreso.tvОбществоЭкс-мэра Луганска Алексея Данилова назначили секретарем СНБО

Экс-мэра Луганска Алексея Данилова назначили секретарем СНБО


фото: v-variant
Алексея Данилова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщается на сайте президента.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Данилов несколько месяцев в 2005 году был председателем Луганской ОГА.

В 2006 году избрался депутатом ВР от Блока Юлии Тимошенко. 

С декабря 2007 года работал замдиректора Института европейской интеграции и развития.

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