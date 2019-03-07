Граната для Витренко, фальсификации Януковича, дело педофилов. ТОП-5 скандалов президентских кампаний в Украине

12 марта, 2019, 09:18

Практически каждые президентские выборы в Украине сопровождались громкими скандалами и были связаны с трагическими событиями

Еспресо. TV напоминает о трагедиях, скандалах, конфликтах которые были частью президентских избирательных кампаний в течение девяти девяностых-двухтысячных годов.

1994 год: ложь государственных СМИ

Во втором туре выборов, который прошел 10 июля 1994 года, бывший глава правительства Леонид Кучма получил 52% голосов принявших участие в выборах. Его соперник, первый президент Украины Леонид Кравчук получил 45% голосов.

Однако признанию этого предшествовали странные события. Утром 11 июля государственные средства массовой информации начали сообщать, что президентом избран Кравчук. Только днем из Центральной избирательной комиссии начала поступать более объективная информация об итогах голосования.

А 19 июля Кучма был провозглашен президентом Украины. Мирная передача власти стала тогда началом украинской политической традиции, которая отличалась от других постсоветских примеров.

Кравчук передает власть Кучме. 1994

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто

1999 год: убийство Чорновола

Президентские выборы 1999 года проходили в октябре-ноябре. Однако за полгода до этого произошло трагическое событие, имевшее значение для хода кампании.

25 марта 1999 года, во время возвращения из Кировограда, Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов на автомобиле "Тойота" столкнулись с грузовиком КамАЗ, который разворачивался посреди дороги. Чорновил и Павлов погибли на месте, пресс-секретарь лидера Народного Руха Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами.

29 марта Чорновил был похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве. Провести его в последний путь пришло более 200 тысяч людей.

Уже на следующее утро после гибели Чорновола министр внутренних дел Юрий Кравченко, не дожидаясь результатов следствия, заявил, что лидер РУХу и его водитель погибли в результате ДТП, а версия о покушении не рассматривается.

В 2000 году умер от сердечного приступа главный свидетель, один из тех, кто находился в кабине грузовика во время аварии.

Представители РУХа с самого начала называли гибель Чорновола политическим убийством. Считалось, что именно Чорновил мог объединить национально-демократические силы и сделать выборы сложными для президента Кучмы.

Однако дело о гибели Чорновола было закрыто уже в июне 1999 года. Расследование затем возобновлялось, но не имело заметных результатов.

Место гибели Чорновола

Читайте также: 5 тысяч на корову и "шаровой" интернет. Что декларируют кандидаты в президенты в своих экономических программах

1999 год: Граната для Витренко

Уже непосредственно во время избирательной кампании произошла еще одна трагедия, повлиявшая на рейтинг еще одного соперника Кучмы - лидера Социалистической партии Александра Мороза.

2 октября 1999 года в Кривом Роге в лидера Прогрессивно-социалистической партии Наталью Витренко были брошены две гранаты РГД-5. Витренко в этот момент возвращалась к машине после общения с избирателями в Доме культуры Ингулецкого горно-обогатительного комбината. Из-за взрывов пострадали более 40 человек, из них 4 - были госпитализированы в тяжелом состоянии. Витренко получила незначительные ранения и после оказания первой медицинской помощи покинула больницу.

По подозрению в организации теракта был задержан сотрудник одного из штабов Мороза - Сергей Иванченко, который привлек к совершению нападения своего брата Владимира Иванченко. Следователи Службы безопасности Украины предъявили им обвинение в посягательстве на жизнь государственного деятеля, покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконном ношении и хранении боеприпасов. 14 июня 2001 года обвиняемых в покушении Сергея и Владимира Иванченко приговорен к 15 годам заключения.

Указом от 9 декабря 2004 года президент Кучма помиловал 48-летнего Сергея Иванченко.

Вторник в первом туре выборов набрала 10,9% голосов, а Мороз чуть больше - 11,2%. Во второй тур выборов вышли Кучма и Симоненко.

Читайте также: 20 фактов из жизни Петра Порошенко

2004 год: отравление Ющенко и массовые фальсификации

Президентские выборы 2004 года были отмечены отравлением кандидата в президенты Виктора Ющенко, массовыми фальсификациями и третьим туром голосования, который не имел аналогов в избирательной истории.

Команда Виктора Ющенко еще задолго до начала избирательной кампании была уверена, что глава правительства Янукович и его сторонники настроены на массовые фальсификации, а президент Леонид Кучма не будет мешать им в этом. Стратегия Ющенко и его сторонников заключалась в том, чтобы максимально усложнить Януковичу возможность таких фальсификаций.

Еще до голосования, во время которого были зафиксированы массовые фальсификации, произошло событие, которое во многом определило ход избирательной кампании. Речь идет об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Вечером 5 сентября 2004 года Ющенко был приглашен на совещание на дачу тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. На этом ужине также присутствовали председатель СБУ Игорь Смешко (участвует в выборах президента в 2019 году, - ред.) и народный депутат Давид Жвания. По мнению Ющенко, отравление произошло именно на этом ужине.

Утром 6 сентября он начал жаловаться на тошноту, головные и желудочные боли. Из-за болезни Ющенко был вынужден отменить предвыборные поездки.

В ночь с 9 на 10 сентября 2004 года Ющенко был доставлен в австрийскую клинику "Рудольфиннергаус", где ему поставили диагноз "острый панкреатит" с осложнениями, вызванными отравлением токсинами.

11 сентября 2004 года руководитель австрийской клиники Михаэль Цимпфер заявил, что Ющенко был отравлен диоксинами. Сторонники Ющенко расценили отравление как покушение на жизнь кандидата в президенты.

До сих пор дело отравления Ющенко остается нераскрытым.

Ющенко, Сацюк и Смешко на ужине, во время которой якобы произошло отравления

По данным различных опросов, во втором туре, который состоялся 21 ноября 2004 года, Виктор Ющенко набрал более 54% голосов.

Впрочем, Центризбирком обнародовал другие результаты. Согласно им Виктор Янукович получил более 49% голосов, в то время как Ющенко - почти 47%.

Под давлением массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве, 3 декабря Верховный суд Украины признал результаты второго тура недействительными в связи с многочисленными фальсификациями в пользу Януковича. Переголосование второго тура состоялось 26 декабря. По данным, которые обнародовал ЦИК, в третьем туре почти 52% набрал Ющенко.

Читайте также: 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко

2009 год: педофильский скандал

Очередные президентские выборы проходили зимой 2010 года. За несколько месяцев до этого разгорелся скандал, который имел целью дискредитировать народных депутатов от фракции БЮТ.

Так называемое дело педофилов началась 13 октября 2009 года, когда народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что к нему обратилась мать двух детей, которых якобы изнасиловали в "Артеке" высокопоставленные чиновники. А народный депутат Григорий Омельченко заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов. Речь шла о Сергее Терехине, Викторе Уколове и Руслане Богдане. Все они представляли фракцию БЮТ.

Сергей Терехин

Виктор Уколов

Руслан Богдан

14 октября 2009 года министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к растлению детей.

Обвинение по подозрению в растлении двух несовершеннолетних было выдвинуто приемному отцу этих детей - главному редактору журнала "Артек" Дмитрию Полюховичу, которого задержали, а затем освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

20 октября 2009 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в растлении несовершеннолетних.

"По результатам расследования дела достаточных доказательств вины Полюховича и других лиц в насильственном удовлетворении половой страсти с малолетними, которые давали бы достаточные основания для направления дела в суд, не получено", - заявила во время отчета о работе комиссии ее председатель Екатерина Самойлик.

21 мая 2010 года Рада прекратила работу этой временной следственной комиссии.

Читайте также: 10 фактов из жизни Юлии Тимошенко