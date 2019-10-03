Экс-мэра Луганска Алексея Данилова назначили секретарем СНБО
3 октября, 2019, 14:34
Алексея Данилова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны
Об этом сообщается на сайте президента.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславович Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Данилов несколько месяцев в 2005 году был председателем Луганской ОГА.
В 2006 году избрался депутатом ВР от Блока Юлии Тимошенко.
С декабря 2007 года работал замдиректора Института европейской интеграции и развития.
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