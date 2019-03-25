//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?

Место аварии
В ночь с 24 на 25 марта 1999 года трагически погиб украинский национальный лидер, глава Народного руха Вячеслав Чорновил. Погиб в год проведения президентских выборов. Точно так как в январе 1994 года, то есть тоже в год выборов главы государства, бесследно исчез и до сих пор не найден председатель секретариата Руха, казначей партии Михаил Бойчишин

62-летний Чорновил находился на переднем пассажирском сидении «Тойоты», когда она влетела в нагруженный зерном КамАЗ с прицепом на автодороге Борисполь-Золотоноша под Киевом. Он и его водитель Евгений Павлов погибли сразу, пресс-секретарь политика, известный журналист Дмитрий Понамарчук, который в то время отдыхал на заднем сиденье, получил повреждения, но остался в живых.

По данным Понамарчука, Чорновил умер не сразу и исполнители покушения на него - а он, как и младший сын политика Тарас Чорновил, и многие другие близкие и родные руководителя Руха считают, что это было именно покушение - имели еще несколько минут, чтобы "добить "Вячеслава Максимовича.

"Есть один период после катастрофы, где я не мог контролировать ситуацию. Предположительно, я с врачами установил, 5-7 минут. Этого было бы достаточно, чтобы убийцы убили тех, кто был на переднем сиденьи. Почему меня не добили? Потому что я упал с заднего сиденья на пол ", - сообщил Понамарчук уже в 2018 году.

О добивании Чорновила кастетом говорил и экс-заместитель генерального прокурора Николай Голомша. Об этом, отмечал он, свидетельствуют четыре характерные повреждения на черепе покойного.

При президентстве Леонида Кучмы расследование остановилось на версии "несчастный случай" и было прекращено. Это же подтвердил и Бориспольский районный суд.

Следует отметить, что тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко, не дожидаясь результатов следствия, сразу заявил, что лидер Руха и его водитель погибли в результате ДТП, а версия о покушении не рассматривается .

В июне 2011 года, то есть уже при президенте Викторе Януковиче и по генпрокуроре Викторе Пшонке, была проведена эксгумация останков Чорновила, после которого прокурор Киева Анатолий Мельник уверял, что череп погибшего якобы не имел следов кастета.

После победы Революции Достоинства, в апреля 2014 года Апелляционный суд возобновил дело, его направили на повторное расследование в Генеральную прокуратуру, в т.ч. по статье "Посягательство на государственного или общественного деятеля" (ст. 112). По словам Чорновила-младшего, действующий генпрокурор Юрий Луценко обещал ему вернуться к делу его отца после завершения расследования преступлений Януковича и гибели Небесной сотни.

Подушки безопасности, фамилии исполнителей и организаторов

Расследовать по делу главного "руховца" действительно есть что. Например, каким образом зловещий КамАЗ оказался в то же время в том же месте. Почему не сработали подушки безопасности (а они не сработали), сколько было этих подушек, и в действительности означают обнаруженные во время эксгумации нехарактерные для ДТП повреждения черепов Чорновила и Павлова, а также повреждения самого автомобиля и тому подобное.

Есть вопросы о личности водителя грузовика, простого колхозника Владимира Кудели, который тоже настаивал на "трагической случайности" того, что произошло. Говорил, что пропустил свой поворот, не успел развернуться ... А официальная версия еще и добавляла, что автомобиль Чорновила ехал с превышением скорости: 130-140 км / ч при разрешенных 90 км / ч. Кстати, столкнулся он не непосредственно с КамАЗом или с прицепом, а с перемычкой между ними. А это еще одна "случайность" в "случайности". И едва ли не самая главная.

"Что Куделя - он всего лишь слепой исполнитель чьей-то злой воли, который в суде говорит только то, что хочет сказать и что выгодно лично ему. А вот, кто заказчик этого страшного преступления - это вопрос вопросов, на него нет ответа, и неизвестно, получим ли мы его когда-нибудь!" - говорила 2012 сестра Чорновила, Валентина Максимовна, в комментарии газете" Сегодня ".

Народный депутат Анатолий Ермак, перед тем как в 2003 году сам погиб в столкновении своей "Лады" с МАЗом, утверждал: к покушению на Черновола причастны заместитель начальника отряда специального назначения "Сокол" МВД Юрий Ненаженко и генерал-полковник, начальник милицейской разведки под названием " управление уголовного розыска ", руководитель аппарата МВД Эдуард Фере (он же" Дед "," Дедушка "). Тот самый Фере, которого будут вспоминать и в привязке к гибели Георгия Гонагдзе и других политических убийств того времени.

Фере, кстати, уже мертвый, так что ничего не расскажет. После 6 лет комы умер 2009-го в больнице. Его тогдашний непосредственный начальник, министр внутренних дел Кравченко, как известно, утром 4 марта 2005 года, перед тем как идти на допрос в Генпрокуратуру, дважды выстрелил себе в голову.

"Мои дорогие, я не виноват ни в чем. Простите меня, я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью, прощайте", - говорилось в его прощальной записке.

Если это, конечно же, его записка. И если это он сам в себя стрелял.

Была и загадочная видеокассета с человеком в маске, который  назвался "полковником МВД" и подробно описывал бы как покушение на Чорновила.

YouTube тогда еще не было. В открытом доступе этой записи пока нет.

Гибель Вячеслава Чорновила. Программа "Восклицательный знак" Артема Шевченко, ТBi

 
Художественно-документальный фильм Владимир Онищенко "Тот, что пробудил Каменное государство", 2006
 

200-тиячний похороны. Любительская съемка Ярослава Олейника с Нового Роздола

Заказчики

Один из "патриархов" Руха Ярослав Кендзер рассказывал, что гибели проводника Руха, крупнейшей и самой многочисленной национал-демократической партии девяностых гг., предшествовало установлено за ним постоянное наблюдение.

Также следует помнить о нескольких волн раскола Народного Руха изнутри, о происхождении которых также есть вопросы. И возвращался Чорновил в столицу из поездки в Кропивницкого, где именно и улаживал идеологические распри и организационные споры.

Читайте также: Граната для Витренко, фальсификации Януковича, дело педофилов. ТОП-5 скандалов президентских кампаний в Украине

Нынешний руководитель НРУ Виктор Кривенко , в свою очередь, устранение Чорновила (1999) и Бойчишина (1994), у которого, по его словам, была "вся сеть по выборам", объясняет тем, что в эти годы проводились президентские выборы. И даже 99-го Вячеслав Максимович "мог выйти во второй тур". Такие рассуждения он выразил в четверг, 21 марта 2019 года, в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым на Еспресо.TV .

"С Рухом начали бороться с первых дней. Например, в 1991 году так называемая КНДС (" Коалиция народно-демократических сил ") - это был один из первых проектов по расколу Народного руха. Мы видели как убили Михаила Бойчишина, у которого была вся сеть по выборам в 94-м году, все финансирование через него шло, все согласования кандидатов. он был руководителем штаба. в 99-м году Чорновил мог выйти во второй тур, если бы он принял решение идти на выборы, а надо было Симоненко вытаскивать ", - отметил Кривенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать