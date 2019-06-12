"Шахтер" придумал, как не платить 1 млн евро за нового тренера
12 июня, 2019, 09:21
Донецкий "Шахтер" продлит аренду бразильца Додо "Витории Гимараеш" в качестве компенсации за главного тренера португальской команды Луиша Каштру
Об этом сообщает Guimaraes Digital .
По данным ресурса, главный тренер "Витории" Луиш Каштру может возглавить "Шахтер" без предусмотренной компенсации за досрочный разрыв контракта с португальским клубом. Вместо того, чтобы выплатить 1 млн евро компенсации, дончане договорились с португальцами о продлении аренды бразильского защитника Додо на сезон-2019/20.
Соглашение 57-летнего португальца действует до лета 2020 года. Он уже прибыл в Украину, чтобы уточнить детали контракта, который будет действовать в течение 2 лет.
В этом сезоне 20-летний футболист забил 2 гола в 11 матчах в составе португальской команды.
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