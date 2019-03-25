25 марта, 2019, 11:33

В ночь с 24 на 25 марта 1999 года трагически погиб украинский национальный лидер, глава Народного руха Вячеслав Чорновил. Погиб в год проведения президентских выборов. Точно так как в январе 1994 года, то есть тоже в год выборов главы государства, бесследно исчез и до сих пор не найден председатель секретариата Руха, казначей партии Михаил Бойчишин

62-летний Чорновил находился на переднем пассажирском сидении «Тойоты», когда она влетела в нагруженный зерном КамАЗ с прицепом на автодороге Борисполь-Золотоноша под Киевом. Он и его водитель Евгений Павлов погибли сразу, пресс-секретарь политика, известный журналист Дмитрий Понамарчук, который в то время отдыхал на заднем сиденье, получил повреждения, но остался в живых.

По данным Понамарчука, Чорновил умер не сразу и исполнители покушения на него - а он, как и младший сын политика Тарас Чорновил, и многие другие близкие и родные руководителя Руха считают, что это было именно покушение - имели еще несколько минут, чтобы "добить "Вячеслава Максимовича.

"Есть один период после катастрофы, где я не мог контролировать ситуацию. Предположительно, я с врачами установил, 5-7 минут. Этого было бы достаточно, чтобы убийцы убили тех, кто был на переднем сиденьи. Почему меня не добили? Потому что я упал с заднего сиденья на пол ", - сообщил Понамарчук уже в 2018 году.

О добивании Чорновила кастетом говорил и экс-заместитель генерального прокурора Николай Голомша. Об этом, отмечал он, свидетельствуют четыре характерные повреждения на черепе покойного.

При президентстве Леонида Кучмы расследование остановилось на версии "несчастный случай" и было прекращено. Это же подтвердил и Бориспольский районный суд.

Следует отметить, что тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко, не дожидаясь результатов следствия, сразу заявил, что лидер Руха и его водитель погибли в результате ДТП, а версия о покушении не рассматривается .

В июне 2011 года, то есть уже при президенте Викторе Януковиче и по генпрокуроре Викторе Пшонке, была проведена эксгумация останков Чорновила, после которого прокурор Киева Анатолий Мельник уверял, что череп погибшего якобы не имел следов кастета.

После победы Революции Достоинства, в апреля 2014 года Апелляционный суд возобновил дело, его направили на повторное расследование в Генеральную прокуратуру, в т.ч. по статье "Посягательство на государственного или общественного деятеля" (ст. 112). По словам Чорновила-младшего, действующий генпрокурор Юрий Луценко обещал ему вернуться к делу его отца после завершения расследования преступлений Януковича и гибели Небесной сотни.

Подушки безопасности, фамилии исполнителей и организаторов

Расследовать по делу главного "руховца" действительно есть что. Например, каким образом зловещий КамАЗ оказался в то же время в том же месте. Почему не сработали подушки безопасности (а они не сработали), сколько было этих подушек, и в действительности означают обнаруженные во время эксгумации нехарактерные для ДТП повреждения черепов Чорновила и Павлова, а также повреждения самого автомобиля и тому подобное.

Есть вопросы о личности водителя грузовика, простого колхозника Владимира Кудели, который тоже настаивал на "трагической случайности" того, что произошло. Говорил, что пропустил свой поворот, не успел развернуться ... А официальная версия еще и добавляла, что автомобиль Чорновила ехал с превышением скорости: 130-140 км / ч при разрешенных 90 км / ч. Кстати, столкнулся он не непосредственно с КамАЗом или с прицепом, а с перемычкой между ними. А это еще одна "случайность" в "случайности". И едва ли не самая главная.

"Что Куделя - он всего лишь слепой исполнитель чьей-то злой воли, который в суде говорит только то, что хочет сказать и что выгодно лично ему. А вот, кто заказчик этого страшного преступления - это вопрос вопросов, на него нет ответа, и неизвестно, получим ли мы его когда-нибудь!" - говорила 2012 сестра Чорновила, Валентина Максимовна, в комментарии газете" Сегодня ".

Народный депутат Анатолий Ермак, перед тем как в 2003 году сам погиб в столкновении своей "Лады" с МАЗом, утверждал: к покушению на Черновола причастны заместитель начальника отряда специального назначения "Сокол" МВД Юрий Ненаженко и генерал-полковник, начальник милицейской разведки под названием " управление уголовного розыска ", руководитель аппарата МВД Эдуард Фере (он же" Дед "," Дедушка "). Тот самый Фере, которого будут вспоминать и в привязке к гибели Георгия Гонагдзе и других политических убийств того времени.

Фере, кстати, уже мертвый, так что ничего не расскажет. После 6 лет комы умер 2009-го в больнице. Его тогдашний непосредственный начальник, министр внутренних дел Кравченко, как известно, утром 4 марта 2005 года, перед тем как идти на допрос в Генпрокуратуру, дважды выстрелил себе в голову.

"Мои дорогие, я не виноват ни в чем. Простите меня, я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью, прощайте", - говорилось в его прощальной записке.

Если это, конечно же, его записка. И если это он сам в себя стрелял.

Была и загадочная видеокассета с человеком в маске, который назвался "полковником МВД" и подробно описывал бы как покушение на Чорновила.

YouTube тогда еще не было. В открытом доступе этой записи пока нет.

Гибель Вячеслава Чорновила. Программа "Восклицательный знак" Артема Шевченко, ТBi

Художественно-документальный фильм Владимир Онищенко "Тот, что пробудил Каменное государство", 2006

200-тиячний похороны. Любительская съемка Ярослава Олейника с Нового Роздола

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Один из "патриархов" Руха Ярослав Кендзер рассказывал, что гибели проводника Руха, крупнейшей и самой многочисленной национал-демократической партии девяностых гг., предшествовало установлено за ним постоянное наблюдение.

Также следует помнить о нескольких волн раскола Народного Руха изнутри, о происхождении которых также есть вопросы. И возвращался Чорновил в столицу из поездки в Кропивницкого, где именно и улаживал идеологические распри и организационные споры.

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Нынешний руководитель НРУ Виктор Кривенко , в свою очередь, устранение Чорновила (1999) и Бойчишина (1994), у которого, по его словам, была "вся сеть по выборам", объясняет тем, что в эти годы проводились президентские выборы. И даже 99-го Вячеслав Максимович "мог выйти во второй тур". Такие рассуждения он выразил в четверг, 21 марта 2019 года, в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым на Еспресо.TV .

"С Рухом начали бороться с первых дней. Например, в 1991 году так называемая КНДС (" Коалиция народно-демократических сил ") - это был один из первых проектов по расколу Народного руха. Мы видели как убили Михаила Бойчишина, у которого была вся сеть по выборам в 94-м году, все финансирование через него шло, все согласования кандидатов. он был руководителем штаба. в 99-м году Чорновил мог выйти во второй тур, если бы он принял решение идти на выборы, а надо было Симоненко вытаскивать ", - отметил Кривенко.