//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" придумал, как не платить 1 млн евро за нового тренера

"Шахтер" придумал, как не платить 1 млн евро за нового тренера


фото: Mais Guimarães
Донецкий "Шахтер" продлит аренду бразильца Додо "Витории Гимараеш" в качестве компенсации за главного тренера португальской команды Луиша Каштру

Об этом сообщает Guimaraes Digital .

По данным ресурса, главный тренер "Витории" Луиш Каштру может возглавить "Шахтер" без предусмотренной компенсации за досрочный разрыв контракта с португальским клубом. Вместо того, чтобы выплатить 1 млн евро компенсации, дончане договорились с португальцами о продлении аренды бразильского защитника Додо на сезон-2019/20.

Соглашение 57-летнего португальца действует до лета 2020 года. Он уже прибыл в Украину, чтобы уточнить детали контракта, который будет действовать в течение 2 лет.

В этом сезоне 20-летний футболист забил 2 гола в 11 матчах в составе португальской команды.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать