Экс-мэра Луганска Алексея Данилова назначили секретарем СНБО

3 октября, 2019, 14:34

Алексея Данилова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщается на сайте президента.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Данилов несколько месяцев в 2005 году был председателем Луганской ОГА.

В 2006 году избрался депутатом ВР от Блока Юлии Тимошенко.

С декабря 2007 года работал замдиректора Института европейской интеграции и развития.